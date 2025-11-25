HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 25 de noviembre | LR+ Noticias

Economía

Los bancos y entidades que pagan las tasas más altas para depósito a plazo fijo en noviembre de 2025, vía SBS

Las entidades financieras reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) compiten para captar más usuarios con depósitos a plazo fijo que paguen mayores tasas.

Los usuarios del sistema financiero en Perú pueden elegir el depósito a plazo fijo que ofrezca la mayor rentabilidad.
Los usuarios del sistema financiero en Perú pueden elegir el depósito a plazo fijo que ofrezca la mayor rentabilidad. | Foto: IA

El depósito a plazo fijo es uno de los productos más seguros que ofrecen las empresas del sistema financiero, lo que permite generar dinero con poco riesgo. Por ello, los usuarios deben revisar cuáles son los bancos, las cajas y las financieras en Perú que ofrecen las mayores tasas de interés.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

A raíz de esto, la plataforma de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) proporciona el rendimiento de las entidades financieras reguladas. En noviembre de 2025, es posible acceder a una rentabilidad que ronda el 5%, aunque la tasa depende de factores como el tipo de cuenta, el monto invertido y el período determinado.

TE RECOMENDAMOS

REINFO: el mecanismo que FRENA la economía peruana y alimenta la ilegalidad | #Econow

PUEDES VER: Beneficiarios del retiro AFP pueden aumentar el monto máximo si siguen este paso en el cronograma oficial

¿Cuál es la entidad que paga más por depósito a plazo fijo en Perú?

El depósito a plazo fijo que ofrece la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) más alta es Financiera Efectiva, con 5,25%. Este porcentaje aplica para una cuenta en soles, por S/5.000 y en un período de 360 días, según la página de la SBS. Además, otras cinco entidades ofrecen un retorno por encima del 4%.

  • Financiera Efectiva: 5,25%
  • Financiera Oh: 5%
  • Banco Ripley: 4,25%
  • Banco Falabella: 4%
  • Crac Los Andes: 4%
  • Crac Cencosud Scotia: 4%
  • Cmac Trujillo: 3,55%
  • Financiera Confianza: 3,5%
  • Financiera Qapaq: 3,5%
  • BBVA: 3,5%
  • Cmcp Lima: 3,4%
  • Compartamos Banco: 3,3%
  • Cmac Piura: 3%
  • Cmac Ica: 3%
  • Cmac Huancayo: 2,85%
  • Bn. Santander Cons.: 2,8%
  • Bancom: 2,75%
  • Cmac Tacna: 2,7%
  • Cmac Del Santa: 2,6%
  • Cmac Cusco: 2,6%
  • Alfin Banco: 2,5%
  • Financ. Proempresa: 1,8%
  • Cmac Maynas: 1,75%
  • Cmac Arequipa: 1,7%
  • Crac Prymera: 1,5%
  • Banbif: 1,4%
  • Banco Pichincha: 1,25%
  • Banco Gnb: 1,25%
  • Mibanco: 1,15%
  • Interbank: 0,5%
  • Scotiabank Perú: 0,5%
  • Banco De Crédito: 0,2%
  • Financiera Surgir 0%

La Superintendencia recordó a los usuarios que estos resultados son referenciales. Por tanto, recomendó solicitar las condiciones en detalle a cada entidad financiera.

PUEDES VER: Trabajadores peruanos pueden aprovechar el pago conjunto de la CTS, gratificación y sueldo a fin de 2025 para ahorrar o pagar deudas

lr.pe

¿Qué es un depósito a plazo fijo?

Los depósitos a plazo fijo representan una modalidad de operación financiera que implica entregar un monto de dinero durante un tiempo determinado. Al finalizar el período, la entidad financiera devuelve el capital más un saldo adicional, el cual se calcula según la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual.

Asimismo, el depósito a plazo fijo puede ser renovable, que se reinvierte automáticamente, o indefinido, que no establece una fecha de término o renovación, por lo que el cliente podría retirarlo en cualquier momento y obtener intereses solo por el tiempo en el que estuvo depositado el dinero.

Este producto financiero ofrece mayor rentabilidad que una cuenta de ahorros y brinda mayor seguridad, pero a cambio se pierde el acceso al dinero por el tiempo pactado. Los usuarios que quieran disponer de los ahorros antes de la fecha de vencimiento tendrán que asumir una penalización, como el impago de intereses.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
BCP lanza bloqueo de emergencia de tarjetas vía agentes para enfrentar robos de forma más rápida

BCP lanza bloqueo de emergencia de tarjetas vía agentes para enfrentar robos de forma más rápida

LEER MÁS
CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito

CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: estas son las entidades donde puedes recibir hasta S/21.400 en octubre

Retiro AFP 2025: estas son las entidades donde puedes recibir hasta S/21.400 en octubre

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

LEER MÁS
La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

LEER MÁS
Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Los afiliados que harán el retiro AFP 2025 y cobrarán su primera UIT antes de Navidad, según el cronograma

Los afiliados que harán el retiro AFP 2025 y cobrarán su primera UIT antes de Navidad, según el cronograma

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, martes 25 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 25 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Economía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

JPMorgan: América del Sur tendrá un rol clave en la economía global de 2026 por energía, minerales y nueva geopolítica

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025