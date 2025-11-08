Indecopi sanciona a Interbank por fallas en la protección de un cliente ante fraudes | Foto: Andina/ Composición LR

Indecopi sanciona a Interbank por fallas en la protección de un cliente ante fraudes | Foto: Andina/ Composición LR

Un cliente de Interbank sufrió múltiples fraudes y consumos no reconocidos pese a haber bloqueado su tarjeta, lo que llevó a que Indecopi sancionara al banco y ordenara la devolución total del dinero. La situación puso en evidencia fallas en los controles internos de la entidad y generó alerta sobre la protección que los bancos ofrecen frente a operaciones fraudulentas.

Durante los últimos meses, Indecopi ha reforzado la supervisión de todas las entidades financieras, ante el aumento de fraudes electrónicos y reclamos de usuarios. Cada vez más clientes reportan cargos no autorizados posteriores al bloqueo de sus tarjetas, lo que ha llevado al regulador a exigir mecanismos de prevención más eficaces y respuestas rápidas para garantizar la seguridad de los consumidores.

Fallas en seguridad de Interbank y operaciones fraudulentas detectadas

El cliente reportó 78 operaciones indebidas en soles y 15 en dólares, incluyendo cargos en Steam, Roblox, Falabella, PedidosYa, Renzo Costa, Google y TikTok, así como en supermercados y restaurantes. Pese a bloquear su tarjeta el 12 de julio de 2025, los movimientos sospechosos continuaron durante semanas, lo que evidenció fallas en el control interno de Interbank.

Según la Resolución N° 2166-2025/PS2, el banco no ofreció protección suficiente ni respondió completamente a los reclamos. Interbank reconoció su responsabilidad, aunque la atención al cliente solo cubrió 32 de las 102 operaciones denunciadas, dejando varios cargos sin justificación.

Medidas de Indecopi y devolución al usuario

Indecopi ordenó la devolución de S/ 6.145,82 en soles y USD 45,95 en dólares, incluyendo intereses generados desde cada operación hasta la restitución. Además, el banco deberá informar al cliente sobre los abonos realizados y acreditar el cumplimiento de la medida, bajo riesgo de multas coercitivas de hasta S/ 16.050,00.

Aunque Interbank había efectuado devoluciones parciales, no se había reembolsado la totalidad de los fondos. Por allanamiento dentro del plazo legal, la sanción fue una amonestación sin multa económica, más el pago de S/ 36,00 por costas procesales y la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones durante cuatro años. Las partes cuentan con 15 días hábiles para apelar la decisión.