Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Economía

La fecha exacta en la que se pagará la gratificación en diciembre 2025 a todos los trabajadores peruanos

Los empleados del sector privado recibirán su gratificación correspondiente a diciembre 2025 en una fecha clave establecida por ley. Conoce cuándo, cuánto y bajo qué condiciones se efectuará este beneficio.

La gratificación de diciembre no está sujeta a descuentos por AFP ni ONP. Foto: composiciónLR/ofisillas
La gratificación de diciembre no está sujeta a descuentos por AFP ni ONP. Foto: composiciónLR/ofisillas

Cada fin de año, millones de peruanos esperan el depósito de la gratificación, un beneficio económico que alivia los gastos de temporada y que está regulado por la Ley N.º 27735. Este ingreso adicional, libre de descuentos, representa un derecho para los trabajadores formales del sector privado.

En diciembre de 2025, este beneficio deberá pagarse en una fecha específica, de acuerdo con el marco legal vigente. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha advertido que el incumplimiento por parte de las empresas puede conllevar sanciones económicas severas. A continuación, revisa todos los detalles clave sobre este abono obligatorio.

Gratificación, diciembre 2025: ¿cuál es la fecha exacta del pago?

Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N.º 27735, todas las empresas privadas tienen la obligación de realizar el pago de la gratificación de diciembre 2025 hasta el lunes 15 de diciembre como fecha límite. Esta norma establece que el depósito debe efectuarse en la primera quincena del mes, por lo que cualquier abono fuera de plazo se considera una infracción laboral.

Para los trabajadores del sector público, el pago del aguinaldo navideño también se realiza dentro de la misma ventana temporal. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N.º 32185, esta bonificación se entrega antes del 15 de diciembre, bajo los mismos principios que rigen en el sector privado.

El incumplimiento en la entrega de esta bonificación puede generar multas que van desde los S/2.227 hasta los S/129.294, dependiendo del tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados, según lo estipulado por Sunafil.

¿Cómo se calcula la gratificación de diciembre 2025?

El monto de la gratificación se determina en función de la remuneración mensual vigente al 30 de noviembre y del tiempo laborado durante el semestre julio-diciembre de 2025. Para recibir el monto completo, el trabajador debe haber laborado al menos seis meses continuos en la empresa.

En caso de que el colaborador haya trabajado por un periodo menor, se aplicará un cálculo proporcional por cada mes completo trabajado. Además del sueldo íntegro, los trabajadores afiliados a EsSalud reciben un 9% adicional como bonificación extraordinaria. Aquellos que estén inscritos en una Empresa Prestadora de Salud (EPS) acceden a un extra del 6,75%.

¿Hasta qué fecha puedo cobrar la gratificación de diciembre 2025?

Una vez que la empresa deposita la gratificación en la cuenta bancaria del trabajador, no existe un plazo límite legal para que este retire el dinero. El monto permanece disponible como cualquier otro depósito de sueldo, por lo que el colaborador puede retirarlo en cualquier momento posterior al abono.

Sin embargo, es importante que el trabajador verifique si el empleador cumplió con la fecha máxima de pago del 15 de diciembre, ya que, de no hacerlo, puede realizar una denuncia ante Sunafil, entidad encargada de fiscalizar y sancionar infracciones laborales.

Para facilitar este proceso, Sunafil ha habilitado la herramienta virtual “Calculadora Laboral”, donde los ciudadanos pueden comprobar si el monto recibido por gratificación es el correcto según sus condiciones laborales.

