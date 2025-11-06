Miles de trabajadores ya tienen disponible el depósito de su CTS de noviembre de 2025 | Foto: Andina

Miles de trabajadores ya tienen disponible el depósito de su CTS de noviembre de 2025 | Foto: Andina

La Ley N.º 32322, que autoriza el retiro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), permite que los trabajadores en el Perú accedan al 100% de sus fondos hasta el 31 de diciembre del 2026. En su versión inicial, la norma solo daba acceso al 50% del ahorro acumulado y al total únicamente para quienes padecían enfermedades terminales o cáncer; sin embargo, se modifico este beneficio para todos los ciudadanos que deseen disponer de su dinero por única vez.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Para realizar el retiro, los trabajadores pueden usar la banca móvil o digital del banco donde tienen su CTS, ya sea BCP, Interbank, Scotiabank u otra entidad financiera. Una vez dentro de la aplicación, el usuario podrá revisar el saldo disponible y solicitar la transferencia o desembolso del monto total a su cuenta de ahorros, sin necesidad de acudir a una agencia.

TE RECOMENDAMOS PERÚ Y MÉXICO ENFRENTADOS POR BETSSY CHÁVEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Retiro de la CTS en BCP, Interbank y Scotiabank

Diversas entidades financieras habilitarán sus servicios para el retiro total de la CTS, tanto a través de sus plataformas virtuales como en sus agencias. De esta manera, miles de trabajadores podrán acceder a sus fondos sin complicaciones. A continuación, se mencionan algunos de los bancos donde podrá realizarse el trámite:

BCP : El retiro de la CTS puede realizarse desde la Banca Móvil, Banca por Internet, cajeros automáticos o en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional. No se requiere presentar una solicitud adicional, ya que el monto queda disponible de forma automática dentro de las 48 horas hábiles posteriores al depósito.

: El retiro de la CTS puede realizarse desde la Banca Móvil, Banca por Internet, cajeros automáticos o en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional. No se requiere presentar una solicitud adicional, ya que el monto queda disponible de forma automática dentro de las 48 horas hábiles posteriores al depósito. Interbank : El retiro puede efectuarse de forma total o parcial desde la app, la banca por internet o en cualquiera de sus agencias a nivel nacional. Si la cuenta CTS se encuentra en libre disponibilidad, el acceso al dinero será automático. En caso contrario, será necesario presentar una carta de autorización emitida por el empleador y acudir con ella, junto con el DNI, a una tienda Interbank.

: El retiro puede efectuarse de forma total o parcial desde la app, la banca por internet o en cualquiera de sus agencias a nivel nacional. Si la cuenta CTS se encuentra en libre disponibilidad, el acceso al dinero será automático. En caso contrario, será necesario presentar una carta de autorización emitida por el empleador y acudir con ella, junto con el DNI, a una tienda Interbank. Scotiabank: Para retirar tu CTS puedes acceder a la Banca Móvil, Banca por Internet, cajeros automáticos o acudir a cualquiera de sus agencias a nivel nacional. No necesitas realizar una solicitud adicional, ya que el dinero queda disponible de forma automática luego del depósito correspondiente.

En el caso de las demás entidades financieras, el procedimiento es similar: se puede realizar el retiro mediante la app, la banca por internet o directamente en las agencias. Si surgen dudas, los usuarios pueden comunicarse con su empleador o acudir al banco de su elección para recibir orientación.