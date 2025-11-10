HOYSuscripcion LR Focus

Economía

El 63% de los trabajadores gasta hasta el 30% de su sueldo en compras navideñas, según Edenred

Alimentación y regalos de calidad lideran el gasto, y la Tarjeta Navidad es el beneficio más valorado por los empleados.

Trabajadores prefieren recibir una Tarjeta de Navidad
| Agencia Andina

La Navidad no solo llena las calles de luces y villancicos: también mueve gran parte del presupuesto familiar. De acuerdo con el Barómetro de Navidad 2025 de Edenred, el 63% de los trabajadores peruanos usa entre el 11% y el 30% de su sueldo mensual para las compras navideñas.

Además, uno de cada cuatro supera ese nivel de gasto, lo que demuestra que diciembre sigue siendo un mes fuerte para el consumo.

Qué compran los peruanos en Navidad

El estudio muestra que el 69% del presupuesto navideño se va en comida. La cena de Nochebuena sigue siendo el centro de la celebración, símbolo de unión y bienestar familiar.

A la hora de hacer las compras:

  • 88% prefiere los supermercados,
  • 20% va a tiendas por departamento,
  • y 15% opta por tiendas de conveniencia.

Los peruanos planifican más y gastan con cuidado. Al elegir los regalos, el 47% busca calidad y el 41% prioriza el precio, intentando equilibrar ambos factores para que el obsequio tenga valor y significado.

La Tarjeta Navidad, el regalo más esperado por los trabajadores

Uno de los resultados más claros del estudio es que la Tarjeta Navidad se ha convertido en el beneficio más valorado por los empleados.
Según Edenred, 93,8% de los trabajadores la prefiere antes que las tradicionales canastas o regalos físicos. ¿La razón? Permite libertad para elegir qué comprar y más flexibilidad para organizar los gastos.

De hecho, 8 de cada 10 trabajadores dicen que este beneficio les ayuda a adquirir lo que realmente necesitan o desean para las fiestas.

Un cambio en la forma de celebrar

Para Christian Choy, gerente comercial de Edenred Perú, esta tendencia refleja una transformación importante: “la Tarjeta Navidad Edenred representa más que un reconocimiento económico; es una forma de personalizar la experiencia del colaborador y adaptarla a sus verdaderas necesidades”.

En otras palabras, las empresas que ofrecen beneficios más flexibles fortalecen la relación con sus equipos y mejoran la satisfacción laboral durante una época clave del año.

