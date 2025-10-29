HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Peruanos pueden pagar todos estos trámites de Reniec usando Yape y los agentes de BCP a nivel nacional en 2025

Los peruanos podrán realizar pagos de trámites a través de Yape y agentes BCP, lo que simplifica el proceso administrativo de forma rápida y segura. Esta nueva opción incluye gestiones como la renovación y rectificación del DNI electrónico (DNIe).

Reniec permite realizar pagos de trámites con Yape y en agentes de BCP.
Reniec permite realizar pagos de trámites con Yape y en agentes de BCP. | Foto: Composición LR/Andina.

Los peruanos ahora tienen la posibilidad de realizar el pago de diversos trámites de Reniec a través de Yape y en los agentes BCP, una medida que busca simplificar el proceso de pago de manera más rápida y segura. Estas nuevas alternativas se suman a los canales tradicionales ya disponibles, con el objetivo de agilizar la validación y continuidad de los procedimientos administrativos, evitando retrasos ocasionados por el procesamiento de pagos únicamente en días hábiles.

La jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, afirmó que con estas alternativas que se suman a los canales de pago ya existentes, se busca agilizar la validación y continuidad de los trámites. Además, también permite realizar pagos desde cualquier lugar, de manera rápida y segura.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Yape cambió sus términos y ahora podrá cerrar tu cuenta, sin previo aviso, si no cumples con esta condición clave

lr.pe

Trámites de Reniec ahora podrán ser pagados a través de Yape y agentes BCP

Los ciudadanos peruanos ahora cuentan con una nueva opción para realizar el pago de diversos trámites a través de Yape y los agentes del BCP. Entre los servicios disponibles se incluyen gestiones como la renovación del DNI electrónico (DNIe) o la rectificación de datos del DNIe, los cuales podrán abonarse fácilmente desde estas plataformas digitales y puntos autorizados. Esta iniciativa busca ofrecer mayor comodidad y rapidez a los usuarios al momento de cumplir con sus obligaciones administrativas.

  • Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos y actualización de domicilio en DNIe: Cod. 000730 (S/34.00)
  • Certificación de firma en constancia o copias certificadas en actas registrales emitidas por las OR: Cod. 021431 (S/ 31)
  • Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas: Cod. 002143 (S/ 4.50)
  • Constancia negativa de inscripción de registros civiles:Cod. 006645 (S/ 4.10)
  • Copias certificadas de actas vía internet: Cod. 002141 (S/10.30)
  • Duplicado de DNIe a través de EREP u OR: Cod. 000522 (S/35.00)
  • Duplicado de DNIe a través de la web o PVM: Cod. 005221 (S/33.00)
  • Emisión de nuevos certificados digitales en el DNIe: Cod. 000530 (S/ 6.60)
  • Emisión por primera vez del DNIe: Cod. 000521 (S/41.00)
  • Expedición de copia certificada de acta: Cod. 006637 (S/12.00)
  • Inscripción del menor de edad, actualización de domicilio y rectificación de prenombre, apellidos y otros: Cod. 000647 (S/16.00)
  • Rectificación DNIe de prenombre, apellidos, otros y cambio de estado civil: Cod. 000729 (S/35.00)
  • Renovación del DNIe: Cod. 000525 (S/41.00)
  • Renovación por caducidad del DNI: Cod. 002121 (S/30.00)
Notas relacionadas
Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

LEER MÁS
Usuarios reportan que Reniec expone datos personales en la web del Padrón de Elecciones 2026 en medio de la inseguridad ciudadana

Usuarios reportan que Reniec expone datos personales en la web del Padrón de Elecciones 2026 en medio de la inseguridad ciudadana

LEER MÁS
Dina Boluarte gana demanda contra Reniec: expresidenta del Perú recibirá más de S/200.000 por fallo del PJ

Dina Boluarte gana demanda contra Reniec: expresidenta del Perú recibirá más de S/200.000 por fallo del PJ

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía detiene boda en San Juan de Lurigancho y arresta a 12 invitados, presuntos extorsionadores de 'La Batería de Taquire'

Policía detiene boda en San Juan de Lurigancho y arresta a 12 invitados, presuntos extorsionadores de 'La Batería de Taquire'

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS
Rendían culto a Chucky y la Santa Muerte: caen presuntos sicarios de chofer 'Brujito' en el Callao

Rendían culto a Chucky y la Santa Muerte: caen presuntos sicarios de chofer 'Brujito' en el Callao

LEER MÁS
Se registra fuerte incendio en Escuela de Suboficiales PNP de Puente Piedra: 6 unidades de bomberos atienden el siniestro

Se registra fuerte incendio en Escuela de Suboficiales PNP de Puente Piedra: 6 unidades de bomberos atienden el siniestro

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Sociedad

Tráfico en Lima rompe récord histórico en 'hora punta' y supera a estas ciudades de Latinoamérica, según informe

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025