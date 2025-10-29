Los peruanos ahora tienen la posibilidad de realizar el pago de diversos trámites de Reniec a través de Yape y en los agentes BCP, una medida que busca simplificar el proceso de pago de manera más rápida y segura. Estas nuevas alternativas se suman a los canales tradicionales ya disponibles, con el objetivo de agilizar la validación y continuidad de los procedimientos administrativos, evitando retrasos ocasionados por el procesamiento de pagos únicamente en días hábiles.

La jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, afirmó que con estas alternativas que se suman a los canales de pago ya existentes, se busca agilizar la validación y continuidad de los trámites. Además, también permite realizar pagos desde cualquier lugar, de manera rápida y segura.

Los ciudadanos peruanos ahora cuentan con una nueva opción para realizar el pago de diversos trámites a través de Yape y los agentes del BCP. Entre los servicios disponibles se incluyen gestiones como la renovación del DNI electrónico (DNIe) o la rectificación de datos del DNIe, los cuales podrán abonarse fácilmente desde estas plataformas digitales y puntos autorizados. Esta iniciativa busca ofrecer mayor comodidad y rapidez a los usuarios al momento de cumplir con sus obligaciones administrativas.