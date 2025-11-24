HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Economía

Ley de Presupuesto 2026: Pleno del Congreso iniciará debate con participación de ministros de Estado

Dictamen de la Comisión de Presupuesto propone un monto superior a S/257.000 millones. Congresistas analizarán desde este 25 de noviembre el proyecto de Ley de Presupuesto Público 2026, así como las normas sobre Endeudamiento y Equilibrio Financiero.

A partir de las 11:00 a. m., el Pleno dará inició al debate de la Ley de Presupuesto para el año 2026. Foto: composición LR/Congreso
A partir de las 11:00 a. m., el Pleno dará inició al debate de la Ley de Presupuesto para el año 2026. Foto: composición LR/Congreso

El debate de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 iniciará este martes 25 de noviembre en el Pleno del Congreso. Según consta en la agenda publicada en el portal del Parlamento, son tres los dictámenes de la Comisión de Presupuesto que se discutirán durante dos días seguidos y que deben votarse hasta el 30 de noviembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Además de la iniciativa mencionada anteriormente, se abordarán los proyectos de ley de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Estado, los cuales serán sustentados por el presidente de dicho grupo de trabajo, Alejandro Soto. En la sesión también participarán el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, la ministra de Economía, Denisse Miralles, y el resto del gabinete.

TE RECOMENDAMOS

Nueva York cambia de rumbo económico con Zohran Mamdani | #EcoNow Con Eduardo Recoba

PUEDES VER: Ley de Presupuesto 2026 no incluye las 38.000 becas anunciadas por el Gobierno: 20.000 de Beca 18 quedan sin financiamiento

lr.pe

Ley de Presupuesto Público 2026: ¿cómo será el debate?

De acuerdo con el artículo 81 del Reglamento del Congreso, el debate de la Ley de Presupuesto Público 2026 se realizará de la siguiente manera. Primero, el presidente de la Comisión de Presupuesto sustentará los alcances de este dictamen, en el que debe precisar además las prioridades asignadas al gasto público a nivel general y por cada sector.

Luego de ello, el titular del Parlamento cederá la palabra al Primer Ministro, quien compartirá la opinión institucional del Ejecutivo sobre el dictamen propuesto. A continuación, intervendrá la ministra Denisse Miralles para sustentar el pliego de ingresos y posteriormente, harán lo mismo cada ministro para exponer los resultados de la ejecución del 2025, los avances en curso y los egresos de su sector.

Por último, participarán el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Defensor del Pueblo, quienes no deben exceder los treinta minutos de alocución. Una vez que finalicen los oradores sus participaciones, intervendrán los voces de las bancadas para hacer ajustes al texto.

"Al concluir el debate, el presidente del Consejo de Ministros manifiesta en representación del Poder Ejecutivo su aceptación o disconformidad con el proyecto de Ley de Presupuesto. Luego de dicha intervención, se procede a votar el proyecto”, reza a el Reglamento del Parlamento.

PUEDES VER: ONP, bono de reconocimiento: exigen al Gobierno que cumpla con entregar el beneficio para peruanos

lr.pe

Radiografía del Presupuesto Público 2026

Como se recuerda, la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó el pasado 19 de noviembre el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, el cual asciende a S/257.561 millones 619,143, lo que representa un incremento del 2,3% frente al proyecto de presupuesto inicial del año anterior.

El monto total incluye recursos destinados a la entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, los cuales son distribuidos entre gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda. De igual forma, las fuentes de financiamiento los constituyen: recursos ordinarios (171.240 millones - 66,5%), recursos directamente recaudados (S/9.042 millones - 3,5%), recursos por operaciones oficiales de crédito (S/31.093 millones - 12,4%), donaciones y transferencia (S/521.000 millones - 0,2%) y los recursos determinados (S/44.856 millones - 17,4%).

PUEDES VER: Presidente José Jerí propone ampliar el Reinfo por menos tiempo que el Congreso: "Un año me suena razonable"

lr.pe

"El presupuesto 2026 busca fortalecer el enfoque territorial, mejorar la calidad del gasto y consolidar la provisión de servicios públicos en todos los niveles. No obstante, el diseño presupuestal mantiene una distribución vertical que limita la autonomía financiera de los gobiernos regionales y locales", se lee en la exposición de motivos de la norma.

El texto aprobado por la Comisión de Presupuesto detalla la cantidad de recursos de forma agregada según los niveles de gobierno, pero también abarca asignaciones concretas para diferentes sectores y programas:

  • Acciones para mejorar la prestación de servicios en materia de seguridad ciudadana: S/50 millones para la transferencia condicionada al Programa Presupuestal 0030 “Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana” a cargo del Ministerio del Interior .
  • Continuidad de políticas del Aseguramiento Universal en Salud: en el pliego Seguro Integral de Salud, se han asignado recursos hasta por la suma de S/2.535 millones.
  • Asignación de recursos en el Poder Judicial para financiar el fortalecimiento de órganos jurisdiccionales, Salas Superiores y Juzgados Contencioso Administrativos Tributarios Aduanero: S/19,8 millones por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el presupuesto institucional del pliego Poder Judicial.
  • Acciones para la mejora de la empleabilidad, en el marco de los productos y actividades del Programa Presupuestal 0116: se autoriza a los gobiernos regionales para utilizar hasta un 5%de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías, para destinarlos a la contratación de bienes y servicios temporales orientados a la ejecución de acciones para la mejora de la empleabilidad.
  • Programa Presupuestal 0128 para reducción de la minería ilegal: S/177,8 millones
  • Programa 0126 de Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE): S/13,7 millones
Notas relacionadas
Devolución Fonavi: demandan al gobierno que asigne mayores recursos para garantizar pagos en 2026

Devolución Fonavi: demandan al gobierno que asigne mayores recursos para garantizar pagos en 2026

LEER MÁS
Presupuesto para seguridad creció 30% en 10 años, pero la inseguridad ciudadana sigue aumentando

Presupuesto para seguridad creció 30% en 10 años, pero la inseguridad ciudadana sigue aumentando

LEER MÁS
Ley de Presupuesto 2026 no incluye las 38.000 becas anunciadas por el Gobierno: 20.000 de Beca 18 quedan sin financiamiento

Ley de Presupuesto 2026 no incluye las 38.000 becas anunciadas por el Gobierno: 20.000 de Beca 18 quedan sin financiamiento

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Los afiliados que harán el retiro AFP 2025 y cobrarán su primera UIT antes de Navidad, según el cronograma

Los afiliados que harán el retiro AFP 2025 y cobrarán su primera UIT antes de Navidad, según el cronograma

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS
ONP, bono de reconocimiento: exigen al Gobierno que cumpla con entregar el beneficio para peruanos

ONP, bono de reconocimiento: exigen al Gobierno que cumpla con entregar el beneficio para peruanos

LEER MÁS
Ley de Presupuesto 2026 no incluye las 38.000 becas anunciadas por el Gobierno: 20.000 de Beca 18 quedan sin financiamiento

Ley de Presupuesto 2026 no incluye las 38.000 becas anunciadas por el Gobierno: 20.000 de Beca 18 quedan sin financiamiento

LEER MÁS
EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Iquitos: joven muere tras electrocutarse con cable expuesto mientras juntaba agua en su vivienda

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Economía

Indecopi sanciona a Nestlé Perú con más de S/600 mil por etiquetar productos para mascotas con información engañosa

Las 10 minas de oro más grandes en Perú: ¿cuáles son y dónde se encuentran los yacimientos auríferos?

EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025