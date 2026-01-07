Petroperú nombra a Rita López Saavedra como gerente general: ejecutará la ola de despidos

El directorio de Petroperú acordó designar a la ingeniera Rita Lorena López Saavedra como gerente general encargada de la empresa estatal, en plena aplicación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, publicado por el régimen de José Jerí en la noche previa de Año Nuevo, el cual allana el camino a la privatización de la petrolera.

La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria de directorio realizada este miércoles 7 de enero y entrará en vigencia a partir del 8 de enero, conforme al Acuerdo de Directorio N.° 002-2026, según reza el Hecho de Importancia publicado casi a las 11 p.m. de este miércoles en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),

La designación de López Saavedra en reemplazo de Gustavo Villa Mora apunta a concretar la ola de ceses prevista en el decreto, que, según fuentes del sector, alcanzaría a entre 1.500 y 1.800 trabajadores de una planilla total cercana a los 2.600 empleados. Las primeras cartas de despido incluirían a personal administrativo de la sede central, trabajadores del Oleoducto Norperuano, empleados mayores de 60 años, personal con menos de cinco años en la empresa y trabajadores con antecedentes disciplinarios.

El decreto autoriza un aporte de capital de hasta S/240 millones para cubrir los compromisos laborales derivados de los ceses, lo que dejaría a Petroperú con alrededor de 600 trabajadores para sostener sus operaciones a nivel nacional. Ello pese a que la planilla laboral de los trabajadores no supera el 5% de los ingresos de la empresa.

Cuestionamientos a la nueva gerente general de Petroperú

De acuerdo con la comunicación oficial, Rita López Saavedra asumirá el cargo de carácter directivo y de confianza, y percibirá la bonificación diferencial correspondiente, en línea con lo establecido en la política salarial vigente de Petroperú, durante el tiempo que ejerza la encargatura.

La designación no está exenta de cuestionamientos internos. López Saavedra no es una funcionaria ajena a la actual crisis de la petrolera estatal. Entre 2019 y 2025 ocupó cargos gerenciales como la Gerencia de Estudios Económicos y la Gerencia Corporativa de Planeamiento, área responsable del presupuesto y la planificación operativa de Petroperú, durante un periodo en el que la situación financiera de la empresa se deterioró.

Además, en las últimas horas han surgido observaciones internas luego de que la funcionaria habría comunicado una inasistencia por descanso médico, pese a que ese mismo día fue vista reunida con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, tal como figura en el registro de visitas (9:14 a.m.) del martes 6 de enero.

A ello se sumarían cuestionamientos por presuntos conflictos de interés, vinculados a la eventual contratación de personas de su entorno cercano durante su gestión, aspectos que, según fuentes del sector, no habrían sido esclarecidos públicamente hasta el momento. Entre los casos que se mencionan figura el de su esposo, Javier Echevarría, quien mantiene un vínculo laboral con la petrolera estatal.

Las críticas también apuntan a la ministra de Economía, Denisse Millares, quien sostuvo que la reorganización busca "terminar con los privilegios" y asegurar una gestión "correcta y transparente".

Petroperú: alta rotación en la gerencia general durante la gestión de José Jerí

Durante la gestión del gobierno de José Jerí, el cargo de gerente general de Petroperú ha registrado al menos tres cambios en condición de encargatura en un corto periodo, entre finales de 2025 e inicios de 2026, reflejando la inestabilidad en la alta dirección de la empresa estatal.

En octubre de 2025, José Manuel Rodríguez Haya asumió el puesto como gerente general interino. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, el directorio designó a Gustavo Adolfo Villa Mora como nuevo gerente general encargado, quien se mantuvo en funciones hasta el 7 de enero de 2026.

Finalmente, a partir del 8 de enero de 2026, el directorio de Petroperú acordó encargar la gerencia general a Rita Lorena López Saavedra, convirtiéndose en la tercera persona en ocupar el cargo de manera temporal en un lapso de apenas cuatro meses.

Más cambios en el directorio de Petroperú

El último sábado, Luis Canales Gálvez presentó su renuncia al directorio de Petroperú, luego de presuntas presiones políticas provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem), de acuerdo con lo denunciado por las organizaciones sindicales agrupadas en el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP).

Los trabajadores advierten que la ofensiva del Gobierno no se detendría en los cambios del directorio. Según el FSTPP, el siguiente objetivo sería el representante de los trabajadores en el directorio, con la finalidad de eliminar toda voz crítica y modificar el estatuto de la empresa, allanando el camino para decisiones que afectarían el empleo, los derechos laborales y el carácter público de Petroperú.

