Comisión de Presupuesto aprueba dictamen del Presupuesto 2026 por S/257.562 millones sin votos en contra

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley 12255 | Foto: MEF

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, presidida por el congresista Alejandro Soto Reyes (APP), aprobó este miércoles el dictamen del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 (PL 12255), presentado por el Poder Ejecutivo.

La votación mostró un respaldo mayoritario: 22 votos a favor, cero en contra y una abstención. Con este resultado, el proyecto avanza al Pleno del Congreso, donde se definirá la versión final del presupuesto que regirá el uso de recursos públicos durante el próximo año fiscal.

En desarrollo...