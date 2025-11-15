HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

El moderno mall abarcará 6,3 hectáreas y será el primer gran centro comercial de una reconocida provincia peruana. Contará con espacios para el comercio, el entretenimiento y áreas verdes.

La ciudad de Huaraz tendrá un moderno centro comercial, así fue anunciado por Proinversión.
La ciudad de Huaraz tendrá un moderno centro comercial, así fue anunciado por Proinversión. | Foto: Composición LR/IA.

En Perú, los centros comerciales se han consolidado como uno de los lugares favoritos para las familias, ya que reúnen en un mismo espacio opciones de compra, entretenimiento y gastronomía. Debido a esta creciente demanda, la expansión de nuevos malls resulta clave.

En esa línea, se confirmó la futura construcción de un moderno centro comercial que será levantado en la provincia de Huaraz, específicamente en el distrito de Independencia, uno de los más concurridos de la ciudad.

Nuevo centro comercial en Huaraz: moderno mall tendrá inversión de S/62 millones

Proinversión anunció que en la ciudad de Huaraz, en la región Áncash, se impulsa un importante proyecto que busca renovar por completo el entorno urbano, comercial y social de la zona. Se trata del futuro Centro Comercial Independencia, que se convertirá en el primer mall de gran envergadura en la capital ancashina. Su construcción está prevista en un terreno de 6.3 hectáreas y contempla una inversión aproximada de S/62 millones, marcando un hito para el desarrollo local.

Centro comercial Huaraz: ¿qué espacios modernos tendrá?

El futuro Centro Comercial Independencia, que se edificará en la zona de Jatun Ruri, en el distrito de Independencia, se proyecta como un espacio moderno y sostenible que integrará comercio, entretenimiento, cultura y áreas naturales. Este proyecto, pensado para convertirse en un punto de encuentro para los habitantes de Huaraz, contará con una infraestructura de alto nivel destinada a dinamizar la economía local.

Su implementación impulsará la inversión privada, generará numerosos puestos de trabajo y fortalecerá el movimiento comercial en toda la provincia. Además, su propuesta arquitectónica buscará armonizar con el entorno, aportando a un desarrollo urbano ordenado y respetuoso del paisaje.

El centro comercial dispondrá de una variada oferta de servicios y ambientes, incluyendo tiendas ancla y múltiples locales comerciales; patios de comida, restaurantes y cafeterías; salas de cine y espacios de entretenimiento familiar; amplias áreas verdes, plazas interiores y exteriores, así como zonas de descanso. También contará con estacionamientos, servicios generales y espacios destinados a actividades culturales y eventos.

¿Qué otros centros comerciales habrá en Perú?

Además del proyecto comercial anunciado en Huaraz, Lima —la capital del país— también se prepara para recibir nuevos espacios de gran escala. En el distrito del Rímac destaca la próxima apertura de Lomas Plaza, presentada oficialmente en 2024, mientras que otro proyecto se evalúa sobre el terreno que ocupa actualmente el supermercado Metro Hacienda, en San Juan de Lurigancho. Con más de 20 centros comerciales distribuidos en distintos distritos, Lima continúa ampliando su oferta de malls y consolidándose como la ciudad con mayor desarrollo comercial del país.

Lo más visto
Lo último
