Economía

Comisión del Congreso aprueba ampliar el Reinfo hasta diciembre del 2027 a favor de mineros: ¿qué más plantea el dictamen?

La Comisión de Energía y Minas del Congreso consiguió esta vez los votos suficientes para darle luz verde al dictamen que establece una prórroga del Reinfo por dos años más.

Luego de varios intentos frustrados, la Comisión de Energía y Minas del Congreso dio luz verde a una nueva prórroga del Reinfo por dos años más. Foto: composición LR/Congreso/John Reyes
Luego de varios intentos frustrados, la Comisión de Energía y Minas del Congreso dio luz verde a una nueva prórroga del Reinfo por dos años más. Foto: composición LR/Congreso/John Reyes

Con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la Comisión de Energía y Minas que preside el congresista Víctor Cutipa logró aprobar el predictamen que busca una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2027, tal y como lo demandan miles de mineros artesanales en las calles del Cercado de Lima.

El texto incorpora también otros cambios como la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), el sinceramiento obligatorio de ubicación a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera, así como la transferencia del acervo documentario por parte de los gobiernos regionales hacia el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

PUEDES VER: Reinfo podría ampliarse hasta 2027: Congreso busca reincorporar a más de 50.000 mineros excluidos del padrón

lr.pe

Si bien la parlamentaria Diana Gonzáles pidió votar por separado la reincorporación excepcional de más de 50.000 mineros artesanales que fueron excluidos del Reinfo por no cumplir requisitos mínimos, su cuestión previa no fue admitida. De esta manera, se ajustará la redacción para que este proceso no beneficie a los operadores ilegales.

"La Comisión de Energía y Minas concluye que la propuesta es viable, oportuno y necesario, dado que fortalece la gobernanza del sector, evita retrocesos hacia la ilegalidad, reduce la incertidumbre normativa y proporciona los insumos indispensables para una futura Ley MAPE verdaderamente ejecutable y basada en evidencia", se lee en la exposición de motivos de la norma.

