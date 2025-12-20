HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Yape lanza nueva actualización que revela primer nombre y primeras tres letras del apellido paterno de los contactos

Yape anunció un reajuste en su última actualización del 20 de diciembre tras recibir comentarios de sus usuarios, quienes pidieron mayor claridad al identificar contactos sin comprometer la seguridad.

Yape ha decidido reajustar su nueva actualización para mejorar la experiencia del usuario.
Yape ha decidido reajustar su nueva actualización para mejorar la experiencia del usuario. | Foto: composición LR/ Vita Wallet/Yape

Luego de las críticas generadas por su reciente actualización —en la que solo se mostraban las tres primeras letras del nombre y del apellido—, Yape optó por atender las sugerencias de sus usuarios y aplicar un nuevo reajuste en la visualización de los datos de las personas. La billetera digital busca así mejorar la experiencia de uso y equilibrar la seguridad con una mayor claridad al momento de realizar transferencias entre contactos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

¿Qué reajuste ha realizado Yape en su nueva actualización?

En su cuenta personal de Instagram, Yape anunció un nuevo reajuste en su actualización, el cual permite ver el primer nombre completo y las tres primeras letras del apellido paterno de los contactos. Esta medida fue confirmada por la billetera digital, que decidió implementar el cambio tras los múltiples comentarios en contra por parte de las personas usuarias, con el objetivo de evitar confusiones y mantener protegida la privacidad.

TE RECOMENDAMOS

Las claves económicas que todo candidato debe dominar en 2025 | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Yape establece límite de transferencia para usuarios cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP: ¿hasta cuánto puedes yapear?

lr.pe

En el video donde explica este reajuste, implementado el 20 de diciembre, Yape reconoció las observaciones de las personas usuarias y señaló que el cambio busca equilibrar la seguridad con la facilidad de uso. La billetera digital precisó que ahora se mostrará más información del nombre del destinatario para evitar confusiones al momento de realizar transferencias. Asimismo, indicó que seguirá evaluando nuevas mejoras según la experiencia de sus millones de usuarios.

¿Cómo tomaron los usuarios al percatarse del reajuste en la actualización de Yape?

Los usuarios que utilizan a diario el aplicativo de la conocida billetera digital no dudaron en compartir sus diversas opiniones al respecto. Un grupo de personas comentó que el reajuste era necesario, ya que un día antes, cuando Yape anunció que solo se verían las tres primeras letras del nombre y del apellido, criticaron este procedimiento por considerarlo innecesario y confuso.

PUEDES VER: Hombre acosó a su expareja por Yape al enviarle céntimos como mensajes y terminó sentenciado por Corte Superior en Arequipa

lr.pe

Entre los mensajes más destacados están: ''Mucho mejor'', ''¡Excelente!, gracias por siempre escuchar'', ''¡Gracias por escucharnos y por darnos seguridad, Yape! Ahora si yapeo con confianza'', ''Pero antes mostraban todo completo. ¿Por qué no solo lo dejaban así y ya?'', ''La verdad, sí se me hizo complicado al momento de yapear. Bueno, ya con esta mejora, sí está mucho mejor''.

Notas relacionadas
Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

LEER MÁS
Pareja conmueve al contar cómo se conoció tras una transferencia errónea en Yape: “Los accidentes no existen”

Pareja conmueve al contar cómo se conoció tras una transferencia errónea en Yape: “Los accidentes no existen”

LEER MÁS
Yape se consolida en Bolivia y apunta a alcanzar al 50% de la población: la billetera digital de BCP continúa expandiendo sus servicios financieros

Yape se consolida en Bolivia y apunta a alcanzar al 50% de la población: la billetera digital de BCP continúa expandiendo sus servicios financieros

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yape actualiza su app: ahora solo verás las tres primeras letras del nombre al hacer un yapeo

Yape actualiza su app: ahora solo verás las tres primeras letras del nombre al hacer un yapeo

LEER MÁS
Perú sufre fuerte golpe exportador tras decisión de EE.UU. de bloquear pesca de perico por daño ambiental de redes

Perú sufre fuerte golpe exportador tras decisión de EE.UU. de bloquear pesca de perico por daño ambiental de redes

LEER MÁS
Herederos de fonavistas fallecidos podrán cobrar aportes del Fonavi si cumplen estos requisitos establecidos por ley

Herederos de fonavistas fallecidos podrán cobrar aportes del Fonavi si cumplen estos requisitos establecidos por ley

LEER MÁS
Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

LEER MÁS
¿Te cobran 5% extra cuando pagas con tarjeta en Perú? Indecopi responde si es una práctica legal y cuándo puedes denunciarla

¿Te cobran 5% extra cuando pagas con tarjeta en Perú? Indecopi responde si es una práctica legal y cuándo puedes denunciarla

LEER MÁS
Fonavi 2025: proyecto del Congreso busca incluir a prestatarios del Banco de Materiales en proceso de devolución

Fonavi 2025: proyecto del Congreso busca incluir a prestatarios del Banco de Materiales en proceso de devolución

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Yape lanza nueva actualización que revela primer nombre y primeras tres letras del apellido paterno de los contactos

Neutro y Lucía de la Cruz sorprenden con beso durante transmisión en vivo: “Arrancamos con más ganas”

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy

Economía

Precio del Dólar en Perú HOY, sábado 20 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Indecopi sanciona a Plaza Vea con más de S/60.000 por no verificar identidad en compras con tarjeta de crédito no reconocidas

Campaña navideña despierta optimismo: ventas de pymes crecerían 10% en diciembre, según la CCL

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Carabayllo: sujetos intentan asesinar a alcalde del distrito durante inauguración de obras

José Jerí en Iquitos: ciudadanos critican que no pudieron acercarse al presidente para exponer sus demandas

Juan José Santiváñez: PJ rechaza solicitud de levantamiento de secreto bancario y comunicaciones de exministro

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025