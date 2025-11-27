Yape permite que trabajadores reciban su sueldo en billetera digital: ¿cómo activar la opción?

Yape, la aplicación del BCP, será una nueva alternativa para que los trabajadores cobren su sueldo. | Foto: composición LR/Yape/IA

Los usuarios de Yape tendrán la oportunidad de recibir el pago de sus sueldos directamente en el aplicativo móvil del Banco de Crédito del Perú (BCP). De esta manera, los trabajadores ya no necesitarán tener ni abrir una cuenta bancaria adicional para recibir su remuneración mensual.

“Con este lanzamiento reafirmamos nuestro propósito de facilitar el día a día de nuestros yaperos, ya que podrán recibir sus sueldos solo con su número de celular. Además, es un paso más en el impulso de la inclusión financiera y digital de nuestro país”, resaltó Claudia Silva, head de Pagos de Yape, en un comunicado.

¿Qué deben hacer los trabajadores para recibir su sueldo en Yape?

Yape anunció que esta nueva opción está disponible para todos los usuarios que tienen una cuenta a su nombre. Así, el yapero deberá acercarse al área de recursos humanos de su centro de labores y establecer la billetera digital como método de abono en su contrato laboral.

Es indispensable que el beneficiario comparta con su empleador el número de celular vinculado a su cuenta de Yape. A fin de mes, cuando el abono se lleve a cabo, el usuario recibirá una notificación y podrá ver el detalle en sus movimientos. A su vez, para habilitar los pagos, la empresa empleadora necesita acceder al Telecrédito BCP y dirigirse a 'Pagos Masivos Yape' o contactar a su funcionario del BCP.

“La funcionalidad de pago de haberes a través de Yape supone un alivio para las empresas y sus trabajadores, ya que algunas enfrentan desafíos en la apertura de cuentas y la gestión de la entrega de tarjetas. Abonarles el sueldo en Yape representa una mejora operativa y es el reflejo del compromiso del BCP por generar soluciones que faciliten sus operaciones”, agregó Giovanni Terzano, gerente de la División de Productos y Canales digitales para empresas del BCP, en el mismo comunicado.

¿Cuáles son los montos máximos para yapear?

Yape anunció que los tres límites diarios son S/500, S/950 o S/2.000, los cuales son ajustables según la preferencia del usuario. En cuanto al tope mensual, este equivale a 5 UIT, que equivale a S/26.750. Para modificar el límite, la cuenta debe estar vinculada a una tarjeta del BCP o su DNI. Para realizar esta modificación, es necesario seguir una serie de pasos específicos.

Desde el menú de 3 líneas (☰) de tu app, ingresar a 'Ajustes'. Ingresar en la opción 'Límites transaccionales'. Elegir el límite de yapeo diario que prefieres. Ingresar el código de validación. Se enviará un correo de confirmación.

