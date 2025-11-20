HOYSuscripcion LR Focus

Economía

BCP lanza bloqueo de emergencia de tarjetas vía agentes para enfrentar robos de forma más rápida

La nueva función del BCP permite bloquear tarjetas de débito y crédito desde sus agentes a nivel nacional, sin necesidad de llamar al banco ni contar con conexión a internet.

Más de 22 millones de peruanos usan tarjetas bancarias, según la SBS. Foto: composiciónLR/Andina/BCP
Más de 22 millones de peruanos usan tarjetas bancarias, según la SBS. Foto: composiciónLR/Andina/BCP

El Banco de Crédito del Perú (BCP) ha lanzado una nueva medida de seguridad financiera para proteger a sus clientes frente al creciente problema de la inseguridad ciudadana. De acuerdo con cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en el Perú se reportan más de 4.000 robos de celulares al día, lo que expone a millones de personas al riesgo de que sus tarjetas bancarias sean utilizadas de forma indebida.

Ante este panorama, el banco ha anunciado la implementación del Bloqueo de Emergencia de tarjetas, una herramienta que podrá activarse en cualquiera de sus más de 10.000 agentes a nivel nacional. Esta solución busca reducir al mínimo el tiempo de respuesta en casos de robo o pérdida de dispositivos móviles, permitiendo a los usuarios bloquear sus tarjetas sin depender de llamadas telefónicas ni acceso a internet.

PUEDES VER: Más de 36.000 UIT en multas: Osiptel sanciona a Claro, Entel y otras empresas por venta de chips en las calles desde 2020

lr.pe

¿En qué consiste el Bloqueo de Emergencia del BCP?

El nuevo servicio del BCP permite a cualquier cliente que haya sido víctima de un robo o extravío de su celular, bloquear todas sus tarjetas de débito y crédito en tiempo real, desde un Agente BCP. La operación es sencilla, inmediata y segura. Solo se requiere el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y el código PIN de la tarjeta.

El bloqueo se efectúa sin necesidad de conexión a internet, lo que representa una ventaja adicional en zonas con baja cobertura digital o para personas mayores que no utilizan aplicaciones móviles. Además, el proceso es más ágil que el tradicional bloqueo vía telefónica, el cual podría verse afectado por la congestión de líneas o la falta de señal.

¿Cómo realizar el Bloqueo de Emergencia del BCP?

Aquí te mostramos los pasos que debes seguir para realizar el Bloqueo de Emergencia de tu tarjeta BCP luego de un robo o extravío:

  • Acércate a cualquier Agente BCP a nivel nacional
  • Informa que sufriste un robo o pérdida y que deseas bloquear tu tarjeta
  • Indica tu número de DNI e ingresa tu clave PIN de 4 dígitos

Luego de realizar este proceso, la tarjeta será bloqueada inmediatamente.

