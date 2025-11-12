Luego de la CTS, peruanos recibirán el pago de la gratificación por Navidad 2025, ¿desde qué fecha se podrá cobrar?

Miles de trabajadores del sector formal ya han recibido el depósito correspondiente a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un beneficio que se otorga dos veces al año, en mayo y noviembre.

Sin embargo, este no es el único ingreso adicional que esperan los empleados, ya que en diciembre se aproxima el pago de la gratificación por Navidad, uno de los beneficios más esperados del año, que representa un importante apoyo económico para las familias peruanas.

Gratificación por Navidad: ¿cuándo se pagará?

El siguiente beneficio que recibirán los trabajadores formales a nivel nacional, después del depósito de la CTS, será la gratificación por Navidad 2025. Este pago deberá ser abonado en las cuentas de cada empleado a más tardar el 15 de diciembre, aunque algunas empresas optan por realizar el depósito con algunos días de anticipación, permitiendo a los trabajadores planificar mejor sus gastos de fin de año.

Pago de la gratificación en Perú: trabajadores reciben bonificación extra

En Perú, los trabajadores formales que se encuentran en planilla no solo recibirán su gratificación por Navidad 2025, sino también un monto adicional vinculado a su seguro de salud. De acuerdo con la ley, los empleadores deben abonar un extra del 9% sobre el monto de la gratificación cuando el trabajador está afiliado a EsSalud.

Por otro lado, si el colaborador cuenta con EPS (Entidad Prestadora de Salud), el bono adicional equivale al 6.75% de la gratificación. Este beneficio tiene como objetivo compensar la exoneración del descuento habitual que se realiza por aportes de salud, lo que permite que el trabajador reciba su gratificación de manera íntegra y con un pequeño incremento adicional.

¿Qué es la gratificación y por qué se otorga?

En Perú, el pago de la gratificación se otorga como un beneficio laboral establecido por ley para todos los trabajadores formales del régimen privado que están en planilla. Su objetivo principal es reconocer el esfuerzo del trabajador y brindarle un apoyo económico en fechas especiales del año: Fiestas Patrias (julio) y Navidad (diciembre).

Este beneficio está regulado por la Ley N.º 27735, que dispone que los empleadores deben pagar la gratificación dos veces al año, siempre y cuando el trabajador haya laborado durante todo el semestre correspondiente.