Pequeña minería formal pide mayor respaldo frente a la ilegalidad y a un proceso de formalización estancado

La líder del sector advierte sobre la amenaza de la minería ilegal. Foto: Perumin 37

En el Foro de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), desarrollado en el marco de PERUMIN 37, Cecilia Julcarima, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala (SONAMIPE), señaló que la pequeña minería formal necesita tener una mayor presencia en el debate sectorial y advirtió sobre la amenaza que representa la minería ilegal para todo el sector.

“La presencia del crimen organizado en el sector minero es un factor preocupante: invaden concesiones, roban cargamentos en rutas de transporte, extorsionan a los trabajadores e incluso atentan contra ellos. Es una situación insostenible”, indicó. En esa línea, resaltó la propuesta de homologar delitos en los países andinos e incrementar los sistemas de control en las zonas de frontera.

Respecto a la formalización, Julcarima afirmó que no se puede mantener un esquema de permanente estancamiento. “Existen muchos mineros que tienen el deseo de formalizarse y crecer, pero no encuentran un esquema que los respalde. Con un proceso claro de formalización, podremos diferenciar a quien tiene verdadera voluntad de ser formal y quién no”, subrayó.

También remarcó que los pequeños mineros enfrentan mayores dificultades que los informales o ilegales, pues son fiscalizados con mayor rigurosidad y tienen costos más altos. “El Estado necesita proteger a los pequeños mineros formales, para incentivar a otros a seguir el proceso de formalización. Que el minero encuentre ventajas de ser formal y no vea perjuicios en ello, en tanto el ilegal no tiene fiscalización alguna”, explicó.

Asimismo, destacó que en el Foro se analizó el esquema de concesiones mineras y se advirtió que un cambio negativo en el marco regulatorio y en las condiciones de las concesiones tendría un impacto en toda la minería formal.

“Es necesario que nuestras autoridades desarrollen una ley técnicamente viable y que sea sostenible. Una ley que promocione la pequeña minería y no la mantenga en un proceso continuo de informalidad”, agregó.

Finalmente, Julcarima aseguró que este espacio “tendrá la resonancia que necesitamos para fomentar una minería que dé trabajo de calidad y contribuya al crecimiento del Perú”