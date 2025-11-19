Miles de mineros artesanales siguen presionando al Congreso para que la ampliación del Reinfo pase al Pleno. Mientras tanto, el Ejecutivo se mantiene en indefiniciones. Foto: composición LR/PCM/JohnReyes

Miles de mineros artesanales siguen presionando al Congreso para que la ampliación del Reinfo pase al Pleno. Mientras tanto, el Ejecutivo se mantiene en indefiniciones. Foto: composición LR/PCM/JohnReyes

Pese a haber sostenido reuniones con diversos gremios y especialistas, el gobierno de José Jerí aún no define una postura sobre el dictamen que busca ampliar el proceso de formalización minera hasta fines del 2027. En declaraciones a RPP Noticias, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, aclaró que todavía no se ha reunido el Consejo de Ministros para abordar este tema.

"El gobierno no ha tomado una posición como tal. Esto se tiene que discutir en el Consejo de Ministros, escuchando a los expertos de uno y otro lado (-.) Se presume que, en el Pleno, los grupos políticos van a alcanzar los votos para aprobar el dictamen. Ante eso, tomaremos las acciones del caso", enfatizó el premier.

Frente al respaldo de la bancada oficialista (Somos Perú) a la norma validada por la Comisión de Energía y Minas, el titular de la PCM recordó que el propio presidente José Jeri señaló que su mandato no responde a un gobierno dirigido por su partido político. Sus votos anteriores sobre la extensión del Reinfo respondieron a su disciplina de pertenecer a un grupo parlamentario.

Reinfo no ha cumplido sus objetivos originales, según premier

Si bien Álvarez reconoció que la correlación de votos es favorable para los promotores de una nueva prórroga del Reinfo, fue claro en señalar que no se puede engañar a la población continuamente con "subterfugios". En su opinión, el hecho de que este registro haya sido aprovechado por operadores de la minería ilegal, no significa que "no sirva para nada".

"La idea central es que el Pleno enfrente con la verdad la situación actual y separe la paja del trigo. No es que el Reinfo no sirva para nada o que todo el mundo ingrese y aproveche el Reinfo. Hay un grupo malicioso que es minería ilegal y que le conviene ese Reinfo. Pero, también hay otro grupo que sí puede aprovecharlo, en beneficio no del país", sostuvo.

Asimismo, manifestó que el efecto del proceso de formalización minera ha sido minoritario. Hacia el próximo año, cerca de 5.000 mineros informales están en condiciones de incorporarse al Reinfo, mientras que un numeroso grupo (50.265) ha sido rechazado porque vienen actuando de forma maliciosa o nunca tuvieron "la actitud real" de legalizarse.

En su opinión, el Estado debe facilitar la formalización flexibilizando las exigencias para que los mineros artesanales puedan alcanzar los estándares mínimos y realicen labores de explotación en condiciones favorables. No obstante, recordó que el Perú tiene una economía informal y el proceso para adecuarse a la ley es burocrático y oneroso.

"Para resumir y hacer una síntesis, el Perú es un país eminentemente informal , desde su industria textil, pesca, madera y por supuesto, minería. Dentro de esa informalidad, existe una minera ilegal que maliciosamente se aprovecha de las circunstancias para enriquecerse y alrededor de ello, generar delitos de diversa índole. Pero, también hay pequeña minería que no puede alcanzar estándares de formalización., ya que es difícil, burocrática y onerosa", argumentó.

Cuestionan silencio del Ejecutivo frente a ampliación del Reinfo

La congresista de Avanza País, Diana Gonzáles, fue bastante crítica en sus redes sociales respecto a la indefinición del Poder Ejecutivo en este contexto de movilizaciones de mineros artesanales y una posible prórroga del Reinfo hasta diciembre del 2027. En su opinión, se trata de un silencio cómplice con la decisión adoptada por la Comisión de Energía y Minas.

"Leí la entrevista del señor primer ministro que se pronuncia en contra de la reincorporación de los 50.00 registros (excluidos del Reinfo), porque de la prórroga no leí nada. Finalmente, la bancada presidencial de José Jerí vota a favor de este texto. Es José Jerí con una bancada y con un premier que no coinciden. No entiendo", declaró a RPP.

Para el integrante del Instituto de Políticas Climáticas, William Zabarburú, la extensión del Reinfo es una medida de hechos consumados ante el fracaso del Ejecutivo en su capacidad rectora de formalizar a los mineros de la MAPE, ya que todas las iniciativas de los anteriores ministros han sido insuficientes e incoherentes.

"Igualmente, la incapacidad de aprobar una Ley Mape por presión de la gran minería y la falta de consensos sobre el régimen minero y los cambios necesarios que deben comenzar a hacerse, demuestran el fracaso. La suspensión de la exclusión de los procesos de formalización nos regresa a inicios del año y debe verse como una victoria parcial de la Confemin y Fenamarpe", anotó.