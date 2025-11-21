A través de un auto de aclaración, el Tribunal Constitucional (TC) recordó que existe un mandato dirigido al Congreso y a los demás poderes del Estado de no establecer "exenciones de responsabilidad penal (referida a los delitos ambientales), civil o administrativa en el proceso de formalización minera, la prórroga del régimen transitorio y en cualquier política pública que regule dicha actividad de manera permanente".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Esta exhortación fue hecha en el marco de la declaratoria de improcedencia de la demanda de inconstitucionalidad formulada por el Colegio de Abogados de Loreto en abril de este año, que buscaba evitar más ampliaciones del Reinfo. Precisamente, César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales, consideró que el Parlamento está incumpliendo con las obligaciones fijadas en uno de los considerandos de la sentencia del TC.

TE RECOMENDAMOS CONGRESISTAS RECIBIRÁN S/ 46 MIL POR NAVIDAD EN PLENA CRISIS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

"Lo que está señalando el Tribunal Constitucional es lo que ya dijo en la sentencia de abril último, donde indica que los poderes públicos tienen que abstenerse de contemplar cualquier exención de responsabilidad penal civil o administrativa en los marcos jurídicos de leyes transitorias o permanente. Esto nos demuestra que el Congreso no está cumpliendo con honrar el mandato del TC", explicó a este medio.

De igual forma, manifestó que el tribunal no ha querido adoptar una posición sobre el proceso de formalización minera, y con ello, cuatro magistrados perdieron la oportunidad de zanjar si el Reinfo tiene un carácter permanente o temporal. Como se recuerda, el TC sostuvo que este tipo de precisiones no corresponde resolverlas a través del procedimiento de aclaración, por lo que decidió desestimar la demanda.

Reinfo: gobierno podría observar la norma y recurrir al TC

Pese a que, en anteriores días, sostuvo que el Poder Ejecutivo no había tomado una postura sobre una posible ampliación del Reinfo hasta el 2027, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que podrían observar la norma del Congreso y de, insistir en su aprobación, presentarían una demanda ante el Tribunal Constitucional.

"El Congreso tiene los instrumentos adecuados para separar la paja del trigo. Si ellos no lo hacen, primero vamos a observar la ley, pero, si no hay la decisión del Congreso de hacer algo bueno, entonces van a superar la insistencia. Ante ello, nosotros llevaremos el tema al TC, porque ellos pueden entrar al fondo del asunto", explicó a Canal N.

Sobre esta declaración, César Ipenza, manifestó que, "bajo las reglas de este Tribunal Constitucional, cualquier decisión o demanda va a tener el mismo futuro que ya se ha visto anteriormente". En su opinión, las bancadas ya se alinearon a las demandas de los mineros y no "sería extraño que se apruebe en la mismas condiciones, lo cual permitiría la reincorporación de ilegales, a quienes no se podría sancionar".

Por su parte, el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, consideró que no ha existido voluntad política por parte del Poder Ejecutivo para sacar adelante una norma que atienda la problemática de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE), pese a que enviaron un documento con 11 aportes recogidos del espacio de diálogo con gremios mineros, instituciones vinculadas al sector y el Congreso.

Entonces, el camino más fácil ha resultado ser "patear para más adelante" el tema y seguir ampliando el Reinfo, cuyo dictamen de la Comisión de Energía y Minas está a un paso de ser discutido en las sesiones plenarias de la próxima semana. Bajo los alcances de esta nueva norma, el país avanzaría hacia la quinta prórroga del registro.

"En esta situación, todos se sienten más cómodos porque no se abordan los temas de fondo. Lo que se hace es simplemente patear para más adelante el problema. Tengo mis dudas si es que en dos años estaremos frente a una última ampliación del Reinfo, ya que no hay voluntad política y no sabemos lo que ocurrirá después de las elecciones", reflexionó.

Mineros acampan hasta que se apruebe el Reinfo

Desde las bancadas de Juntos por el Perú y Podemos insisten en que el dictamen que busca ampliar el Reinfo hasta fines del 2027 y reincorporar a más de 50.000 operadores excluidos por el Ministerio de Energía y Minas, debe ser exonerado del plazo de publicación y priorizado en la agenda del Pleno. Si bien sus planteamientos sintonizan con la demanda de los mineros artesanales, el tema ha quedado pendiente hasta la próxima semana.

Mientras tanto, integrantes de la Confemin llevan cinco días acampando frente a la sede del Palacio Legislativo. De acuerdo con Magno Palomino, coordinador del gremio, la extensión del proceso de formalización minera es un alivio temporal, ya que el principal problema es la falta de contratos de explotación entre mineros y concesionarios.

"El concesionario no está obligado a firmar. Ese vacío legal impide formalizar; trabajamos en concesiones de terceros y no tenemos cómo avanzar. El gobierno y el Congreso nunca priorizan al minero artesanal, a las grandes mineras sí. Nosotros movemos a la economía nacional, mantenemos a hogares enteros y aún así nos hacen sufrir", enfatizó.

El dirigente confirmó que han sostenido reuniones con diversas bancadas, entre ellas, Somos Perú, Fuerza Popular, Podemos y otros grupos políticos. No obstante, no escatimó en acusar que el Minem, que lidera Luis Bravo De La Cruz, sigue sin atenderlos. Recientemente, el titular de este sector solo atinó a señalar que se encuentran a la espera de la decisión del Pleno para "evaluar las acciones necesarias".