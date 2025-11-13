Los interesados deberán acercarse a cada una de las sedes de SUNAT en las que se ejecutarán los remates. | Foto: composición LR/Remates Sunat/Sunat

Los interesados deberán acercarse a cada una de las sedes de SUNAT en las que se ejecutarán los remates. | Foto: composición LR/Remates Sunat/Sunat

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció el cuarto remate nacional del año, que incluye más de 70 casas y locales situados en Lima, Huacho, Piura, Junín, Ica, Huaraz y Loreto. Los inmuebles, valorizados en más de S/76 millones, pertenecen a contribuyentes que no regularizaron sus deudas dentro de los plazos establecidos, pese a las facilidades brindadas. Esta subasta constituye una oportunidad para quienes desean adquirir una propiedad en dichas regiones.

La entidad aduanera suele anunciar subastas de casas, departamentos y otros inmuebles con el objetivo de recuperar deudas tributarias. Estas convocatorias son públicas y están abiertas a cualquier persona interesada en participar y adquirir los bienes ofrecidos.

La Sunat está ofreciendo casas, departamentos y locales en Lima y en diferentes partes del país.

¿Cuáles son los inmuebles que se van a rematar?

Durante noviembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) lleva a cabo el remate de 72 inmuebles valorizados en S/76,7 millones, además de 11 bienes muebles que en conjunto suman S/195.000.

Entre los bienes destacan seis casas, cinco depósitos, un departamento, tres estacionamientos, diez locales comerciales, dos oficinas, 33 predios rurales, una edificación habilitada como hotel, diez predios urbanos y un almacén.

La subasta también incluye un vehículo Peugeot, dos mototaxis, compresoras y diversos lotes de mercadería. Según la entidad, estas acciones forman parte del proceso de cobranza coactiva a contribuyentes con deudas pendientes.

¿Cómo puedo participar?

Los interesados pueden participar, presentar su documento de identidad (DNI) y asistiendo a las distintas sedes de la Sunat donde se llevarán a cabo los remates, o registrándose de forma gratuita en el portal rematestributarios.sunat.gob.pe. En dicha plataforma también encontrarán toda la información disponible y podrán realizar sus consultas.