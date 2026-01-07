HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Adultos mayores podrán deducir hasta S/27.5000 del pago del impuesto predial 2026: estos son los requisitos

Los propietarios, jubilados y adultos mayores pueden acceder a este beneficio del Impuesto Predial. Además, la normativa contempla la exoneración del pago para determinados inmuebles.

Adultos mayores de 26 años podrán acceder a exoneración del impuesto predial.
Adultos mayores de 26 años podrán acceder a exoneración del impuesto predial. | Foto: composición LR

Las municipalidades de Lima Metropolitana vienen preparando la notificación del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 2026, proceso que se realizará mediante las tradicionales cuponeras enviadas a los domicilios de los contribuyentes. Este tributo municipal grava la propiedad de inmuebles urbanos y rústicos, siendo una de las principales fuentes de financiamiento para obras y servicios locales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El pago del Impuesto Predial se encuentra regulado por la Ley de Tributación Municipal y se aplica de manera anual sobre el valor del autovalúo de los predios. En ese marco, se han establecido obligaciones, beneficios y modalidades de pago que deben ser consideradas por propietarios, jubilados y adultos mayores, quienes, de cumplir ciertos requisitos, podrán deducir hasta S/ 27.500 del tributo municipal.

TE RECOMENDAMOS

¿CUÁL ES EL RIESGO DEL USO DE TABLETS EN NIÑOS? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

lr.pe

¿Qué requisitos debe cumplir los adultos mayores y jubilados para deducir hasta 50 UIT del Impuesto Predial 2026?

Dentro del régimen del Impuesto Predial 2026, los jubilados y adultos mayores cuentan con un beneficio específico que permite deducir hasta 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) del autovalúo de su vivienda habitual. Para acceder a esta deducción, el contribuyente debe cumplir estos tres requisitos:

  • Percibir ingresos mensuales que no superen una UIT.
  • Ser propietario de un solo predio.
  • Que el predio esté destinado exclusivamente a vivienda.

En los casos donde el valor del inmueble exceda el límite deducible, el impuesto se calculará únicamente sobre el monto restante.

PUEDES VER: Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

lr.pe

Cabe precisar que, este beneficio también resulta aplicable en los distritos de Lima Metropolitana, donde la recaudación del Impuesto Predial es administrada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entidad que actúa como recaudadora en representación de las municipalidades distritales

¿Qué predios no pagan Impuesto Predial y acceden a deducciones, según la normativa municipal?

De acuerdo con la información brindad en El Peruano, existen supuestos de inafectación y deducción que permiten reducir o eliminar el pago del tributo. No se encuentran sujetos a este impuesto los siguientes propiedades:

  • Predios de propiedad del Estado
  • Sedes diplomáticas bajo el principio de reciprocidad
  • Inmuebles pertenecientes a instituciones religiosas, culturales, educativas y organizaciones políticas. Esto siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la norma vigente.

En el caso de los predios rústicos destinados a actividades agrarias, se contempla una deducción equivalente al 50 % del monto del impuesto, aplicándose únicamente sobre el valor que corresponda a dicho uso. Este beneficio busca reconocer la naturaleza productiva de estos terrenos dentro del sistema tributario municipal.

Notas relacionadas
Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

LEER MÁS
Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

LEER MÁS
Adulta mayor que aparece rechazando las protestas en un video viral no es real: fue generado con IA

Adulta mayor que aparece rechazando las protestas en un video viral no es real: fue generado con IA

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pronabec deja sin subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas

Pronabec deja sin subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

LEER MÁS
ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

LEER MÁS
Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

AAP advierte que decisión del MTC de postergar nuevas placas para motos generará desabastecimiento total por cuatro meses

Chabuca Granda, Victoria Angulo y la historia de “La flor de la canela”, por Eduardo González Viaña

Economía

Perú bate récord Guinness con el Túnel Ollachea: la recién inaugurada obra en Puno es única en su tipo y atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

Congreso: presentan proyectos ley para derogar decreto que encamina privatización de Petroperú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025