HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 13 de noviembre | LR+ Noticias

Economía

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Indecopi confirmó 3 sanciones para una misma persona por el uso no autorizado de las marcas Adidas, Nike y Gucci en zapatillas importadas. Las multas impuestas suman un total de 6.73 UIT (S/ 36.005,50).

Tres marcas internacionales denunciaron a un peruano por importar y falsificar sus zapatillas
Tres marcas internacionales denunciaron a un peruano por importar y falsificar sus zapatillas | Foto: Difusión/Composición LR

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SPI) del Indecopi ratificó, en segunda y última instancia administrativa, tres sanciones impuestas a un ciudadano peruano por comercializar zapatillas que imitaban los diseños y logotipos de las marcas Adidas, Nike y Gucci sin autorización. En total, las multas ascienden a 6,73 UIT (equivalentes a S/36.005,50), además de disponerse el decomiso definitivo de los productos falsificados y la prohibición de uso de los signos distintivos que copiaban a las marcas originales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Las reconocidas compañías Adidas, Nike y Gucci presentaron denuncias por separado ante Indecopi contra el empresario Jaime Alexander Soto Bernuy, acusándolo de infringir sus derechos de propiedad industrial al importar y vender calzado que reproducía indebidamente sus logotipos. Según los informes, las zapatillas buscaban aparentar ser productos auténticos al incluir los símbolos y distintivos característicos de dichas marcas sin contar con su consentimiento.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA QUIERE VOLVER Y TOMÁS GÁLVEZ NO SUELTA EL CARGO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Adidas, Nike y Gucci se unieron para denunciar a falsificador peruano

Las tres marcas internacionales presentaron denuncias casi al mismo tiempo contra el ciudadano peruano, Jaime Alexander Soto Bernuy, acusado de importar zapatillas con logotipos y diseños falsificados. Adidas AG (Alemania) y Nike Innovate C.V. (Países Bajos) realizaron sus denuncias el 11 de mayo de 2023, mientras que Guccio Gucci S.P.A. (Italia) lo hizo el 15 del mismo mes.

Tras confirmar las infracciones, mediante las Resoluciones N° 1608-2025, N° 1190-2025 y N° 1609-2025 Indecopi impuso multas individuales de 4,43 UIT para Adidas, 1,17 UIT para Gucci y 1,13 UIT para Nike, acumulando un total de 6,73 UIT (S/36.005,50). Además, ordenó el decomiso definitivo de los productos falsificados y la prohibición de su venta en el mercado peruano.

Indecopi pone en alerta a importadores que comercializan productos falsificados

El caso de las sanciones impuestas por Indecopi a un ciudadano peruano por usar indebidamente las marcas Adidas, Nike y Gucci se convierte en un precedente para todos los importadores y comerciantes del país. Las autoridades recordaron que el uso no autorizado de logotipos y diseños registrados constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Asimismo, Indecopi resaltó que las grandes marcas internacionales mantienen una vigilancia activa sobre la falsificación y pueden iniciar acciones legales en cualquier momento. Por ello, exhortó a los emprendedores a verificar la autenticidad de los productos que importan o venden, para evitar sanciones económicas y la incautación de mercancías.

Notas relacionadas
Indecopi multa al Colegio Roosevelt por contenido de libros: la institución anuncia que apelará la sanción

Indecopi multa al Colegio Roosevelt por contenido de libros: la institución anuncia que apelará la sanción

LEER MÁS
Cliente de Interbank sufre fraude pese a bloquear su tarjeta: Indecopi sanciona al banco por incumplir su deber de protección

Cliente de Interbank sufre fraude pese a bloquear su tarjeta: Indecopi sanciona al banco por incumplir su deber de protección

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

LEER MÁS
¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Retiro AFP 2025: enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

LEER MÁS
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Petroperú alista venta de 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Economía

Petroperú alista venta de 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

Retiro AFP 2025: estas son las entidades donde puedes recibir hasta S/21.400 en octubre

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025