Economía

Comisión de Presupuesto aprueba dictamen del Presupuesto 2026 por S/257.562 millones sin votos en contra

La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó con 22 votos a favor el dictamen del PL 12255, que establece el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley 12255
La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley 12255 | Foto: MEF

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, presidida por el congresista Alejandro Soto Reyes (APP), aprobó este miércoles el dictamen del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 (PL 12255), presentado por el Poder Ejecutivo.

La votación mostró un respaldo mayoritario: 22 votos a favor, cero en contra y una abstención. Con este resultado, el proyecto avanza al Pleno del Congreso, donde se definirá la versión final del presupuesto que regirá el uso de recursos públicos durante el próximo año fiscal.

En desarrollo...

MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

Alto funcionario de Cosco Shipping afirma que ministerios de Perú no asignan recursos para el desarrollo urbano de Chancay

Alto funcionario de Cosco Shipping afirma que ministerios de Perú no asignan recursos para el desarrollo urbano de Chancay

Congreso promueve aumentos salariales por más de S/21.000 millones

Congreso promueve aumentos salariales por más de S/21.000 millones

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

Perú impulsa 7 megaproyectos ferroviarios por US$40.000 millones: destacan Lima-Ica y Huancayo-Huancavelica

Perú impulsa 7 megaproyectos ferroviarios por US$40.000 millones: destacan Lima-Ica y Huancayo-Huancavelica

Ampliación del Reinfo hasta 2027: Comisión del Congreso aprueba nueva prórroga a favor de mineros

Ampliación del Reinfo hasta 2027: Comisión del Congreso aprueba nueva prórroga a favor de mineros

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

