Economía

BCP proyecta que la economía peruana crecerá 3,2% en el 2026: retiro AFP ayudará al consumo todo el verano

El Área de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú (BCP) elevó ligeramente su proyección de crecimiento del PBI por dos factores predominantes.

Economía peruana tendrá mejor dinamismo el próximo año por un entorno de precios de los minerales más favorable.
Economía peruana tendrá mejor dinamismo el próximo año por un entorno de precios de los minerales más favorable.

El Área de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú (BCP) ajustó al alza su proyección de crecimiento para la economía peruana en 2026, estimando ahora una expansión del producto bruto interno (3,2%), dentro del rango de 3,0% a 3,5% por tercer año consecutivo.

Su proyección anterior era de 3,1%. Este nuevo estimado responde a dos factores clave que, según el BCP, dinamizarán la actividad económica el próximo año como el impacto del octavo retiro de AFP sobre el consumo hacia finales de año y durante el verano de 2026, y también por un entorno de precios de los minerales más favorable de lo previsto en setiembre de 2025.

Además, el BCP destaca que los principales motores del crecimiento siguen vigentes, como el impulso de una fase más madura del ciclo económico, términos de intercambio, que miden cuánto gana el Perú por lo que exporta frente a lo que importa, en máximos de 75 años, inflación controlada que favorece los salarios reales, señales de aceleración del crédito y expectativas económicas que se mantienen en terreno optimista.

Respecto a la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que determina el interés que cobran los bancos por un préstamo, el reporte indica que la entidad no recortará nuevamente su tasa de referencia en lo que queda de este año, en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda interna y con indicadores de inflación aún dentro del rango meta.

El informe también señala que, si la inflación se mantiene baja o desacelera hacia el 1%, límite inferior del rango meta, la probabilidad de un nuevo recorte de tasa se acrecienta. Sin embargo, el BCP se reafirmó en que no hay evidencia estadística de que el BCRP recorte su tasa de referencia en etapas preelectorales previas, aunque posteriormente la reduciría del 4,25% actual a 4,00% en 2026.

José Jerí inyecta ánimo a empresarios con proyecciones optimistas en CADE Ejecutivos: “Ordenaremos la casa”

José Jerí inyecta ánimo a empresarios con proyecciones optimistas en CADE Ejecutivos: “Ordenaremos la casa”

Perú mantiene calificación crediticia, pero Fitch Ratings advierte sobre vulnerabilidad del gobierno de José Jerí

Perú mantiene calificación crediticia, pero Fitch Ratings advierte sobre vulnerabilidad del gobierno de José Jerí

Ahorro de los peruanos creció 12,3% durante el tercer trimestre del 2025, según Scotiabank

Ahorro de los peruanos creció 12,3% durante el tercer trimestre del 2025, según Scotiabank

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Banco de la Nación fija el límite de edad para que beneficiarios pidan crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para que beneficiarios pidan crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Congreso promueve aumentos salariales por más de S/21.000 millones

Congreso promueve aumentos salariales por más de S/21.000 millones

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

