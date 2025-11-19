Reinfo: piden que dictamen para ampliar proceso de formalización minera hasta 2027 pase directo al Pleno
Desde Podemos solicitan a Fernando Rospigliosi que priorice la discusión del dictamen que busca una nueva prórroga del Reinfo por dos años más. Para ello, la Junta de Portavoces tendría que exonerar trámites y facilitar la incorporación de la norma al debate en el Pleno.
A través de un oficio enviado al presidente del Congreso, el parlamentario de Podemos, Guido Bellido, dio a conocer la solicitud de su bancada para que la Junta de Portavoces acuerde la exoneración del plazo de publicación y la ampliación de la agenda del Pleno, de modo que el dictamen que pretende autorizar una nueva ampliación del Reinfo sea debatido y votado con celeridad en el Pleno.
"Señor Presidente del Congreso, no podemos seguir permitiendo que nuestros hermanos permanezcan días enteros en la avenida Abancay y reclamando una ley que es justa y necesaria. Actuemos con responsabilidad: dispongamos el debate inmediato del dictamen de ampliación del Reinfo, exonerándolo de plazo de publicación y otorgándole la prioridad que la situación exige", escribió Bellido en sus redes sociales.
Dicho pedido se justifica en la necesidad de brindar las condiciones para el adecuado debate de la norma, teniendo en cuenta que la discusión sobre la Ley de Presupuesto Público del año 2026 se realizará a partir del martes 25 de este mes. Como se recuerda, la Comisión de Energía y Minas ya cuenta con dictamen aprobado por la mayoría de sus integrantes.
Además de extender el proceso de formalización minera hasta fines del 2027, se propone la reincorporación de los más de 50.000 operadores que fueron apartados del Reinfo bajo una serie de condiciones, la suspensión de los trámites de exclusión, la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), entre otros aspectos.
Reinfo: Minem señala que respetará decisión del Congreso
En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo De La Cruz, también evitó fijar una posición absoluta respecto a la propuesta legislativa para autorizar una extensión del Reinfo por quinta vez. No obstante, manifestó su compromiso de respetar la decisión del Poder Legislativo.
"Estamos a la espera de lo que diga el Pleno sobre el mismo. El Reinfo es un registro básicamente de mineros que se tiene que dar de manera adecuada. Existen dentro del Reinfo muchos mineros que quieren ser formales y necesitan el acompañamiento del Estado para lograrlo. Pero hay que excluir a aquellos que lo utilizan de manera inadecuada para encubrir otras actividades no reguladas”, indicó.
En otro momento, recordó que el Estado viene trabajando de forma transparente la formalización de pequeños mineros con la finalidad de garantizar que las políticas benefician a este sector productivo. Sin embargo, reconoció que existen operadores ilegales que se esconden bajo el manto de impunidad que otorga el Reinfo.
Para Bravo, "hay mineros que quieren ser formales y necesitan el apoyo estatal, pero a quienes no desean formalizarse, los vamos a excluir". Como se recuerda, a mediados de este año, el Minem decidió sincerar el padrón y dejar afuera a 50.265 mineros por no cumplir los requisitos mínimos durante más de un año.