Confemin pide que ampliación del Reinfo hasta diciembre del 2027 sea aprobada en el Pleno

La reciente aprobación del dictamen de la Comisión de Energía y Minas que busca autorizar una nueva prórroga del Reinfo hasta fines del 2027 fue celebrada por los mineros artesanales, quienes se volcaron a las calles desde el lunes 17 de noviembre. No obstante, ellos son conscientes de que restan algunos pasos más para que se materialicen los alcances de esta norma.

Y es que, el trámite debe seguir su procedimiento ordinario hacia el Pleno del Congreso. Una vez que el dictamen haya sido redactado con los ajustes respectivos, la Mesa Directiva que preside Fernando Rospigliosi decidirá su priorización en la agenda de la máxima instancia del Legislativo. Luego de ello, el Poder Ejecutivo tendrá que definir si la observa o la publica en el diario El Peruano.

"Nosotros estamos contentos por este acontecimiento de aprobación inicial. Pero, no vamos a movernos de aquí porque debe aprobarse la ley en el Pleno. Y después de la decisión que adopte el Pleno, tiene que ser derivada al Poder Ejecutivo para que la promulgue. Solo cuando ocurra esto, nos retiraremos de Lima", declaro a este medio Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin.

Reinfo: Confemin cuestiona silencio del Ejecutivo

El dirigente minero aclaró que el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas fija un plazo adicional de dos años para que las autoridades elaboren un marco normativo sobre la minería artesanal y a pequeña escala, y resuelvan el destino del proceso de formalización minera que ha fracasado en el país.

En su opinión, este periodo resultará insuficiente ya que existe una incompetencia por parte de las instituciones públicas. Puso como ejemplo que los gobiernos regionales no han cumplido con entregar al Ministerio de Energía y Minas todo el acervo documentarios, lo cual ha generado retrasos, vacíos y trámites pendientes.

"El tiempo aprobado no es suficiente. Conociendo que las instituciones públicas son tan deficientes e incapaces, yo planteaba cinco años. Pero, de repente, ahora se convertirán en iluminados y lo hacen en un año. Ya veremos con el paso del tiempo. Señores autoridades del país, la minería artesanal no es un problemas, es una solución al trabajo, a los impuestos, a los pueblos donde el Estado no llega", anotó.

Finalmente, Máximo Franco Bequer reiteró su predisposición al diálogo con las bancadas para explicarles los problemas que atraviesa la minería artesanal en el país. Si bien reconoció que hay operadores que no merecen ser reincorporados al proceso de formalización minera, recalcó que la exclusión resulta injusta para quienes actúan en el marco de la ley.