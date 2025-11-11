HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Delia Espinoza vuelve a la Fiscalía y Dina Boluarte reaparece | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Economía

Petroperú: análisis forense de la Nueva Refinería de Talara estará a cargo de Alvarez & Marsal

Consultora internacional será la responsable de revisar todas las etapas de la Refinería de Talara, desde su origen hasta su operatividad. Contrato asciende a US$2 millones 748.989,32.

Análisis forense de la Refinería de Talara busca fortalecer la gestión y transparencia de la empresa estatal. Foto: Petroperú
Análisis forense de la Refinería de Talara busca fortalecer la gestión y transparencia de la empresa estatal. Foto: Petroperú

En noviembre del año pasado, Petroperú anunció que contrataría a una firma especializada para realizar una auditoría forense de la Nueva Refinería de Talara, ubicada en Piura. No obstante, tuvo que transcurrir un año para conocer a la compañía que llevará a cabo este servicio. Se trata de Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda, entidad brasileña que ofrece consultoría en gestión empresarial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Esta decisión del directorio que lidera interinamente Fidel Moreno se enmarca en el Acuerdo N°112-2024-PP, que establece acciones concretas para mejorar los mecanismos de transparencia e identificar presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto, desde su origen hasta su operatividad,

TE RECOMENDAMOS

ALFREDO BARNECHEA: "LA GENTE ES BOBA" | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Como resultado del proceso, se ha otorgado la Buena Pro a la empresa Alvarez & Marsal Consultoría em Engenharia Ltda. por un monto total de US$2 millones 748.989,32, incluidos impuestos de Ley y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del presente servicio. El detalle de la evaluación y resultado se encuentra debidamente publicado de acuerdo con las bases del proceso", explicó Petroperú a través de un comunicado.

PUEDES VER: Petroperú iniciará segunda convocatoria para elegir a firma internacional que dirigirá su transformación

lr.pe

Refinería de Talara: auditoría forense ya tiene encargado

Como se recuerda, Petroperú realizó la primera convocatoria a fines de junio para contratar el servicio de análisis forense de la Refinería de Talara. No obstante, el proceso de licitación quedó desierto debido a que los postores no cumplieron con los requisitos técnicos mínimos estipulados en las bases.

Entre estas condiciones se encontraban acreditar experiencia específica en análisis forense en refinerías de petróleo, plantas petroquímicas o químicas, haber facturado en los últimos 10 años a la fecha de presentación de ofertas, un monto mínimo acumulado de US$5 millones en un máximo de 4 contratos en servicios de: análisis forense, investigaciones interna, riesgos y cumplimiento.

PUEDES VER: Perupetro suscribe Contrato de Licencia del Lote I y recuerda plazo para firmar el Lote VI

lr.pe

Al no cumplir estos requerimientos, Petroperú convocó a una segunda licitación y finalmente se adjudicó la buena pro a la empresa Alvarez & Marsal. "De esta manera se refuerza el compromiso de Petroperú con la transparencia, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de su rol estratégico en el sector energético nacional”, afirmó la petrolera estatal.

Actualmente, la Nueva Refinería de Talara procesa cerca de 95.000 barriles diarios de petróleo y se encuentra 100% operativa tras los desperfectos que sufrió en su inauguración. Su estabilización se logró en el primer trimestre de este año y fue complementada con la reactivación de las plantas de Conchán e Iquitos.

PUEDES VER: Petroperú: ministra de Economía confirma cambio de directorio de empresa estatal esta semana

lr.pe

Declaran desierto concurso para transformación de Petroperú

Mediante un comunicado institucional, Petroperú anunció que realizará una segunda convocatoria para seleccionar a la firma internacional que brindará asesoría especializada para la implementación de su proceso de transformación integral. Si bien cinco consorcios participaron en la primera licitación, dichas compañías no lograron cumplir con los requisitos técnicos mínimos.

La única oferta que superó la evaluación técnica, presentó un valor del 17% del monto estimado referencial (MER), lo que impidió que se le otorgue la buena pro. Ahora la petrolera tendrá que efectuar un nuevo concurso público hacia mediados de noviembre para continuar con este proceso, que lleva entrampado varios meses. Los resultados se podrían conocer en la tercera semana de diciembre.

Notas relacionadas
Petroperú iniciará segunda convocatoria para elegir a firma internacional que dirigirá su transformación

Petroperú iniciará segunda convocatoria para elegir a firma internacional que dirigirá su transformación

LEER MÁS
Refinería de Talara: incendio en unidad de destilación al vacío dejó un trabajador herido

Refinería de Talara: incendio en unidad de destilación al vacío dejó un trabajador herido

LEER MÁS
Petroperú: ministra de Economía confirma cambio de directorio de empresa estatal esta semana

Petroperú: ministra de Economía confirma cambio de directorio de empresa estatal esta semana

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para que beneficiarios pidan crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para que beneficiarios pidan crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
Congreso promueve aumentos salariales por más de S/21.000 millones

Congreso promueve aumentos salariales por más de S/21.000 millones

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 10 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 10 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Cliente de Interbank sufre fraude pese a bloquear su tarjeta: Indecopi sanciona al banco por incumplir su deber de protección

Cliente de Interbank sufre fraude pese a bloquear su tarjeta: Indecopi sanciona al banco por incumplir su deber de protección

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Economía

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Retiro AFP 2025: conoce las fechas exactas en que no podrás registrar tu solicitud de retiro según el cronograma oficial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025