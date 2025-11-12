La Comisión de Protección al Consumidor N.º 2 del Indecopi impuso una multa de 26,38 UIT (equivalente a S/ 141.433) al Instituto Educacional Franklin Delano Roosevelt, tras comprobar que puso a disposición de sus estudiantes material bibliográfico considerado inadecuado. La decisión se emitió en primera instancia luego de una evaluación que determinó irregularidades en la gestión de los contenidos educativos.

Según el informe, el colegio no adoptó las medidas necesarias para coordinar con los padres de familia y evitar que los alumnos accedan a textos que podrían afectar su salud mental. Además, se le atribuyó la vulneración de los artículos 25, 73 y 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no ofrecer información clara sobre los materiales, no asegurar la idoneidad del servicio educativo y presentar fallas en su Libro de Reclamaciones virtual.

El Colegio Roosevelt apelará la sanción impuesta por Indecopi

El colegio Roosevelt señaló que la sanción del Indecopi se basó en interpretaciones erróneas, pues aseguró contar con mecanismos adecuados para la gestión de su material bibliográfico. La institución informó que presentará una apelación dentro del plazo establecido y destacó que uno de los miembros de la comisión evaluadora consideró que el colegio sí cumplió con las normas y mantenía procedimientos suficientes de consulta y comunicación con la comunidad educativa.

Durante la investigación, el Indecopi identificó 21 títulos en la biblioteca del plantel que abordaban temas de sexualidad, consumo de sustancias y violencia, los cuales no formaban parte de la malla curricular. Por tal motivo, se dispuso la suspensión temporal del préstamo de dichos textos hasta que se conforme un comité especializado con la participación de los padres de familia para evaluar el contenido. Este medio intento comunicarse con el Colegio Roosevelt para solicitar sus descargos: sin embargo, a la fecha, no se obtuvo respuesta.

Indecopi sancionó al colegio Roosevelt y ordenó revisar los textos con contenido inapropiado

La investigación determinó que el colegio permitió el acceso de los estudiantes a libros que incluían temas relacionados con la sexualidad, el consumo de sustancias y otros contenidos considerados perjudiciales para su salud mental. La denuncia fue presentada por la Asociación Internacional de Consumidores y Usuarios de Seguros. Como parte de la sanción, el director del plantel recibió una multa de 5 UIT por su responsabilidad como representante legal de la institución.

Asimismo, el Indecopi ordenó al colegio suspender en un plazo máximo de 48 horas el préstamo de los textos cuestionados y evaluar su contenido según los lineamientos de la Biblioteca Nacional del Perú. La institución deberá informar los resultados de esta revisión a los padres de familia, obtener su aprobación para cada libro y mantener un canal de comunicación constante sobre la selección de nuevos materiales. La resolución aún puede ser apelada y, de ocurrir, el caso pasará a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.

¿Cuáles fueron los libros del Colegio Roosevelt que fueron observados por Indecopi?