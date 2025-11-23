Yape fija montos máximos para transferir si la cuenta del usuario está afiliada a una tarjeta del BCP. | Foto: IA

Yape fija montos máximos para transferir si la cuenta del usuario está afiliada a una tarjeta del BCP. | Foto: IA

Los usuarios de Yape tienen la ventaja de realizar transferencias de forma instantánea y sencilla. Sin embargo, el aplicativo móvil está condicionada a un monto máximo, siempre y cuando la cuenta esté afiliada a una tarjeta del Banco de Crédito del Perú (BCP). De esta manera, no se puede concretar un pago que represente una cantidad muy elevada.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Para ello, es importante que los clientes sepan cuáles son los límites antes de yapear a sus contactos o pagar por sus compras. De hecho, la billetera digital ofrece diferentes topes, los cuales son modificables de forma rápida. A continuación, te contamos los pasos para definir el monto según tu preferencia.

TE RECOMENDAMOS Nueva York cambia de rumbo económico con Zohran Mamdani | #EcoNow Con Eduardo Recoba

PUEDES VER: Peruanos pueden pagar todos estos trámites de Reniec usando Yape y los agentes de BCP a nivel nacional en 2025

¿Cómo aumentar el límite de transferencia en Yape?

Los usuarios de Yape tienen la posibilidad de ajustar los montos máximos que pueden transferir diariamente. Esta funcionalidad está disponible para aquellas cuentas que estén vinculadas a una tarjeta del BCP o que cuenten con un Documento Nacional de Identidad (DNI). Para realizar esta modificación, es necesario seguir una serie de pasos específicos.

Desde el menú de 3 líneas (☰) de tu app, ingresar a 'Ajustes'. Ingresar en la opción 'Límites transaccionales'. Elegir el límite de yapeo diario que prefieres. Ingresar el código de validación. Se enviará un correo de confirmación.

¿Cuáles son los montos máximos para transferir con Yape?

Yape establece tres límites diarios que los clientes pueden ajustar según sus preferencias: S/500, S/950 o S/2.000. En cuanto al tope mensual, este equivale a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que se traduce en un total de S/26.750 al mes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.