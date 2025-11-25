HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Alexandra Ames renuncia al Pronabec y responsabiliza al MEF de no incluir el presupuesto de las 38.000 becas "por error técnico"

La exdirectora del Pronabec sostuvo que el MEF malinterpretó información y omitió priorizar los programas de becas para el 2026. De las 38.000 plazas excluidas, 20.000 correspondían a Beca 18, compromiso anunciado por este Gobierno.

Ames atribuyó la exclusión a un “error técnico” del MEF, que, según dijo, no priorizó las becas pese a que el sector Educación envió toda la información.
Ames atribuyó la exclusión a un "error técnico" del MEF, que, según dijo, no priorizó las becas pese a que el sector Educación envió toda la información.

Alexandra Ames, quien hasta el domingo por la noche dejó de ser directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), responsabilizó directamente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la exclusión del presupuesto para las 38.000 becas anunciadas por el gobierno de José Jerí de cara al 2026, entre ellas las 20.000 plazas de Beca 18 destinadas a jóvenes de escasos recursos.

Ames sostuvo que el problema se originó en un “error técnico” del MEF, que no habría priorizado la asignación pese a que, según afirma, el sector Educación cumplió con enviar toda la información necesaria a la cartera de la ministra Denisse Miralles, tal como lo reportó La República el último domingo.

"Se envió toda la información al MEF. El día que ellos sistematizan la información de todos los sectores nos dimos con la sorpresa de que no habían priorizado las becas del 2026, pese a que era compromiso de gobierno", apuntó a Canal N.

Ames explicó que la omisión se debió a una mala interpretación dentro del equipo técnico del MEF sobre la columna presupuestal referida a "nuevos":

“Los técnicos del MEF no priorizaron por un error de no comprender bien a qué nos referíamos con toda la columna para los ‘nuevos’. Se entendió que ‘nuevos’ eran la creación de nuevas becas; pero eso se refería a la nueva convocatoria de continuidad de becas que ya existen”, detalló.

Según señaló, enviaron la alerta y manifestaron el compromiso de continuar de continuar el presupuesto faltante bajo el fondo de contingencia en el dictamen. Sin embargo, dicho dictamen se aprobó la semana pasada sin la inclusión de ninguna partida para las becas. "Al no incluirse, diversas organizaciones sociales encendieron la alerta", dijo.

Como informó este diario, el proyecto de ley del Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo tampoco incluyó el financiamiento para Beca Permanente, Beca Técnico Productiva (Beca Tec) ni las 4.475 becas continuadoras cuyos beneficiarios estudian hasta 2026.

Ames cuestionó que, mientras se recortan recursos para becas, el Estado mantiene partidas que calificó como “onerosas”.

“Hay presupuestos para financiar autos de último modelo para generales o para aviones de guerra que no se fabrican. Con el presupuesto de esos aviones se podría financiar 19 veces el monto del programa”, sostuvo.

Afirmó que, si el MEF busca racionalizar el gasto, debería priorizar programas efectivos. "Mi recomendación es que el MEF, en ese rol, tiene que priorizar aquello que mejor funciona. Pronabec es, de lejos, el programa presupuestal más costo-efectivo y de mayor impacto económico para el país. Es una inversión inteligente", aseguró.

Respaldo OCDE

La exdirectora añadió que, en negociaciones recientes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo selecto de países al que el Perú aspira ingresar, destacó el impacto del programa.

“La OCDE ha dicho que se debe reforzar el apoyo financiero para estudiantes en situación de desventaja y ampliar el sistema de becas. Para ellos, 20.000 becas no son suficientes. Tenemos una brecha del 80% por cubrir”, apuntó.

Recordó que financiar educación superior de calidad no es barato, pero genera retornos. “El programa debería crecer. Por supuesto que sí. Es inversión para el país, y trae resultados comprobados”, afirmó.

