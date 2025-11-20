HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     
Miss Universo 2025 EN VIVO: HOY se elige a la nueva reina
Miss Universo 2025 EN VIVO: HOY se elige a la nueva reina      Miss Universo 2025 EN VIVO: HOY se elige a la nueva reina      Miss Universo 2025 EN VIVO: HOY se elige a la nueva reina      
Economía

Cómo aprovechar el pago conjunto de la CTS, gratificación y mi sueldo a fin de 2025 para ahorrar o pagar deudas

Además, los primeros retiros de fondos de las AFP se llevarán a cabo entre noviembre y diciembre. Así, los trabajadores pueden encontrar nuevas formas de maximizar su dinero, según expertos.

La liquidez de los trabajadores en Perú aumentará debido al acceso a la CTS, gratificación e incluso fondos de la AFP.
La liquidez de los trabajadores en Perú aumentará debido al acceso a la CTS, gratificación e incluso fondos de la AFP. | Foto: IA

El fin de año significa una buena noticia para millones de trabajadores del sector privado, porque podrán cobrar ingresos extraordinarios que, sumados a sus sueldos mensuales, les permitirán acumular un gran fondo para afrontar sus gastos. De hecho, se presenta la oportunidad de encontrar ingeniosas formas de hacer crecer el dinero para quienes decidan conservarlo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De esta manera, el pago de la CTS en noviembre, de la gratificación en diciembre, así como la posibilidad de retirar fondos de la AFP, se traduce en un fuerte aumento de liquidez. La cuestión se dirige a cómo emplear correctamente el saldo acumulado. Por ello, La República entrevistó a especialistas para identificar las mejores decisiones, según las circunstancias personales de los beneficiarios.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESISTAS RECIBIRÁN S/ 46 MIL POR NAVIDAD EN PLENA CRISIS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Deudas prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero el proceso no es automático

lr.pe

¿Cómo maximizar los fondos de la CTS y de las AFP a fin de año?

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y los fondos de las AFP cumplen un papel clave para el futuro de los trabajadores, pero no son gestionados directamente por ellos. Por ello, pueden aprovechar el retiro de estos beneficios laborales para destinarlos al ahorro de manera independiente. Así, es fundamental identificar los productos financieros que ofrezcan una mayor rentabilidad.

"Si lo retiran, deben ponerlo en otro fondo patrimonial que genere riqueza. Por ejemplo, un fondo de inversión o un depósito a plazo fijo", indicó Jorge Luis Ojeda, docente de la UPC, en una entrevista con este medio. El especialista recordó que el interés que pagan las cuentas de CTS ha caído porque dejaron de ser fondos intangibles desde que se autorizó su retiro hasta diciembre de 2026.

Estas modalidades de inversión están sujetas a la retención temporal del dinero que disponga el trabajador. Por este motivo, los beneficiarios pueden escoger productos sin tantas restricciones para rotar su dinero. "Puedes encontrar una financiera o un banco que te ofrezca una cuenta de ahorro creciente, donde puedas meter e ir sacando dinero si necesitas hacer consumos y puedas ir ahorrando también", sostuvo Isabel Sánchez, profesora de Administración de la Universidad del Pacífico, en conversación con La República.

Asimismo, Sánchez resaltó que, antes de separar una parte de la CTS y los fondos previsionales recientemente adquiridos para el ahorro, es importante preparar un presupuesto, ya que se presentarán gastos recurrentes, así como el consumo por temporada. Por ejemplo, en diciembre se realizará la temporada navideña y en los primeros meses de 2026 será la campaña escolar por el inicio de clases.

Los trabajadores también deben realizar una evaluación de la rentabilidad que les prometen las entidades financieras. Por ello, la docente de la UP señaló que "mientras más ganancia hay, el riesgo es mayor". En particular, los usuarios podrán encontrar cuentas en dólares, e invertir en ellas puede ser una manera de diversificar el patrimonio personal.

PUEDES VER: Retiro AFP y pago CTS: ¿cómo evitar ser víctima de estafas digitales durante el depósito de los beneficios?

lr.pe

¿Cómo pagar las deudas aprovechando la CTS, la gratificación y los fondos de las AFP?

Los ingresos extraordinarios servirán para el cumplimiento de préstamos, lo que ofrecerá una mayor estabilidad financiera a los deudores. Ante ello, Ojeda advirtió que, aunque los trabajadores se libren por completo de las deudas, existe la posibilidad de contraer nuevamente compromisos con los bancos u otras entidades.

"Lo más probable es que esa persona, al ver que ya no tiene deudas, comience a endeudarse. La idea es, básicamente, dejar de tener esa presión de pagos sobre sus flujos futuros", comentó el profesor de la UPC. Por tanto, la gestión de las deudas debe realizarse de manera muy consciente, sabiendo que no habrá desequilibrio en el futuro.

A su vez, ambos expertos concordaron en que el adelanto de pagos contribuirá a reducir el monto total de la deuda. En especial, si el trabajador presenta un retraso de varios meses, el ingreso de la CTS, la gratificación y el fondo previsional ayudarán a solventarse. Es más, los beneficiarios deben enfocarse en pagar los préstamos que tengan mayores intereses, según los especialistas.

Tal es el caso de los créditos hipotecarios, que tienen cuotas bastante caras si se solicitó el financiamiento con un plazo bastante extenso. De todos modos, Ojeda remarcó que invertir en una vivienda es un uso apropiado de los ingresos extraordinarios, porque una casa funciona como un fondo patrimonial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

LEER MÁS
La fecha exacta en la que se pagará la gratificación en diciembre 2025 a todos los trabajadores peruanos

La fecha exacta en la que se pagará la gratificación en diciembre 2025 a todos los trabajadores peruanos

LEER MÁS
Luego de la CTS, peruanos recibirán el pago de la gratificación por Navidad 2025, ¿desde qué fecha se podrá cobrar?

Luego de la CTS, peruanos recibirán el pago de la gratificación por Navidad 2025, ¿desde qué fecha se podrá cobrar?

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Deudas prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero el proceso no es automático

Deudas prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero el proceso no es automático

LEER MÁS
Proponen que usuarios de Yape y Plin puedan aceptar o rechazar transferencias para frenar extorsiones

Proponen que usuarios de Yape y Plin puedan aceptar o rechazar transferencias para frenar extorsiones

LEER MÁS
MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

LEER MÁS
Fonavi: MEF cambia a su representante en la Comisión Ad Hoc encargada de la devolución de aportes

Fonavi: MEF cambia a su representante en la Comisión Ad Hoc encargada de la devolución de aportes

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS
Conciertos en Perú: Comisión del Congreso aprueba dictamen que permite a asistentes ingresar con agua y alimentos

Conciertos en Perú: Comisión del Congreso aprueba dictamen que permite a asistentes ingresar con agua y alimentos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Economía

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito

Contraloría informa que se entregaron adelantos irregulares por S/92 millones para el estadio de Ayacucho, que solo tiene 18% de avance

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025