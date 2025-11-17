HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Peruanos no podrían acceder a su CTS hoy pese a ser el último día del depósito, según la ley: ¿por qué?

Hoy es el último día para recibir el depósito de la CTS, pero los trabajadores deberán esperar hasta 48 horas hábiles para acceder a sus fondos. Este plazo se debe a un proceso de validación interna en los bancos.

Empresas depositan la CTS hasta hoy, pero los trabajadores deberán esperar para usar el dinero
Empresas depositan la CTS hasta hoy, pero los trabajadores deberán esperar para usar el dinero | Foto: Chatgpt/ Andina/ Composición LR

Hoy vence el plazo para que te depositen tu CTS. Sin embargo, no tendrás acceso inmediato a tu dinero, por lo que deberás esperar un plazo aproximado de 48 horas hábiles. Una vez que cada entidad financiera registra el abono correspondiente, se inicia un proceso interno de validación que puede tomar hasta dos días hábiles. Solo después de concluir dicho procedimiento, el trabajador podrá revisar su saldo y utilizar el monto disponible en su cuenta de compensación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Por otro lado, la normativa vigente permite retiros amplios de la CTS hasta fines del 2026. Aun así, las condiciones específicas para disponer de los fondos varían según cada banco. En algunos casos, la acreditación de un depósito reciente implica un control adicional, lo que genera un tiempo de espera diferente al de otros usuarios. Por ello, cada entidad informa sus propios plazos y protocolos para garantizar que el dinero quede habilitado sin inconvenientes.

PUEDES VER: Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

lr.pe

¿Por qué no puedo retirar mi CTS?

  • Cuando el depósito es reciente, el banco debe completar una validación interna antes de habilitar el dinero, por lo que la disponibilidad puede demorar hasta 48 horas hábiles.
  • Si el abono aún no figura, corresponde confirmar con el empleador si ya se realizó el depósito semestral, ya que el incumplimiento del plazo constituye una falta grave ante la SUNAFIL.
  • En caso de que la cuenta tenga alguna observación, podría tratarse de un trámite pendiente o de una verificación de datos. Por ello, es necesario contactar al banco (BCP, Interbank, BBVA, Banco de la Nación, entre otros) para conocer el estado exacto.
  • En situaciones específicas, algunas entidades pueden aplicar medidas por deudas. Sin embargo, este tipo de retenciones no corresponde bajo la norma vigente, que permite el acceso total a la CTS hasta el 2026.
  • Si la persona trabajadora no pertenece al sector formal privado o no cumple los criterios exigidos por la ley, no se generará el depósito de la CTS.

PUEDES VER: Codip: "Planeamos construir 1 millón 200.000 viviendas en cinco años; hay mucho apetito del sector C y D"

lr.pe

¿En qué casos y por qué se aplica el embargo de la CTS?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), citado por Andina, la CTS puede ser embargada hasta en un 50% cuando la persona trabajadora mantiene deudas por pensión de alimentos. Incluso si existe una orden judicial, el depósito debe realizarse en el banco elegido por la persona trabajadora, tal como lo exige la normativa vigente.

En estos casos, la empresa solo informa al juez que el abono se efectuó conforme a ley. Luego, cualquier solicitud de embargo debe dirigirse al banco donde se encuentra la cuenta de CTS, salvo cuando se trate de la CTS incluida en la liquidación de una persona trabajadora cesada cuyo plazo de depósito aún no haya vencido.

