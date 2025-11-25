Los usuarios del sistema financiero en Perú pueden elegir el depósito a plazo fijo que ofrezca la mayor rentabilidad. | Foto: IA

Los usuarios del sistema financiero en Perú pueden elegir el depósito a plazo fijo que ofrezca la mayor rentabilidad. | Foto: IA

El depósito a plazo fijo es uno de los productos más seguros que ofrecen las empresas del sistema financiero, lo que permite generar dinero con poco riesgo. Por ello, los usuarios deben revisar cuáles son los bancos, las cajas y las financieras en Perú que ofrecen las mayores tasas de interés.

A raíz de esto, la plataforma de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) proporciona el rendimiento de las entidades financieras reguladas. En noviembre de 2025, es posible acceder a una rentabilidad que ronda el 5%, aunque la tasa depende de factores como el tipo de cuenta, el monto invertido y el período determinado.

¿Cuál es la entidad que paga más por depósito a plazo fijo en Perú?

El depósito a plazo fijo que ofrece la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) más alta es Financiera Efectiva, con 5,25%. Este porcentaje aplica para una cuenta en soles, por S/5.000 y en un período de 360 días, según la página de la SBS. Además, otras cinco entidades ofrecen un retorno por encima del 4%.

Financiera Efectiva: 5,25%

Financiera Oh: 5%

Banco Ripley: 4,25%

Banco Falabella: 4%

Crac Los Andes: 4%

Crac Cencosud Scotia: 4%

Cmac Trujillo: 3,55%

Financiera Confianza: 3,5%

Financiera Qapaq: 3,5%

BBVA: 3,5%

Cmcp Lima: 3,4%

Compartamos Banco: 3,3%

Cmac Piura: 3%

Cmac Ica: 3%

Cmac Huancayo: 2,85%

Bn. Santander Cons.: 2,8%

Bancom: 2,75%

Cmac Tacna: 2,7%

Cmac Del Santa: 2,6%

Cmac Cusco: 2,6%

Alfin Banco: 2,5%

Financ. Proempresa: 1,8%

Cmac Maynas: 1,75%

Cmac Arequipa: 1,7%

Crac Prymera: 1,5%

Banbif: 1,4%

Banco Pichincha: 1,25%

Banco Gnb: 1,25%

Mibanco: 1,15%

Interbank: 0,5%

Scotiabank Perú: 0,5%

Banco De Crédito: 0,2%

Financiera Surgir 0%

La Superintendencia recordó a los usuarios que estos resultados son referenciales. Por tanto, recomendó solicitar las condiciones en detalle a cada entidad financiera.

¿Qué es un depósito a plazo fijo?

Los depósitos a plazo fijo representan una modalidad de operación financiera que implica entregar un monto de dinero durante un tiempo determinado. Al finalizar el período, la entidad financiera devuelve el capital más un saldo adicional, el cual se calcula según la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual.

Asimismo, el depósito a plazo fijo puede ser renovable, que se reinvierte automáticamente, o indefinido, que no establece una fecha de término o renovación, por lo que el cliente podría retirarlo en cualquier momento y obtener intereses solo por el tiempo en el que estuvo depositado el dinero.

Este producto financiero ofrece mayor rentabilidad que una cuenta de ahorros y brinda mayor seguridad, pero a cambio se pierde el acceso al dinero por el tiempo pactado. Los usuarios que quieran disponer de los ahorros antes de la fecha de vencimiento tendrán que asumir una penalización, como el impago de intereses.

