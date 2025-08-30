El titular del Minam descartó que el Poder Ejecutivo vaya a prorrogar el Reinfo una vez más. Foto: composición LR/Andina/Congreso

El titular del Minam descartó que el Poder Ejecutivo vaya a prorrogar el Reinfo una vez más. Foto: composición LR/Andina/Congreso

Restan cuatro meses para que finalice la prórroga del Reinfo y hasta el momento, no está agendado el debate del predictamen de la Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Ante esta situación, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, solicitó al Parlamento que priorice el análisis y la aprobación de esta norma.

“La Comisión (de Energía y Minas) tiene que darle agilidad a esta nueva propuesta y aprobarla porque va a beneficiar al sector y entraríamos todos en un proceso más ordenado de esta actividad que necesitamos ordenarla. Es momento de actuar con celeridad para darle un marco claro a una actividad que necesita reglas”, declaró a canal N.

Recalcó también que el proceso de formalización minera vence el 31 de diciembre de este año y el gobierno no tiene planeado extenderlo por otro periodo más. No obstante, desde el Congreso, existen algunas bancadas como Juntos por el Perú que tiene una propuesta de ley para extender la vigencia del registro hasta fines del 2026.

“No estamos ya en una posición para poder ampliar el proceso de formalización. Desde el Gobierno tenemos una firme posición de que el proceso termine en diciembre. No hay forma de proceder”, dijo.

Precisamente, el Poder Ejecutivo presentó hace algunos días un documento con aportes que servirán como insumo para la Ley Mape que debe reemplazar al Reinfo. Si bien diversas instituciones y gremios lo respaldaron, lo cierto es que la Confemin no participó de su elaboración y se mostró crítico con su contenido.

Entre los principales temas que desarrolla esta propuesta destacan regulaciones sobre trazabilidad de minerales, cambios en el régimen de concesiones, normas promocionales para la minería artesanal y a pequeña escala, incentivos a la suscripción de contratos de explotación y mecanismos de inclusión financiera.

Lucha contra la minería ilegal

En más de una oportunidad, este diario ha dado cuenta de la preocupante expansión de la minería ilegal en el país. Dicha actividad ilícita ha abierto un campo de disputa por el control de territorios y se ha convertido en una amenaza para nuestro ambiente, las comunidades y la seguridad nacional.

Sobre este tema, el titular del Minam reconoció que los operativos desplegados por el gobierno no han sido suficientes para frenar el crecimiento de la minería ilegal, debido que tiene una fuerte vinculación con el narcotráfico que se fortalece en territorios con una escasa presencia del Estado.

“El narcotráfico con la minería ilegal se van uniendo y van operando porque les es mucho más fácil intervenir. Las interdicciones que van avanzando no son suficientes como esperábamos. Quizás deberíamos tener muchas más, pero estamos buscando la mejor estrategia para golpear", enfatizó.

Finalmente, alertó que el alto precio internacional del oro ha incentivado la expansión de las mafias y esto complica los esfuerzos de fiscalización gubernamental. Reiteró que vienen trabajando en un enfoque más integral para enfrentar la minería ilegal que contenga control territorial, fortalecimiento institucional y una regulación para diferenciarla de la informal.