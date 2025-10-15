HOYSuscripcion LR Focus

PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
Economía

Economía peruana crece 3,2%, pero pierde velocidad por segundo mes consecutivo, según el INEI

Baja el ritmo. Pese a mantener una racha de 17 meses en azul, la economía peruana marca dos meses de desaceleración en el crecimiento del PBI. ¿Cómo le fue a los sectores productivos?

El desempeño positivo de casi todos los sectores productivos de la economía contrastó con la caída del rubro pesquero.
| Andina

La economía peruana creció 3,18% en agosto, marcando así una racha al alza de 17 meses consecutivos. Este incremento fue impulsado por sectores productivos como comercio, agropecuario, construcción y minería, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En los ocho primeros meses del año, el producto bruto interno (PBI) creció un 3,32%. Por su parte, el crecimiento durante los últimos 12 meses (de septiembre de 2024 a agosto de 2025) fue de un 3,59%. Sin embargo, el PBI en agosto de 2025 evidenció también una desaceleración en comparación con los meses previos, toda vez que en julio el crecimiento de la actividad económica fue de 3,41% y en junio, 4,52%.

El desempeño positivo de casi todos los sectores productivos contrastó con la caída del sector pesquero, que registró ahora una disminución del 11%, lo que restó al PBI en -0,02%. Según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de finales de agosto, el país espera cerrar el 2025 con un crecimiento de hasta un 3,5%, superior al 3,3% alcanzado en 2024.

En el sector minería e hidrocarburos, la producción creció un 1,78% en agosto, gracias a un aumento en los volúmenes de producción de zinc, oro y hierro. Además, el subsector de hidrocarburos subió un 8,31%, debido a una mayor explotación de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural. A nivel internacional, los precios de los metales mostraron una tendencia al alza en comparación interanual, con el oro alcanzando un valor récord y la plata subiendo al nivel más alto desde 2011. El cobre y el estaño también siguieron su trayectoria ascendente.

A pesar del crecimiento en algunos sectores, el sector pesquero sufrió una caída del 11,47% debido a una menor captura de especies marinas, particularmente aquellas destinadas al consumo humano directo. Esta disminución afectó el rendimiento de las distintas subcategorías dentro del sector, como el curado, congelado, enlatado y el consumo en estado fresco.

Por otro lado, el dólar cerró ayer en S/3,425, registrando una leve depreciación de 10 puntos básicos respecto al cierre del lunes. Los analistas prevén una tendencia bajista sostenida debido a la desaceleración económica en Estados Unidos y las expectativas de recortes en las tasas de interés, indicó Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB.

En cuanto a la construcción, este sector creció un 3,60% en agosto, gracias al aumento del consumo interno de cemento (6,36%). Sin embargo, las obras públicas presentaron una disminución en su avance físico (-4,03%), especialmente en el Gobierno Nacional, debido a menores inversiones en obras de prevención de riesgos y edificios no residenciales. En cambio, los Gobiernos Regionales y Locales incrementaron la inversión en obras de construcción no residenciales, lo que contribuyó al crecimiento general del sector.

El economista Juan Carlos Odar comentó que si bien la economía creció un 3,2% en agosto, la producción efectiva, que se valora a precios finales, podría estar creciendo a un ritmo menor. Este concepto hace referencia al aumento real de la producción que impacta de manera directa en la economía de los ciudadanos, en particular en el empleo y el bienestar social.

Según Odar, si el PBI cierra 2025 en un 3,2%, el crecimiento efectivo, es decir, el que impacta en el empleo y la economía real, podría ser solo del 2,9% debido al fuerte efecto contable de los impuestos indirectos.

Es decir, aunque las cifras del PBI muestran una expansión, gran parte de ese aumento se debe al aumento en los ingresos fiscales de impuestos como el IGV, lo cual no necesariamente refleja un aumento tangible en la productividad o en las condiciones de vida de la población.

De hecho, en lo que va del año, los impuestos indirectos han crecido más de un 7%, mientras que ninguno de los sectores productivos ha experimentado una tasa de crecimiento similar. Aunque la economía siga creciendo, los beneficios reales de este crecimiento no están siendo tan distribuidos de manera efectiva en la economía real.

