La liquidez de los trabajadores en Perú aumentará debido al acceso a la CTS, gratificación e incluso fondos de la AFP. | Foto: IA

La liquidez de los trabajadores en Perú aumentará debido al acceso a la CTS, gratificación e incluso fondos de la AFP. | Foto: IA

El fin de año significa una buena noticia para millones de trabajadores del sector privado, porque podrán cobrar ingresos extraordinarios que, sumados a sus sueldos mensuales, les permitirán acumular un gran fondo para afrontar sus gastos. De hecho, se presenta la oportunidad de encontrar ingeniosas formas de hacer crecer el dinero para quienes decidan conservarlo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De esta manera, el pago de la CTS en noviembre, de la gratificación en diciembre, así como la posibilidad de retirar fondos de la AFP, se traduce en un fuerte aumento de liquidez. La cuestión se dirige a cómo emplear correctamente el saldo acumulado. Por ello, La República entrevistó a especialistas para identificar las mejores decisiones, según las circunstancias personales de los beneficiarios.

TE RECOMENDAMOS CONGRESISTAS RECIBIRÁN S/ 46 MIL POR NAVIDAD EN PLENA CRISIS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Cómo maximizar los fondos de la CTS y de las AFP a fin de año?

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y los fondos de las AFP cumplen un papel clave para el futuro de los trabajadores, pero no son gestionados directamente por ellos. Por ello, pueden aprovechar el retiro de estos beneficios laborales para destinarlos al ahorro de manera independiente. Así, es fundamental identificar los productos financieros que ofrezcan una mayor rentabilidad.

"Si lo retiran, deben ponerlo en otro fondo patrimonial que genere riqueza. Por ejemplo, un fondo de inversión o un depósito a plazo fijo", indicó Jorge Luis Ojeda, docente de la UPC, en una entrevista con este medio. El especialista recordó que el interés que pagan las cuentas de CTS ha caído porque dejaron de ser fondos intangibles desde que se autorizó su retiro hasta diciembre de 2026.

Estas modalidades de inversión están sujetas a la retención temporal del dinero que disponga el trabajador. Por este motivo, los beneficiarios pueden escoger productos sin tantas restricciones para rotar su dinero. "Puedes encontrar una financiera o un banco que te ofrezca una cuenta de ahorro creciente, donde puedas meter e ir sacando dinero si necesitas hacer consumos y puedas ir ahorrando también", sostuvo Isabel Sánchez, profesora de Administración de la Universidad del Pacífico, en conversación con La República.

Asimismo, Sánchez resaltó que, antes de separar una parte de la CTS y los fondos previsionales recientemente adquiridos para el ahorro, es importante preparar un presupuesto, ya que se presentarán gastos recurrentes, así como el consumo por temporada. Por ejemplo, en diciembre se realizará la temporada navideña y en los primeros meses de 2026 será la campaña escolar por el inicio de clases.

Los trabajadores también deben realizar una evaluación de la rentabilidad que les prometen las entidades financieras. Por ello, la docente de la UP señaló que "mientras más ganancia hay, el riesgo es mayor". En particular, los usuarios podrán encontrar cuentas en dólares, e invertir en ellas puede ser una manera de diversificar el patrimonio personal.

¿Cómo pagar las deudas aprovechando la CTS, la gratificación y los fondos de las AFP?

Los ingresos extraordinarios servirán para el cumplimiento de préstamos, lo que ofrecerá una mayor estabilidad financiera a los deudores. Ante ello, Ojeda advirtió que, aunque los trabajadores se libren por completo de las deudas, existe la posibilidad de contraer nuevamente compromisos con los bancos u otras entidades.

"Lo más probable es que esa persona, al ver que ya no tiene deudas, comience a endeudarse. La idea es, básicamente, dejar de tener esa presión de pagos sobre sus flujos futuros", comentó el profesor de la UPC. Por tanto, la gestión de las deudas debe realizarse de manera muy consciente, sabiendo que no habrá desequilibrio en el futuro.

A su vez, ambos expertos concordaron en que el adelanto de pagos contribuirá a reducir el monto total de la deuda. En especial, si el trabajador presenta un retraso de varios meses, el ingreso de la CTS, la gratificación y el fondo previsional ayudarán a solventarse. Es más, los beneficiarios deben enfocarse en pagar los préstamos que tengan mayores intereses, según los especialistas.

Tal es el caso de los créditos hipotecarios, que tienen cuotas bastante caras si se solicitó el financiamiento con un plazo bastante extenso. De todos modos, Ojeda remarcó que invertir en una vivienda es un uso apropiado de los ingresos extraordinarios, porque una casa funciona como un fondo patrimonial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.