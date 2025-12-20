Yape lanza nueva actualización que revela primer nombre y primeras tres letras del apellido paterno de los contactos

Luego de las críticas generadas por su reciente actualización —en la que solo se mostraban las tres primeras letras del nombre y del apellido—, Yape optó por atender las sugerencias de sus usuarios y aplicar un nuevo reajuste en la visualización de los datos de las personas. La billetera digital busca así mejorar la experiencia de uso y equilibrar la seguridad con una mayor claridad al momento de realizar transferencias entre contactos.

¿Qué reajuste ha realizado Yape en su nueva actualización?

En su cuenta personal de Instagram, Yape anunció un nuevo reajuste en su actualización, el cual permite ver el primer nombre completo y las tres primeras letras del apellido paterno de los contactos. Esta medida fue confirmada por la billetera digital, que decidió implementar el cambio tras los múltiples comentarios en contra por parte de las personas usuarias, con el objetivo de evitar confusiones y mantener protegida la privacidad.

En el video donde explica este reajuste, implementado el 20 de diciembre, Yape reconoció las observaciones de las personas usuarias y señaló que el cambio busca equilibrar la seguridad con la facilidad de uso. La billetera digital precisó que ahora se mostrará más información del nombre del destinatario para evitar confusiones al momento de realizar transferencias. Asimismo, indicó que seguirá evaluando nuevas mejoras según la experiencia de sus millones de usuarios.

¿Cómo tomaron los usuarios al percatarse del reajuste en la actualización de Yape?

Los usuarios que utilizan a diario el aplicativo de la conocida billetera digital no dudaron en compartir sus diversas opiniones al respecto. Un grupo de personas comentó que el reajuste era necesario, ya que un día antes, cuando Yape anunció que solo se verían las tres primeras letras del nombre y del apellido, criticaron este procedimiento por considerarlo innecesario y confuso.

Entre los mensajes más destacados están: ''Mucho mejor'', ''¡Excelente!, gracias por siempre escuchar'', ''¡Gracias por escucharnos y por darnos seguridad, Yape! Ahora si yapeo con confianza'', ''Pero antes mostraban todo completo. ¿Por qué no solo lo dejaban así y ya?'', ''La verdad, sí se me hizo complicado al momento de yapear. Bueno, ya con esta mejora, sí está mucho mejor''.