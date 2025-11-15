Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?
En diciembre de 2025, los trabajadores del sector público y privado en Perú recibirán aguinaldo y gratificación por Navidad, fundamentales para afrontar gastos de la temporada.
En diciembre de 2025, como sucede cada fin de año, los trabajadores tanto del sector público como del sector privado podrán acceder a los pagos correspondientes al aguinaldo y la gratificación por Navidad, respectivamente. Estas bonificaciones representan un importante alivio económico para millones de familias, ya que permiten afrontar los gastos propios de la temporada, como compras, celebraciones y compromisos financieros.
¿Cuándo se paga la gratificación 2025?
La gratificación correspondiente a diciembre de 2025 deberá ser depositada a los trabajadores del sector privado por parte de las empresas empleadoras a más tardar el 15 de diciembre, cumpliendo con el plazo establecido por la normativa laboral.
El monto que recibirá cada trabajador variará según factores como su remuneración mensual, el tiempo efectivamente laborado durante el semestre y otros conceptos aplicables a cada caso. Esta bonificación representa un ingreso adicional significativo para los colaboradores en la campaña navideña.
El incumplimiento de la gratificación incurre en falta y multas contra la empresa. En el caso de las pequeñas empresas, las sanciones oscilan entre S/2.227 y S/22.275, según la gravedad de la falta y el número de trabajadores perjudicados.
En tanto, las empresas no registradas como micro o pequeñas (no MYPE) podrían enfrentar multas que alcanzan hasta los S/129.294, conforme a los criterios establecidos por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
Aguinaldo 2025: ¿cuándo se paga y qué monto se recibe?
El aguinaldo es un beneficio dirigido a los trabajadores del sector público y se entrega dos veces al año, en julio y diciembre. Por ello, el aguinaldo de Navidad sería igual que en Fiestas Patrias, el monto fijado para la Navidad es de S/ 300, el cual se deposita según el cronograma de pagos establecido para el mes de diciembre. Este beneficio también alcanza a los jubilados y pensionistas de la ONP, quienes reciben el abono en las fechas programadas por el cronograma de pagos.