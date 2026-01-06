Acuerdo aéreo permite vuelos desde Perú a cualquier destino en Australia y amplía la conectividad aérea
El MTC, mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil, supervisará la ejecución del acuerdo aéreo con Australia, enfocado en ampliar rutas y garantizar estándares de seguridad.
El nuevo acuerdo amplía las rutas disponibles entre Perú y Australia, ya que las aerolíneas designadas podrán programar vuelos desde cualquier punto del territorio peruano hacia ciudades australianas, lo que también mejora la conexión con otros destinos internacionales. Mediante el Acuerdo de Servicios Aéreos se establecerá un régimen de cielos abiertos que consolida la liberalización del transporte aéreo internacional entre ambos países.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el nuevo acuerdo suprime restricciones técnicas y administrativas, lo que permite a las aerolíneas mayor autonomía en la gestión de sus rutas internacionales. Esta medida busca optimizar el acceso aéreo entre Perú y Australia y facilitar los flujos vinculados al comercio, el turismo y los viajes de las personas.
Mayor apertura en el transporte aéreo entre Perú y Australia
El nuevo acuerdo de servicios aéreos entre Perú y Australia establece condiciones más flexibles para las operaciones comerciales de las aerolíneas.
- Libre definición de capacidad, rutas, frecuencias y tipos de aeronaves.
- Posibilidad de establecer convenios de código compartido, incluso con aerolíneas de terceros países.
- Mayor variedad de opciones de conexión para las personas usuarias.
- Libertad para fijar tarifas sin restricciones.
- Autorización para abrir oficinas comerciales y contratar personal en ambos países.
- Eliminación de barreras administrativas para el desarrollo de actividades comerciales.
- Promoción de un entorno más competitivo y eficiente en el sector aéreo.
Por otro lado, el documento reafirma el compromiso de ambas naciones con las normas internacionales en materia de seguridad operacional y aviación civil, conforme a lo establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El MTC, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), estará a cargo de supervisar la correcta aplicación del acuerdo. Esta labor se desarrollará en concordancia con la Política Nacional Multisectorial de Aeronáutica Civil, una iniciativa en fase de formulación, cuyo objetivo es fortalecer la integración aérea del país y contribuir al crecimiento de la economía nacional.