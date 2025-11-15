Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Trabajadores del sector público y privado recibirán el aguinaldo y gratificación por Navidad. | Foto: Composición LR/IA.

Trabajadores del sector público y privado recibirán el aguinaldo y gratificación por Navidad. | Foto: Composición LR/IA.

En diciembre de 2025, como sucede cada fin de año, los trabajadores tanto del sector público como del sector privado podrán acceder a los pagos correspondientes al aguinaldo y la gratificación por Navidad, respectivamente. Estas bonificaciones representan un importante alivio económico para millones de familias, ya que permiten afrontar los gastos propios de la temporada, como compras, celebraciones y compromisos financieros.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

¿Cuándo se paga la gratificación 2025?

La gratificación correspondiente a diciembre de 2025 deberá ser depositada a los trabajadores del sector privado por parte de las empresas empleadoras a más tardar el 15 de diciembre, cumpliendo con el plazo establecido por la normativa laboral.

TE RECOMENDAMOS EXTRABAJADOR DEL CONGRESO BLINDA A KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El monto que recibirá cada trabajador variará según factores como su remuneración mensual, el tiempo efectivamente laborado durante el semestre y otros conceptos aplicables a cada caso. Esta bonificación representa un ingreso adicional significativo para los colaboradores en la campaña navideña.

El incumplimiento de la gratificación incurre en falta y multas contra la empresa. En el caso de las pequeñas empresas, las sanciones oscilan entre S/2.227 y S/22.275, según la gravedad de la falta y el número de trabajadores perjudicados.

En tanto, las empresas no registradas como micro o pequeñas (no MYPE) podrían enfrentar multas que alcanzan hasta los S/129.294, conforme a los criterios establecidos por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Aguinaldo 2025: ¿cuándo se paga y qué monto se recibe?

El aguinaldo es un beneficio dirigido a los trabajadores del sector público y se entrega dos veces al año, en julio y diciembre. Por ello, el aguinaldo de Navidad sería igual que en Fiestas Patrias, el monto fijado para la Navidad es de S/ 300, el cual se deposita según el cronograma de pagos establecido para el mes de diciembre. Este beneficio también alcanza a los jubilados y pensionistas de la ONP, quienes reciben el abono en las fechas programadas por el cronograma de pagos.