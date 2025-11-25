HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Hija de obrero que postuló a Beca 18 para ayudar a su familia, pero falta de presupuesto pone en riesgo su futuro: "Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

Ana se preparó durante meses para acceder a una de las 20.000 plazas de Beca 18. Sin embargo, la falta de financiamiento dejó en suspenso su proceso de selección y pone en riesgo su futuro educativo.

Ana postuló a Beca 18-2026 para cumplir su sueño de estudiar Ingeniería de Minas y sacar de la pobreza a su familia.
Ana postuló a Beca 18-2026 para cumplir su sueño de estudiar Ingeniería de Minas y sacar de la pobreza a su familia. | Foto: composición LR/Latina

Cerca de 20.000 becas del programa Beca 18, convocadas para este 2026, no cuenta con una asignación económica aprobada ni fondos para su ejecución. Pese a la polémica y la incertidumbre, el proceso de convocatoria siguió su curso y alrededor de 100.000 mil estudiantes, en su mayoría en condiciones de pobreza y pobreza extrema, postularon a este beneficio social. Una de ellas es Ana, hija de un padre obrero y una madre que trabaja en limpieza.

Para la talentosa estudiante, conseguir una vacante en este programa del Pronabec se ha convertido en su única posibilidad de poder acceder a una educación superior en el Perú. Sin embargo, la falta de financiamiento pone en 'jaque' su sueño de cursar la carrera profesional de Ingeniería de Minas y sacar adelante a su familia.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Alexandra Ames renuncia al Pronabec y responsabiliza al MEF de no incluir el presupuesto de las 38.000 becas "por error técnico"

lr.pe

"Esa beca me daría algo para ser en la vida, alguien importante, porque siempre he escuchado que si no estudias no eres nadie en la vida y esta beca me ayudaría un montón, la verdad", señaló Ana en una entrevista con Punto Final.

"Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

Según señaló Ana en el programa anteriormente mencionado, el pasado 16 de noviembre se presentó a una de las instituciones designadas por Pronabec para rendir el examen nacional de preselección de Beca 18-2026. Con el objetivo de lograrlo, se preparó durante varios meses y así alcanzar una de las 20.000 plazas que ofreció el gobierno.

"Yo quiero sacar a mis papás de la pobreza. Quiero tener al menos una buena casita donde mis papás vivan cómodamente y ya no estén trabajando tanto, por acá, por allá. Yo veo que sufren mucho (...) Sería muy irresponsable de su parte comunicarnos a nosotros (la disponibilidad de becas) y luego decirno que no hay fondos", explicó.

Ahora, su sueño se ha visto truncado y no podría avanzar a la siguiente fase de selección debido a la falta de presupuesto del programa, según confirmaron fuentes del Pronabec.

Otro joven perjudicado por falta de fondos de Beca 18

"Siento que todo el esfuerzo que puse en mi examen fue en vano al ver que me puedo quedar a fuera. Fue todo una mentira, una ilusión, nada más", menciona Carlos, otro postulante de Beca 18, que, al igual que Ana, tiene las esperanzas en que este programa social lo ayude a iniciar su carrera profesional. Originario de Cajamarca, el talentoso estudiante llegó a la ciudad de Lima, hace 2 años, con el objetivo de prepararse y ser uno de los beneficiarios de Pronabec.

Para Carlos, obtener esta plaza académica representaría un apoyo económico para sus padres, ya que así podrían concentrarse en cubrir los estudios de su hermano menor, quien cursa el último año de la secundaria.

"Mi hermano menor termina la secundaria y viene a Lima a prepararse también. Sería otro gasto extra para mi familia y esta beca sería un gran alivio para mí y mis padres, porque sería doble gasto con mi hermano en academia, alimentación, transporte", explicó. Sin embargo, al igual que los 100.000 postulantes a Beca 18, su futuro académico es incierto.

Notas relacionadas
Resultados Beca 18-2026: ¿cuándo publican la lista de estudiantes aprobados en el examen de preselección?

Resultados Beca 18-2026: ¿cuándo publican la lista de estudiantes aprobados en el examen de preselección?

LEER MÁS
Examen Beca 18 de Pronabec: temario, horario y lugares donde rendir la prueba nacional este 16 de noviembre

Examen Beca 18 de Pronabec: temario, horario y lugares donde rendir la prueba nacional este 16 de noviembre

LEER MÁS
Examen de Beca 18: estos son los locales y horarios para rendir la prueba de preselección vía Pronabec

Examen de Beca 18: estos son los locales y horarios para rendir la prueba de preselección vía Pronabec

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven cocinero termina en estado crítico tras ataque a balazos dentro de chifa en San Luis: familiares piden ayuda urgente

Joven cocinero termina en estado crítico tras ataque a balazos dentro de chifa en San Luis: familiares piden ayuda urgente

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS
Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y camión en la Panamericana Norte

Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y camión en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sociedad

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025