Convocatorias de trabajo

SUNAT lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/10.500: conoce los requisitos y fechas de postulación

La SUNAT abrió una convocatoria con 12 vacantes para profesionales de ingeniería y tecnología. Los sueldos llegan hasta S/10.500 y buscan reforzar la modernización digital de la entidad.

Sunat lanzará 12 convocatorias de trabajos desde el 13 hasta el 17 de noviembre
Sunat lanzará 12 convocatorias de trabajos desde el 13 hasta el 17 de noviembre

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) lanzó una convocatoria de trabajo que incluye 12 plazas laborales con remuneraciones por encima del sueldo mínimo. Los puestos disponibles están enfocados en profesionales de ingeniería, software y tecnología, buscan reforzar las áreas estratégicas de la entidad para mejorar sus procesos de innovación y gestión digital.

De acuerdo con el cronograma oficial, los procesos de selección se desarrollarán entre el 13 y el 17 de noviembre de 2025, excepto las convocatorias de Analista de Sistemas Especializado Senior y Técnico Programador Java que comienzan desde el 14. Los postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en las bases del concurso y presentar su documentación a través de los canales oficiales de la SUNAT, donde también podrán revisar los perfiles solicitados, las fechas de evaluación y los montos asignados a cada puesto.

Conoce los puestos que ofrece la SUNAT, desde los mejor pagados hasta los de menor remuneración

  • Experto de Infraestructura Tecnológica
    - Carreras requeridas: Ing. de Sistema, Electrónica, Industrial, Informática, Software y Seguridad Informática, y Ciencias de la Computación
    - Sueldo: S/10,500 mensuales por 40 horas semanales
  • Analista de Sistemas Especializado Senior
    - Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
    - Sueldo: S/10,000 mensuales por 40 horas semanales
  • Arquitecto de Soluciones
    - Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informático, De Software y Ciencias de la Computación
    - Sueldo: S/10,000 mensuales por 40 horas semanales
  • Especialista en Gestión de Procesos de Sistemas
    - Carreras requeridas: Ingenierías e Investigación Operativa
    - Sueldo: S/8,500 mensuales por 40 horas semanales
  • Administrador de Operaciones Cloud
    - Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Electrónica, Industrial, Informática, De Software, Mecatrónica y Ciencias de la Computación
    - Sueldo: S/8,500 mensuales por 40 horas semanales
  • Analista de Sistemas Analítico Especializado
    - Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
    - Sueldo: S/7,500 mensuales por 40 horas semanales
  • Especialista en Servicio de Redes
    - Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Electrónica, Informática, De Software, Redes y Telecomunicaciones e Ingeniería de las Telecomunicaciones
    - Sueldo: S/7,500 mensuales por 40 horas semanales
  • Analista de Sistemas Soluciones Web
    - Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
    - Sueldo: S/6,000 mensuales por 40 horas semanales
  • Analista de Sistemas Analíticos
    - Carreras requeridas: Ing. de Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
    - Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales
  • Analista de Operación Infraestructura Tecnológica
    - Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informático, De Software y Ciencias de la Computación
    - Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales en turnos rotativos
  • Técnico Programador Java
    - Carreras requeridas: Informática, Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software, Ciencias de la Computación y Técnicas de Ingeniería de Sistemas de Información
    - Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales 
  • Operador de la Infraestructura Tecnológica
    - Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Informática y Software
    - Sueldo: S/4,200 mensuales por 40 horas semanales en turnos rotativos

Para poder conocer más acerca de las ofertas de trabajo, los postulantes deben ingresar al enlace oficial de convocatorias de SUNAT. Asimismo, la entidad aconsejó revisar con atención los requisitos y documentos exigidos en cada puesto, dado que las bases de la convocatoria detallan la experiencia mínima requerida y el procedimiento de postulación.

