Dictamen de la Comisión de Presupuesto propone un monto superior a S/257.000 millones. Congresistas analizarán desde este 25 de noviembre el proyecto de Ley de Presupuesto Público 2026, así como las normas sobre Endeudamiento y Equilibrio Financiero.
El debate de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 iniciará este martes 25 de noviembre en el Pleno del Congreso. Según consta en la agenda publicada en el portal del Parlamento, son tres los dictámenes de la Comisión de Presupuesto que se discutirán durante dos días seguidos y que deben votarse hasta el 30 de noviembre.
Además de la iniciativa mencionada anteriormente, se abordarán los proyectos de ley de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Estado, los cuales serán sustentados por el presidente de dicho grupo de trabajo, Alejandro Soto. En la sesión también participarán el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, la ministra de Economía, Denisse Miralles, y el resto del gabinete.
Ley de Presupuesto Público 2026: ¿cómo será el debate?
De acuerdo con el artículo 81 del Reglamento del Congreso, el debate de la Ley de Presupuesto Público 2026 se realizará de la siguiente manera. Primero, el presidente de la Comisión de Presupuesto sustentará los alcances de este dictamen, en el que debe precisar además las prioridades asignadas al gasto público a nivel general y por cada sector.
Luego de ello, el titular del Parlamento cederá la palabra al Primer Ministro, quien compartirá la opinión institucional del Ejecutivo sobre el dictamen propuesto. A continuación, intervendrá la ministra Denisse Miralles para sustentar el pliego de ingresos y posteriormente, harán lo mismo cada ministro para exponer los resultados de la ejecución del 2025, los avances en curso y los egresos de su sector.
Por último, participarán el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Defensor del Pueblo, quienes no deben exceder los treinta minutos de alocución. Una vez que finalicen los oradores sus participaciones, intervendrán los voces de las bancadas para hacer ajustes al texto.
"Al concluir el debate, el presidente del Consejo de Ministros manifiesta en representación del Poder Ejecutivo su aceptación o disconformidad con el proyecto de Ley de Presupuesto. Luego de dicha intervención, se procede a votar el proyecto”, reza a el Reglamento del Parlamento.
Radiografía del Presupuesto Público 2026
Como se recuerda, la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó el pasado 19 de noviembre el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, el cual asciende a S/257.561 millones 619,143, lo que representa un incremento del 2,3% frente al proyecto de presupuesto inicial del año anterior.
El monto total incluye recursos destinados a la entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, los cuales son distribuidos entre gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda. De igual forma, las fuentes de financiamiento los constituyen: recursos ordinarios (171.240 millones - 66,5%), recursos directamente recaudados (S/9.042 millones - 3,5%), recursos por operaciones oficiales de crédito (S/31.093 millones - 12,4%), donaciones y transferencia (S/521.000 millones - 0,2%) y los recursos determinados (S/44.856 millones - 17,4%).
"El presupuesto 2026 busca fortalecer el enfoque territorial, mejorar la calidad del gasto y consolidar la provisión de servicios públicos en todos los niveles. No obstante, el diseño presupuestal mantiene una distribución vertical que limita la autonomía financiera de los gobiernos regionales y locales", se lee en la exposición de motivos de la norma.
El texto aprobado por la Comisión de Presupuesto detalla la cantidad de recursos de forma agregada según los niveles de gobierno, pero también abarca asignaciones concretas para diferentes sectores y programas:
- Acciones para mejorar la prestación de servicios en materia de seguridad ciudadana: S/50 millones para la transferencia condicionada al Programa Presupuestal 0030 “Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana” a cargo del Ministerio del Interior .
- Continuidad de políticas del Aseguramiento Universal en Salud: en el pliego Seguro Integral de Salud, se han asignado recursos hasta por la suma de S/2.535 millones.
- Asignación de recursos en el Poder Judicial para financiar el fortalecimiento de órganos jurisdiccionales, Salas Superiores y Juzgados Contencioso Administrativos Tributarios Aduanero: S/19,8 millones por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el presupuesto institucional del pliego Poder Judicial.
- Acciones para la mejora de la empleabilidad, en el marco de los productos y actividades del Programa Presupuestal 0116: se autoriza a los gobiernos regionales para utilizar hasta un 5%de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías, para destinarlos a la contratación de bienes y servicios temporales orientados a la ejecución de acciones para la mejora de la empleabilidad.
- Programa Presupuestal 0128 para reducción de la minería ilegal: S/177,8 millones
- Programa 0126 de Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE): S/13,7 millones