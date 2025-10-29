Peruanos pueden pagar todos estos trámites de Reniec usando Yape y los agentes de BCP a nivel nacional en 2025
Los peruanos podrán realizar pagos de trámites a través de Yape y agentes BCP, lo que simplifica el proceso administrativo de forma rápida y segura. Esta nueva opción incluye gestiones como la renovación y rectificación del DNI electrónico (DNIe).
Los peruanos ahora tienen la posibilidad de realizar el pago de diversos trámites de Reniec a través de Yape y en los agentes BCP, una medida que busca simplificar el proceso de pago de manera más rápida y segura. Estas nuevas alternativas se suman a los canales tradicionales ya disponibles, con el objetivo de agilizar la validación y continuidad de los procedimientos administrativos, evitando retrasos ocasionados por el procesamiento de pagos únicamente en días hábiles.
La jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, afirmó que con estas alternativas que se suman a los canales de pago ya existentes, se busca agilizar la validación y continuidad de los trámites. Además, también permite realizar pagos desde cualquier lugar, de manera rápida y segura.
Trámites de Reniec ahora podrán ser pagados a través de Yape y agentes BCP
Los ciudadanos peruanos ahora cuentan con una nueva opción para realizar el pago de diversos trámites a través de Yape y los agentes del BCP. Entre los servicios disponibles se incluyen gestiones como la renovación del DNI electrónico (DNIe) o la rectificación de datos del DNIe, los cuales podrán abonarse fácilmente desde estas plataformas digitales y puntos autorizados. Esta iniciativa busca ofrecer mayor comodidad y rapidez a los usuarios al momento de cumplir con sus obligaciones administrativas.
- Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos y actualización de domicilio en DNIe: Cod. 000730 (S/34.00)
- Certificación de firma en constancia o copias certificadas en actas registrales emitidas por las OR: Cod. 021431 (S/ 31)
- Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas: Cod. 002143 (S/ 4.50)
- Constancia negativa de inscripción de registros civiles:Cod. 006645 (S/ 4.10)
- Copias certificadas de actas vía internet: Cod. 002141 (S/10.30)
- Duplicado de DNIe a través de EREP u OR: Cod. 000522 (S/35.00)
- Duplicado de DNIe a través de la web o PVM: Cod. 005221 (S/33.00)
- Emisión de nuevos certificados digitales en el DNIe: Cod. 000530 (S/ 6.60)
- Emisión por primera vez del DNIe: Cod. 000521 (S/41.00)
- Expedición de copia certificada de acta: Cod. 006637 (S/12.00)
- Inscripción del menor de edad, actualización de domicilio y rectificación de prenombre, apellidos y otros: Cod. 000647 (S/16.00)
- Rectificación DNIe de prenombre, apellidos, otros y cambio de estado civil: Cod. 000729 (S/35.00)
- Renovación del DNIe: Cod. 000525 (S/41.00)
- Renovación por caducidad del DNI: Cod. 002121 (S/30.00)