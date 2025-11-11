BCP proyecta que la economía peruana crecerá 3,2% en el 2026: retiro AFP ayudará al consumo todo el verano

Economía peruana tendrá mejor dinamismo el próximo año por un entorno de precios de los minerales más favorable.

El Área de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú (BCP) ajustó al alza su proyección de crecimiento para la economía peruana en 2026, estimando ahora una expansión del producto bruto interno (3,2%), dentro del rango de 3,0% a 3,5% por tercer año consecutivo.

Su proyección anterior era de 3,1%. Este nuevo estimado responde a dos factores clave que, según el BCP, dinamizarán la actividad económica el próximo año como el impacto del octavo retiro de AFP sobre el consumo hacia finales de año y durante el verano de 2026, y también por un entorno de precios de los minerales más favorable de lo previsto en setiembre de 2025.

Además, el BCP destaca que los principales motores del crecimiento siguen vigentes, como el impulso de una fase más madura del ciclo económico, términos de intercambio, que miden cuánto gana el Perú por lo que exporta frente a lo que importa, en máximos de 75 años, inflación controlada que favorece los salarios reales, señales de aceleración del crédito y expectativas económicas que se mantienen en terreno optimista.

Respecto a la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que determina el interés que cobran los bancos por un préstamo, el reporte indica que la entidad no recortará nuevamente su tasa de referencia en lo que queda de este año, en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda interna y con indicadores de inflación aún dentro del rango meta.

El informe también señala que, si la inflación se mantiene baja o desacelera hacia el 1%, límite inferior del rango meta, la probabilidad de un nuevo recorte de tasa se acrecienta. Sin embargo, el BCP se reafirmó en que no hay evidencia estadística de que el BCRP recorte su tasa de referencia en etapas preelectorales previas, aunque posteriormente la reduciría del 4,25% actual a 4,00% en 2026.