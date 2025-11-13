Tres marcas internacionales denunciaron a un peruano por importar y falsificar sus zapatillas | Foto: Difusión/Composición LR

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SPI) del Indecopi ratificó, en segunda y última instancia administrativa, tres sanciones impuestas a un ciudadano peruano por comercializar zapatillas que imitaban los diseños y logotipos de las marcas Adidas, Nike y Gucci sin autorización. En total, las multas ascienden a 6,73 UIT (equivalentes a S/36.005,50), además de disponerse el decomiso definitivo de los productos falsificados y la prohibición de uso de los signos distintivos que copiaban a las marcas originales.

Las reconocidas compañías Adidas, Nike y Gucci presentaron denuncias por separado ante Indecopi contra el empresario Jaime Alexander Soto Bernuy, acusándolo de infringir sus derechos de propiedad industrial al importar y vender calzado que reproducía indebidamente sus logotipos. Según los informes, las zapatillas buscaban aparentar ser productos auténticos al incluir los símbolos y distintivos característicos de dichas marcas sin contar con su consentimiento.

Adidas, Nike y Gucci se unieron para denunciar a falsificador peruano

Las tres marcas internacionales presentaron denuncias casi al mismo tiempo contra el ciudadano peruano, Jaime Alexander Soto Bernuy, acusado de importar zapatillas con logotipos y diseños falsificados. Adidas AG (Alemania) y Nike Innovate C.V. (Países Bajos) realizaron sus denuncias el 11 de mayo de 2023, mientras que Guccio Gucci S.P.A. (Italia) lo hizo el 15 del mismo mes.

Tras confirmar las infracciones, mediante las Resoluciones N° 1608-2025, N° 1190-2025 y N° 1609-2025 Indecopi impuso multas individuales de 4,43 UIT para Adidas, 1,17 UIT para Gucci y 1,13 UIT para Nike, acumulando un total de 6,73 UIT (S/36.005,50). Además, ordenó el decomiso definitivo de los productos falsificados y la prohibición de su venta en el mercado peruano.

Indecopi pone en alerta a importadores que comercializan productos falsificados

El caso de las sanciones impuestas por Indecopi a un ciudadano peruano por usar indebidamente las marcas Adidas, Nike y Gucci se convierte en un precedente para todos los importadores y comerciantes del país. Las autoridades recordaron que el uso no autorizado de logotipos y diseños registrados constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Asimismo, Indecopi resaltó que las grandes marcas internacionales mantienen una vigilancia activa sobre la falsificación y pueden iniciar acciones legales en cualquier momento. Por ello, exhortó a los emprendedores a verificar la autenticidad de los productos que importan o venden, para evitar sanciones económicas y la incautación de mercancías.