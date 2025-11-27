HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela
EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Economía

Yape permite que trabajadores reciban su sueldo en billetera digital: ¿cómo activar la opción?

Los trabajadores en Perú podrán recibir su sueldo en su cuenta de Yape, lo que facilitará el cobro de su remuneración. Para tener el beneficio,  tanto el empleado como el empleador deben activar la función.


Yape, la aplicación del BCP, será una nueva alternativa para que los trabajadores cobren su sueldo.
Yape, la aplicación del BCP, será una nueva alternativa para que los trabajadores cobren su sueldo. | Foto: composición LR/Yape/IA

Los usuarios de Yape tendrán la oportunidad de recibir el pago de sus sueldos directamente en el aplicativo móvil del Banco de Crédito del Perú (BCP). De esta manera, los trabajadores ya no necesitarán tener ni abrir una cuenta bancaria adicional para recibir su remuneración mensual.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Con este lanzamiento reafirmamos nuestro propósito de facilitar el día a día de nuestros yaperos, ya que podrán recibir sus sueldos solo con su número de celular. Además, es un paso más en el impulso de la inclusión financiera y digital de nuestro país”, resaltó Claudia Silva, head de Pagos de Yape, en un comunicado.

TE RECOMENDAMOS

El PBI CRECIÓ pero NO ES una buena noticia | #Econow

PUEDES VER: Yape anuncia monto máximo de transferencia para usuarios cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP: ¿se puede aumentar el límite?

lr.pe

¿Qué deben hacer los trabajadores para recibir su sueldo en Yape?

Yape anunció que esta nueva opción está disponible para todos los usuarios que tienen una cuenta a su nombre. Así, el yapero deberá acercarse al área de recursos humanos de su centro de labores y establecer la billetera digital como método de abono en su contrato laboral.

Es indispensable que el beneficiario comparta con su empleador el número de celular vinculado a su cuenta de Yape. A fin de mes, cuando el abono se lleve a cabo, el usuario recibirá una notificación y podrá ver el detalle en sus movimientos. A su vez, para habilitar los pagos, la empresa empleadora necesita acceder al Telecrédito BCP y dirigirse a 'Pagos Masivos Yape' o contactar a su funcionario del BCP.

“La funcionalidad de pago de haberes a través de Yape supone un alivio para las empresas y sus trabajadores, ya que algunas enfrentan desafíos en la apertura de cuentas y la gestión de la entrega de tarjetas. Abonarles el sueldo en Yape representa una mejora operativa y es el reflejo del compromiso del BCP por generar soluciones que faciliten sus operaciones”, agregó Giovanni Terzano, gerente de la División de Productos y Canales digitales para empresas del BCP, en el mismo comunicado.

PUEDES VER: Código Civil aclara cuántos años deben pasar para que una deuda prescriba en Perú: el proceso no es automático

lr.pe

¿Cuáles son los montos máximos para yapear?

Yape anunció que los tres límites diarios son S/500, S/950 o S/2.000, los cuales son ajustables según la preferencia del usuario. En cuanto al tope mensual, este equivale a 5 UIT, que equivale a S/26.750. Para modificar el límite, la cuenta debe estar vinculada a una tarjeta del BCP o su DNI. Para realizar esta modificación, es necesario seguir una serie de pasos específicos.

  1. Desde el menú de 3 líneas (☰) de tu app, ingresar a 'Ajustes'.
  2. Ingresar en la opción 'Límites transaccionales'.
  3. Elegir el límite de yapeo diario que prefieres.
  4. Ingresar el código de validación.
  5. Se enviará un correo de confirmación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Yape anuncia monto máximo de transferencia para usuarios cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP: ¿se puede aumentar el límite?

Yape anuncia monto máximo de transferencia para usuarios cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP: ¿se puede aumentar el límite?

LEER MÁS
Yape lanza funcionalidad para reportar cuentas de extorsionadores

Yape lanza funcionalidad para reportar cuentas de extorsionadores

LEER MÁS
Proponen que usuarios de Yape y Plin puedan aceptar o rechazar transferencias para frenar extorsiones

Proponen que usuarios de Yape y Plin puedan aceptar o rechazar transferencias para frenar extorsiones

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

LEER MÁS
Indecopi sanciona con S/42.425 a restaurante en San Isidro por engañar a cliente con falsa oferta de alitas

Indecopi sanciona con S/42.425 a restaurante en San Isidro por engañar a cliente con falsa oferta de alitas

LEER MÁS
¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

LEER MÁS
Los bancos y entidades que pagan las tasas más altas para depósito a plazo fijo en noviembre de 2025, vía SBS

Los bancos y entidades que pagan las tasas más altas para depósito a plazo fijo en noviembre de 2025, vía SBS

LEER MÁS
BCR vende monedas peruanas de un sol que valen más de S/200: ¿qué personajes o acontecimientos históricos representan?

BCR vende monedas peruanas de un sol que valen más de S/200: ¿qué personajes o acontecimientos históricos representan?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Economía

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025