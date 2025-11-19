HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Stoners Lawyer llega a 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas

Economía

Ampliación del Reinfo: Gobierno sigue sin tomar postura sobre la norma, recalca Ernesto Álvarez

Titular de la PCM señaló que el Ejecutivo no ha definido si observará o respaldará una posible ampliación del Reinfo hasta el 2027. Ante ello, congresistas y especialistas cuestionan su silencio y el fracaso en medidas de formalización.

Miles de mineros artesanales siguen presionando al Congreso para que la ampliación del Reinfo pase al Pleno. Mientras tanto, el Ejecutivo se mantiene en indefiniciones. Foto: composición LR/PCM/JohnReyes
Miles de mineros artesanales siguen presionando al Congreso para que la ampliación del Reinfo pase al Pleno. Mientras tanto, el Ejecutivo se mantiene en indefiniciones. Foto: composición LR/PCM/JohnReyes

Pese a haber sostenido reuniones con diversos gremios y especialistas, el gobierno de José Jerí aún no define una postura sobre el dictamen que busca ampliar el proceso de formalización minera hasta fines del 2027. En declaraciones a RPP Noticias, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, aclaró que todavía no se ha reunido el Consejo de Ministros para abordar este tema.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"El gobierno no ha tomado una posición como tal. Esto se tiene que discutir en el Consejo de Ministros, escuchando a los expertos de uno y otro lado (-.) Se presume que, en el Pleno, los grupos políticos van a alcanzar los votos para aprobar el dictamen. Ante eso, tomaremos las acciones del caso", enfatizó el premier.

TE RECOMENDAMOS

Bitcoin en caída: por qué bajó y qué significa para los inversionistas peruanos #Econow

Frente al respaldo de la bancada oficialista (Somos Perú) a la norma validada por la Comisión de Energía y Minas, el titular de la PCM recordó que el propio presidente José Jeri señaló que su mandato no responde a un gobierno dirigido por su partido político. Sus votos anteriores sobre la extensión del Reinfo respondieron a su disciplina de pertenecer a un grupo parlamentario.

PUEDES VER: Ampliación del Reinfo hasta 2027: Comisión del Congreso aprueba nueva prórroga a favor de mineros

lr.pe

Reinfo no ha cumplido sus objetivos originales, según premier

Si bien Álvarez reconoció que la correlación de votos es favorable para los promotores de una nueva prórroga del Reinfo, fue claro en señalar que no se puede engañar a la población continuamente con "subterfugios". En su opinión, el hecho de que este registro haya sido aprovechado por operadores de la minería ilegal, no significa que "no sirva para nada".

"La idea central es que el Pleno enfrente con la verdad la situación actual y separe la paja del trigo. No es que el Reinfo no sirva para nada o que todo el mundo ingrese y aproveche el Reinfo. Hay un grupo malicioso que es minería ilegal y que le conviene ese Reinfo. Pero, también hay otro grupo que sí puede aprovecharlo, en beneficio no del país", sostuvo.

Asimismo, manifestó que el efecto del proceso de formalización minera ha sido minoritario. Hacia el próximo año, cerca de 5.000 mineros informales están en condiciones de incorporarse al Reinfo, mientras que un numeroso grupo (50.265) ha sido rechazado porque vienen actuando de forma maliciosa o nunca tuvieron "la actitud real" de legalizarse.

PUEDES VER: Mineros artesanales piden que ampliación del Reinfo hasta diciembre del 2027 sea aprobada en el Pleno

lr.pe

En su opinión, el Estado debe facilitar la formalización flexibilizando las exigencias para que los mineros artesanales puedan alcanzar los estándares mínimos y realicen labores de explotación en condiciones favorables. No obstante, recordó que el Perú tiene una economía informal y el proceso para adecuarse a la ley es burocrático y oneroso.

"Para resumir y hacer una síntesis, el Perú es un país eminentemente informal , desde su industria textil, pesca, madera y por supuesto, minería. Dentro de esa informalidad, existe una minera ilegal que maliciosamente se aprovecha de las circunstancias para enriquecerse y alrededor de ello, generar delitos de diversa índole. Pero, también hay pequeña minería que no puede alcanzar estándares de formalización., ya que es difícil, burocrática y onerosa", argumentó.

PUEDES VER: Ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027: ¿qué congresistas votaron a favor?

lr.pe

Cuestionan silencio del Ejecutivo frente a ampliación del Reinfo

La congresista de Avanza País, Diana Gonzáles, fue bastante crítica en sus redes sociales respecto a la indefinición del Poder Ejecutivo en este contexto de movilizaciones de mineros artesanales y una posible prórroga del Reinfo hasta diciembre del 2027. En su opinión, se trata de un silencio cómplice con la decisión adoptada por la Comisión de Energía y Minas.

"Leí la entrevista del señor primer ministro que se pronuncia en contra de la reincorporación de los 50.00 registros (excluidos del Reinfo), porque de la prórroga no leí nada. Finalmente, la bancada presidencial de José Jerí vota a favor de este texto. Es José Jerí con una bancada y con un premier que no coinciden. No entiendo", declaró a RPP.

PUEDES VER: Reinfo: Fujimorismo respaldaría nueva ampliación e inclinaría la balanza para su aprobación

lr.pe

Para el integrante del Instituto de Políticas Climáticas, William Zabarburú, la extensión del Reinfo es una medida de hechos consumados ante el fracaso del Ejecutivo en su capacidad rectora de formalizar a los mineros de la MAPE, ya que todas las iniciativas de los anteriores ministros han sido insuficientes e incoherentes.

"Igualmente, la incapacidad de aprobar una Ley Mape por presión de la gran minería y la falta de consensos sobre el régimen minero y los cambios necesarios que deben comenzar a hacerse, demuestran el fracaso. La suspensión de la exclusión de los procesos de formalización nos regresa a inicios del año y debe verse como una victoria parcial de la Confemin y Fenamarpe", anotó.

Notas relacionadas
Ampliación del Reinfo hasta 2027: Comisión del Congreso aprueba nueva prórroga a favor de mineros

Ampliación del Reinfo hasta 2027: Comisión del Congreso aprueba nueva prórroga a favor de mineros

LEER MÁS
Mineros artesanales piden que ampliación del Reinfo hasta diciembre del 2027 sea aprobada en el Pleno

Mineros artesanales piden que ampliación del Reinfo hasta diciembre del 2027 sea aprobada en el Pleno

LEER MÁS
Ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027: ¿qué congresistas votaron a favor?

Ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027: ¿qué congresistas votaron a favor?

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

LEER MÁS
Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

LEER MÁS
Perú impulsa 7 megaproyectos ferroviarios por US$40.000 millones: destacan Lima-Ica y Huancayo-Huancavelica

Perú impulsa 7 megaproyectos ferroviarios por US$40.000 millones: destacan Lima-Ica y Huancayo-Huancavelica

LEER MÁS
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
Ampliación del Reinfo hasta 2027: Comisión del Congreso aprueba nueva prórroga a favor de mineros

Ampliación del Reinfo hasta 2027: Comisión del Congreso aprueba nueva prórroga a favor de mineros

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Economía

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025