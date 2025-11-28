El BCR señaló que el dólar estadounidense ha registrado una caída alrededor de 8,5% a nivel internacional en 2025. | Foto: IA

El gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, comentó en teleconferencia que el dólar ha experimentado una caída a nivel internacional de 8,5% en lo que va de 2025. La depreciación de la moneda estadounidense se ha evidenciado mediante el indicador denominado ‘DXY’

En Perú, la tendencia se ha repetido, ya que el tipo de cambio ha caído alrededor del 10% desde que comenzó el año. Al cierre del mercado cambiario de la jornada del viernes 14 de noviembre, el ente monetario publicó que el precio del dólar interbancario se situó en S/3,365, por debajo del dato del día anterior (S/3,374).

BCR explica por qué el dólar ha caído en 2025

Armas recordó que, hasta hace unos años, la divisa estadounidense se había fortalecido a nivel global. “Tuvimos un contexto de COVID y en 2021 hubo una salida récord de capitales de corto plazo, además de una situación de tramo empresarial negativa. Hasta el año pasado, hemos tenido un dólar fuerte a nivel internacional”, señaló el gerente central de Estudios Económicos del BCR, como se citó en Andina.

El especialista explicó que, en lo que va de 2025, el país se ha beneficiado de un récord histórico en términos de intercambio, con mayores niveles de exportaciones. En consecuencia, una mayor oferta de dólares ha circulado en la economía peruana, lo que impulsa la caída de su precio en el mercado cambiario.

En especial, el funcionario del BCR subrayó que los mercados utilizan toda la información disponible sobre la divisa. Cualquier decisión luego se refleja en la evolución de los precios de las monedas. “La evolución dependerá de nueva información que haya. Entonces, cuando se habla de proyectar la evolución de un tipo de cambio, no se puede decir que hay una tendencia clara en un sentido u otro”, agregó.

¿Cómo intervendrá el BCR sobre el tipo de cambio?

Por otro lado, el economista sostuvo que el Banco Central de Reserva opera bajo un esquema de flotación cambiaria o intervenciones cambiarias para reducir la volatilidad del precio del dólar. Por este motivo, la entidad monetaria ha realizado operaciones en los últimos días para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

“El BCR no tiene como objetivo algún nivel del tipo de cambio. Las compras en el mercado que hemos visto en los últimos días, que totalizan un monto de US$104 millones, efectivamente no se realizaban durante los últimos años. La operación previa había sido realizada el 29 de abril de 2020 y eso tiene que ver con las condiciones del mercado cambiario que se han visto”, añadió Armas.

