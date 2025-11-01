HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Inflación en Perú cayó -0,07% en octubre y acumuló 1,08% en 2025, según el INEI

En Lima Metropolitana, el IPC descendió -0,10%. También bajaron los precios al por mayor, de maquinaria y de materiales de construcción.

Se trata de la cuarta tasa negativa del año en la capital
Se trata de la cuarta tasa negativa del año en la capital | Andina

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional registró en octubre una disminución de -0,07%, reflejando un contexto de estabilidad de precios en la economía peruana.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los diez primeros meses del año la inflación acumulada fue de 1,08%, mientras que la variación anual (noviembre 2024–octubre 2025) se ubicó en 1,29%.

En Lima Metropolitana, el indicador también mostró un comportamiento contractivo: -0,10% en octubre, acumulando 1,15% en lo que va del año y una variación anual de 1,35%.

Se trata de la cuarta tasa negativa del año en la capital, inferior a la registrada en igual mes de 2024 (-0,09%) y mayor a la de 2023 (-0,32%).

Alimentos, comunicaciones y energía explicaron la baja

El resultado nacional estuvo influido principalmente por la reducción de precios en tres divisiones de consumo: Comunicaciones (-1,08%), Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (-0,32%) y Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (-0,22%).

En Lima Metropolitana, las caídas fueron aún más pronunciadas: Comunicaciones (-1,06%), Alimentos (-0,42%) y Servicios básicos (-0,27%).

El descenso en alimentos responde a menores precios de pescados y mariscos —como el bonito (-20,2%), merluza (-6,0%) y trucha (-4,1%)— y del huevo de gallina (-8,7%), que disminuyó por sexto mes consecutivo. También bajaron las hortalizas y tubérculos: lechuga (-14,9%), vainita (-13,5%), poro (-10,5%), zanahoria (-7,6%) y papa blanca (-1,7%).

PUEDES VER: Jefe del INEI revela que no se pudo censar Pataz debido a la alta inseguridad por minería ilegal: "No nos han permitido"

No obstante, subieron los precios de frutas como maracuyá (57,6%), palta fuerte (16,0%), mandarina (10,1%) y papaya (3,6%), además del pollo eviscerado (1,7%).

En comunicaciones, la rebaja de tarifas móviles (-2,5%) incidió de forma significativa en el índice general. En tanto, en vivienda y energía, la reducción respondió al reajuste de la tarifa de electricidad residencial (-0,9%) aplicado desde el 4 de octubre y a la baja del gas propano doméstico (-0,6%).

Transporte y restaurantes mostraron leves alzas

En contraste, algunas divisiones presionaron ligeramente al alza la inflación mensual. Transporte aumentó 0,21%, impulsado por el encarecimiento del pasaje aéreo nacional (5,9%) y el transporte por carretera (combi 1,5%, ómnibus 0,8%).

Asimismo, Restaurantes y Hoteles subieron 0,10%, destacando incrementos en entradas criollas (1,4%), platos fríos orientales (0,9%) y comida rápida (0,4%).

Tumbes y Huancavelica lideraron las caídas; Iquitos registró la mayor alza

De las 26 ciudades evaluadas, 18 mostraron variaciones negativas. Las mayores reducciones se dieron en Tumbes (-0,48%), Huancavelica (-0,47%), Chachapoyas (-0,44%), Huánuco (-0,40%) y Cerro de Pasco (-0,38%).

Por el contrario, Iquitos (0,43%), Puerto Maldonado (0,27%) y Tarapoto (0,21%) fueron las ciudades con aumentos más notorios.

En el análisis anual, Ica y Piura lideraron la inflación con 2,35% y 2,12% respectivamente, mientras que Huancavelica reportó una contracción de -0,90%.

Caen los precios mayoristas, de maquinaria y de materiales de construcción

El Índice de Precios al Por Mayor (IPM) nacional bajó -0,63% en octubre, acumulando una caída de -3,39% en 2025 y de -3,36% en los últimos 12 meses.

El retroceso se explicó por menores precios en combustibles —gasohol (-3,7%), GLP (-2,6%) y diésel (-1,3%)—, así como en productos industriales como perfiles de acero (-2,4%) y varillas de construcción (-1,5%). También influyeron reducciones en el sector pesquero (bonito -18,8%) y agrícola (azúcar rubia -1,3%).

Por su parte, el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo disminuyó -2,17%, acumulando -5,61% en el año y -5,67% en el periodo anual. La caída obedeció a la baja de precios tanto en bienes de capital nacionales como importados, en particular en montacargas (-5,8%), vehículos de transporte de mercancías (-5,3%) y tractores de carretera (-5,2%).

Finalmente, el Índice de Precios de Materiales de Construcción se redujo -0,38% en octubre, con una variación anual de -1,56%. Se abarataron vidrios (-2,4%), tubos de acero (-2,2%), planchas zincadas (-1,6%) y varillas (-1,5%), aunque algunos productos subieron, como ladrillos pandereta (0,7%) y maderas (0,3%).

Balance general 

El informe del INEI confirma la tendencia de moderación inflacionaria en el país durante 2025. Todos los indicadores de precios —al consumidor, al por mayor, de maquinaria y de materiales— muestran tasas contenidas o negativas, reflejando una desaceleración de costos en alimentos, combustibles y manufacturas.

De mantenerse esta dinámica, el cierre del año podría ubicar la inflación general muy por debajo del 2%, consolidando un escenario de estabilidad de precios y menores presiones sobre el poder adquisitivo de los hogares.

