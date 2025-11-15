HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Perú registra alza del 1,9% en población ocupada durante el tercer trimestre, según datos del INEI

Según datos del INEI, el aumento del empleo se registró en 19 de las 27 ciudades analizadas. Entre las que mostraron mayor crecimiento destacan Puerto Maldonado (7,8 %) y Arequipa (7,3 %).

El INEI presentó un nuevo informe en el que reporta un crecimiento de 1,9 % en la población ocupada.
El INEI presentó un nuevo informe en el que reporta un crecimiento de 1,9 % en la población ocupada.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la población ocupada en el Perú creció un 1,9% en el tercer trimestre de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento representó un avance significativo, alcanzando un total de 17.625.800 personas ocupadas en el país.

El aumento refleja la recuperación y el fortalecimiento del mercado laboral peruano, como resultado de dinámicas positivas en diversos sectores económicos, especialmente a nivel nacional y en 19 de las 27 ciudades analizadas del país.

Entre las ciudades más destacadas que han registrado un incremento laboral están Puerto Maldonado (7,8%), Arequipa (7,3%), Chachapoyas (6,2%), Moquegua (6,2%) y Pucallpa (6,1%). Foto: Difusión/Andina

Entre las ciudades más destacadas que han registrado un incremento laboral están Puerto Maldonado (7,8%), Arequipa (7,3%), Chachapoyas (6,2%), Moquegua (6,2%) y Pucallpa (6,1%).

PUEDES VER: Inflación en Perú cayó -0,07% en octubre y acumuló 1,08% en 2025, según el INEI

lr.pe

El incremento poblacional para brindar mayores posibilidades de empleo

Según el informe técnico Perú: Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral, la población ocupada masculina aumentó en 1,5%, lo que equivale a 140.100 personas. En el caso de la población femenina, el crecimiento fue de 2,4%, es decir, 180.700 personas más en comparación con el tercer trimestre de 2024.

Entre julio y septiembre, la población ocupada de 45 años a más registró un incremento del 4,4%. En tanto, el empleo entre las personas menores de 25 años creció en 0,8% y en el grupo de 25 a 44 años, en 0,1%.

PUEDES VER: Exportaciones del Perú crecieron 22,1% en agosto 2025 y alcanzaron récord de US$8.728 millones, según el INEI

lr.pe

¿Cuáles son los sectores laborales con mayor incremento?

El crecimiento del empleo se concentró principalmente en el sector primario —que incluye agricultura, pesca y minería—, donde se registró un aumento del 6,3%, lo que representa 253.800 personas más. Asimismo, el sector servicios también mostró un crecimiento, aunque más moderado, con un incremento del 0,7%, equivalente a 51.200 nuevos empleos. Otros sectores que presentaron avances fueron la construcción, con un aumento del 0,5% (5.900 personas); la manufactura, que creció 0,3% (5.100 personas); y el comercio, con un leve crecimiento del 0,1% (4.700 personas). Estos datos reflejan una dinámica positiva en diversos ámbitos productivos de la economía.

¿Cuáles son las ciudades con mayor incremento laboral?

De acuerdo con el informe del INEI, el empleo mostró un balance positivo, ya que 19 de las 27 ciudades analizadas registraron cifras alentadoras. Entre ellas destacan Puerto Maldonado (7,8 %), Arequipa (7,3 %), Chachapoyas (6,2 %), Moquegua (6,2 %) y Pucallpa (6,1 %).

En contraste, las ocho ciudades restantes registraron una disminución laboral, entre las que destacan Chimbote (-2,7 %), Ayacucho (-2,1 %), Huaraz (-1,8 %), Puno (-1,7 %) y Huancavelica (-1,6 %).

