Moody’s: Las petroleras de EE. UU. y Europa, las mejor posicionadas tras la intervención de Trump en Venezuela, ¿Cuáles son?

Los productores estadounidenses con participación histórica en Venezuela se encuentran mejor posicionados para capitalizar un eventual acceso más amplio a los recursos petroleros del país. | Bloomberg

Las compañías petroleras de Estados Unidos y Europa aparecen como las principales beneficiadas ante una eventual reapertura de la industria petrolera venezolana, tras la operación militar dirigida por Donald Trump que derivó en la captura de Nicolás Maduro, según un análisis de la agencia calificadora de riesgo Moody’s.

De acuerdo con la entidad, la destitución del líder venezolano, quien estuvo al mando del país llanero durante 13 años, tendrá un "efecto limitado en los precios globales del petróleo en 2026", debido a que no cambiará de manera sustancial el suministro mundial de crudo. En cifras, Venezuela exportó alrededor de 950.000 barriles diarios en noviembre de 2025, volumen equivalente a menos del 1% del suministro global, lo que reduce su capacidad de influir en el mercado internacional.

En diciembre, las exportaciones venezolanas se redujeron a cerca de 500.000 barriles diarios, tras los bloqueos parciales impuestos por Estados Unidos a los envíos de crudo y la incautación de buques petroleros. Señala el reporte que incluso si la producción regresara rápidamente a su capacidad nacional estimada de 1,1 millones de barriles diarios, este volumen solo se sumaría al excedente actual en el mercado global de petróleo hasta, al menos, 2027.

Quiénes ganan con la reapertura petrolera venezolana

En el análisis de la calificadora, los productores estadounidenses con participación actual o histórica en Venezuela se encuentran mejor posicionados para capitalizar un eventual acceso más amplio a los recursos petroleros del país. Entre ellos figuran Chevron, ConocoPhillips y ExxonMobil, compañías que ya cuentan con experiencia operativa y conocimiento del mercado venezolano, país que posee una de las reservas de crudo pesado sin explotar más grandes del mundo.

Chevron es una multinacional energética de Estados Unidos con más de un siglo de operaciones en exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos, y presencia histórica en Venezuela, donde ha mantenido proyectos conjuntos con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) pese a sanciones y restricciones, y opera bajo licencias especiales emitidas por el Gobierno estadounidense.

ConocoPhillips es otra empresa petrolera estadounidense con sede en Houston (Texas) dedicada principalmente a la exploración y producción de hidrocarburos en múltiples mercados globales. ExxonMobil, también con sede en Estados Unidos, es una de las mayores compañías integradas de petróleo y gas del mundo, con operaciones globales que abarcan producción, refinación y comercialización.

En el mismo escenario, las empresas europeas que mantuvieron activos en Venezuela, como Eni (italiana) y Repsol (española), también estarían en condiciones favorables para beneficiarse de una apertura del sector energético. A ello se sumarían proveedores globales de servicios petroleros como SLB y Halliburton (ambas con sede estadounidense), que podrían participar en la recuperación de la actividad extractiva.

Beneficios inmediatos para refinerías estadounidenses

En el corto plazo, el eventual ingreso de crudo pesado venezolano al mercado estadounidense ampliaría los diferenciales de este tipo de petróleo.

Este efecto favorecería de manera modesta a las refinerías de la Costa del Golfo de Estados Unidos, en particular a aquellas equipadas para procesar crudo pesado, como Valero Energy (empresa estadounidense con sede en Texas), Marathon Petroleum (compañía estadounidense con sede en Ohio) y CITGO Petroleum (empresa estadounidense de refinación, históricamente controlada por PDVSA). Sin embargo, Moody’s advierte que estos diferenciales más amplios ejercerían una presión moderada sobre productores de crudo pesado en otros mercados, como Canadian Natural Resources, en Canadá.

Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el último martes que las autoridades interinas de Venezuela le entregarán a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su comercialización con un valor aproximado de US$2.000 millones de dólares. "Le he pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que implemente este plan de inmediato. El petróleo será transportado en buques cisterna y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos", indicó.

Pese a las oportunidades identificadas para las grandes petroleras, la calificadora señala que el atractivo de Venezuela para inversiones de gran escala dependerá de cambios sustanciales en su gobierno, así como de mejoras sostenidas en la seguridad del país y en la confianza respecto al respeto de los contratos.

Moody’s remarca que se requerirán inversiones grandes incluso para mantener la capacidad de producción actual del país, mientras que elevar la producción a niveles históricos demandaría montos mucho mayores y varios años de ejecución. Por ello, cualquier beneficio relevante para las empresas del sector petróleo y gas se materializaría únicamente en el largo plazo y estaría condicionado al tamaño y al momento de dichas inversiones.

De concretarse una recuperación de la producción venezolana, esta podría incluso limitar futuros incrementos en los precios del petróleo o ejercer presión a la baja, dependiendo de cómo se ajusten las fuentes de suministro global en el largo plazo, sostiene el informe.

Precio del petróleo

Los precios internacionales del petróleo cerraron al alza el lunes, en un escenario de cautela del mercado ante las dudas sobre la capacidad de las empresas estadounidenses para aprovechar en el corto plazo las vastas reservas de crudo de Venezuela, tras la salida del poder de Nicolás Maduro.

El petróleo Brent del mar del Norte, con entrega en marzo, registró un incremento de 1,66% y se ubicó en US$61,76 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos para febrero, subió 1,74% hasta los US$58,32.