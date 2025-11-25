Ana postuló a Beca 18-2026 para cumplir su sueño de estudiar Ingeniería de Minas y sacar de la pobreza a su familia. | Foto: composición LR/Latina

Ana postuló a Beca 18-2026 para cumplir su sueño de estudiar Ingeniería de Minas y sacar de la pobreza a su familia. | Foto: composición LR/Latina

Cerca de 20.000 becas del programa Beca 18, convocadas para este 2026, no cuenta con una asignación económica aprobada ni fondos para su ejecución. Pese a la polémica y la incertidumbre, el proceso de convocatoria siguió su curso y alrededor de 100.000 mil estudiantes, en su mayoría en condiciones de pobreza y pobreza extrema, postularon a este beneficio social. Una de ellas es Ana, hija de un padre obrero y una madre que trabaja en limpieza.

Para la talentosa estudiante, conseguir una vacante en este programa del Pronabec se ha convertido en su única posibilidad de poder acceder a una educación superior en el Perú. Sin embargo, la falta de financiamiento pone en 'jaque' su sueño de cursar la carrera profesional de Ingeniería de Minas y sacar adelante a su familia.

"Esa beca me daría algo para ser en la vida, alguien importante, porque siempre he escuchado que si no estudias no eres nadie en la vida y esta beca me ayudaría un montón, la verdad", señaló Ana en una entrevista con Punto Final.

"Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

Según señaló Ana en el programa anteriormente mencionado, el pasado 16 de noviembre se presentó a una de las instituciones designadas por Pronabec para rendir el examen nacional de preselección de Beca 18-2026. Con el objetivo de lograrlo, se preparó durante varios meses y así alcanzar una de las 20.000 plazas que ofreció el gobierno.

"Yo quiero sacar a mis papás de la pobreza. Quiero tener al menos una buena casita donde mis papás vivan cómodamente y ya no estén trabajando tanto, por acá, por allá. Yo veo que sufren mucho (...) Sería muy irresponsable de su parte comunicarnos a nosotros (la disponibilidad de becas) y luego decirno que no hay fondos", explicó.

Ahora, su sueño se ha visto truncado y no podría avanzar a la siguiente fase de selección debido a la falta de presupuesto del programa, según confirmaron fuentes del Pronabec.

Otro joven perjudicado por falta de fondos de Beca 18

"Siento que todo el esfuerzo que puse en mi examen fue en vano al ver que me puedo quedar a fuera. Fue todo una mentira, una ilusión, nada más", menciona Carlos, otro postulante de Beca 18, que, al igual que Ana, tiene las esperanzas en que este programa social lo ayude a iniciar su carrera profesional. Originario de Cajamarca, el talentoso estudiante llegó a la ciudad de Lima, hace 2 años, con el objetivo de prepararse y ser uno de los beneficiarios de Pronabec.

Para Carlos, obtener esta plaza académica representaría un apoyo económico para sus padres, ya que así podrían concentrarse en cubrir los estudios de su hermano menor, quien cursa el último año de la secundaria.

"Mi hermano menor termina la secundaria y viene a Lima a prepararse también. Sería otro gasto extra para mi familia y esta beca sería un gran alivio para mí y mis padres, porque sería doble gasto con mi hermano en academia, alimentación, transporte", explicó. Sin embargo, al igual que los 100.000 postulantes a Beca 18, su futuro académico es incierto.