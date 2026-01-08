Petroperú: Gobierno evita al Congreso y deja sin explicación decreto privatizador que elevaría precios de combustibles

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor anunció una nueva mesa de trabajo y exigió la presencia del Ejecutivo.

Este jueves, los principales representantes del Gobierno como el premier Ernesto Álvarez, la ministra de Economía Denisse Miralles y el ministro de Energía y Minas Luis Bravo de la Cruz brillaron por su ausencia en la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para explicar el decreto de urgencia que encamina la privatización de Petroperú.

La ausencia fue cuestionada por los participantes de la sesión, en la que se analizó el impacto que tendría la eventual privatización y salida de la empresa estatal sobre los precios de los combustibles, la canasta básica, el empleo y el abastecimiento en zonas alejadas del país.

Alza de combustibles y golpe a la canasta básica

Uno de los principales cuestionamientos al decreto fue su impacto directo en los precios de los combustibles y, en consecuencia, en el costo de vida en caso el decreto siga la rienda de la privatización de la petrolera. Actualmente, Petroperú cumple un rol de estabilizador de precios en el mercado local, con una participación del 27% en gasolina premium, 40% en gasolina regular y 33% en diésel en Lima.

Según el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, la salida de la empresa estatal generaría una afectación directa a los consumidores de US$1.056 millones anuales, debido al incremento de precios. "Petroperú permite hoy que el combustible se venda a precios más bajos; sin ella, el mercado quedaría en manos de privados que no tienen incentivos para reducir tarifas", advirtió.

El ingeniero Johnny Billón, representante de los trabajadores profesionales de Petroperú, sostuvo que mientras la empresa estatal vende gasolina premium alrededor de S/14 por galón, las transnacionales superan los S/20. "Si Petroperú desaparece, los fletes subirán, el transporte se encarecerá y la canasta básica aumentará de inmediato", señaló.

A ello se suma el riesgo de desabastecimiento en zonas alejadas, donde el sector privado no suele operar porque no le es rentable. Petroperú cuenta con refinerías en Talara, Conchán e Iquitos, además de plantas de venta que permiten llevar combustible a regiones apartadas del país.

Petroperú generó utilidades durante la mayor parte de su historia

También se criticó al Gobierno por pretender justificar el decreto tomando como referencia solo un breve período de pérdidas desde 2022, ignorando que Petroperú, como empresa estratégica, debe evaluarse en el largo plazo y que ya se encontraba en una etapa de recuperación, según sus propios estados financieros.

Durante casi tres décadas, la empresa estatal registró mayoritariamente utilidades (ver cuadro), con pérdidas concentradas en episodios puntuales y recientes (2021–2025), lo que revela que los resultados negativos no constituyen una crisis estructural de largo plazo. Entre 1995 y 2019, Petroperú registra una trayectoria predominantemente positiva, con utilidades recurrentes y varios picos superiores a US$ 150 millones anuales.

La rentabilidad positiva de Petroperú durante su historia. Pérdidas se concentran en un tramo reciente que abarca de 2022 a 2025.

Riesgo para el empleo y la seguridad energética

Desde los sindicatos se alertó que una privatización de Petroperú pondría en riesgo 15.000 puestos de trabajo, especialmente en Talara y en la zona nororiental del país, altamente dependientes de la actividad de la empresa estatal.

José Luis Saavedra, secretario de los trabajadores administrativos, advirtió además sobre un posible colapso de la cadena de suministro de combustibles, lo que afectaría el transporte terrestre, el abastecimiento regional y el suministro a las Fuerzas Armadas, a las que Petroperú continúa atendiendo incluso con deudas pendientes por más de US$40 millones.

"Se perdería el principal regulador de precios del mercado, aumentaría el riesgo país y se presionaría la inflación y el costo de vida de los peruanos", sostuvo.

"No está quebrada"

Alejandro Narváez rechazó la narrativa oficial que presenta a Petroperú como una empresa inviable. Recordó que el Perú es un país deficitario en producción de petróleo, toda vez que consume cerca de 294.000 barriles diarios y produce apenas entre 25.000 y 40.000— y que tras más de 30 años de concesiones privadas la producción nacional cayó drásticamente.

Indicó que, pese a ello, Petroperú mantiene un patrimonio neto positivo de US$2.200 millones al tercer trimestre de 2025, según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), y que el problema central "es un estrés de caja y tesorería, totalmente superable".

"Este decreto de urgencia apunta a fragmentarla, trocearla y luego entregarla a privados para evaluar su venta. Se está instalando un discurso de quiebra que es falso y peligroso", afirmó.

Defensoría del Pueblo cuestiona "apuro" del Gobierno

La Defensoría del Pueblo, a través de Janina Pacheco Canales, expresó su preocupación por las consecuencias sociales del decreto y por la rapidez con la que el Ejecutivo busca implementarlo, en medio de una narrativa que insiste en una supuesta quiebra de Petroperú.

Ciro Silva, economista y experto en defensa de los usuarios, recordó que el artículo 65 de la Constitución obliga al Estado a proteger los intereses de los consumidores. "¿Quién garantiza que en un proceso de privatización los precios se mantendrán o bajarán?", cuestionó, lamentando también la ausencia de las principales autoridades del Ejecutivo.

Narváez añadió que declaraciones de ministros y del premier han tenido un impacto negativo inmediato en los mercados financieros, provocando la caída de la cotización de los bonos de Petroperú en noviembre pasado. La cotización de los bonos cayeron de 82% paso a 72%.

Congreso exige explicaciones por ausencia del Gobierno

Desde el Parlamento, el congresista Waldemar Cerrón calificó el Decreto de Urgencia como inconstitucional, al no responder y anunció que se ha presentado un proyecto de ley para derogar la norma.

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte (Juntos por el Perú), anunció una nueva mesa de trabajo y exigió la presencia del presidente del Consejo de Ministros, del titular de Petroperú, de los ministros de Economía y Energía y Minas, así como de Osinergmin. "El Ejecutivo tiene la obligación de explicar este decreto ante el Congreso y el país", remarcó.

