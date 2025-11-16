Osiptel impuso más de S/184 millones en multas a operadoras por venta ilegal de chips | Foto: Andina/ Composición LR

Osiptel impuso más de S/184 millones en multas a operadoras por venta ilegal de chips | Foto: Andina/ Composición LR

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que las principales operadoras de telecomunicaciones en el Perú han acumulado multas por más de S/184 millones desde 2020. Las sanciones se deben principalmente a la venta ilegal de chips en la vía pública y al incumplimiento de medidas vinculadas al Registro Nacional de Equipos Móviles para la Seguridad (Renteseg), un sistema clave para combatir el uso de líneas móviles en delitos como extorsiones y estafas.

La entidad también reveló que entre 2020 y octubre de 2025 impuso multas por 24.993 UIT (equivalentes a S/133,46 millones) a operadoras como Claro y Entel, tras casi 25 procesos sancionadores. A ello se suman 11.895 UIT (S/63,63 millones) en sanciones firmes por incumplimientos relacionados con el Registro Nacional de Equipos Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Aumentan controles para frenar la venta ilegal de chips móviles

Las autoridades vienen realizando operativos para supervisar los puntos de venta de chips, tanto en locales como en puntos ambulantes, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas y prevenir prácticas que vulneren el Renteseg. Durante el actual estado de emergencia, se han efectuado al menos diez fiscalizaciones adicionales, cuyas conclusiones están siendo compartidas con la Policía Nacional y el Ministerio Público para el avance de investigaciones relacionadas.

Ante el incremento de estas prácticas irregulares, Osiptel viene ajustando sus mecanismos de supervisión y coordinación con entidades locales. En los próximos días, los municipios de Lima recibirán capacitación para reforzar el control del comercio ambulatorio, incluida la venta de chips, como parte de las acciones conjuntas frente a esta problemática.