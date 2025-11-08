HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Doe Run Perú: extrabajadores demandan a Indecopi que liquidador sea elegido por Junta de Acreedores

Este 12 de noviembre podría resolverse la conducción del proceso de liquidación de Doe Run. Acreedores laborales denunciaron que Indecopi está demorando el nombramiento, lo que retrasa el pago de su deuda. 

Tras la exclusión de Consultores A-1, Indecopi deberá elegir a un nuevo liquidador de Doe Run. Extrabajadores están a la expectativa. Foto: La República
Tras la exclusión de Consultores A-1, Indecopi deberá elegir a un nuevo liquidador de Doe Run. Extrabajadores están a la expectativa. Foto: La República

El proceso de liquidación de Doe Run Perú tendrá un capítulo más este miércoles 12 de noviembre, cuando sesione la Junta de Acreedores. Ante este escenario, los extrabajadores de la empresa minera exigieron al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que elija al liquidador de bolsa o o que sean los mismos acreedores quienes lo nombren de forma neutral.

“Denunciamos que el Indecopi está actuando así, pretendiendo bloquear las acciones de los laborales que buscamos la solución para todos los extrabajadores”, indicaron los representantes del crédito laboral. Como se recuerda, la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi decidió enviar a Bolsa de Liquidación este caso que lleva más de 14 años con deudas impagas que perjudican a cerca de 3.500 trabajadores y sus familias.

Hasta la fecha, Doe Run ha tenido como liquidadores a Right Business, Profit, Dirige, Carrizales, Alta Sierra y Consultores A-1. Esta última compañía sufrió la suspensión de su registro en diciembre del 2024 y recientemente, en noviembre de este año. Así lo pudo constatar este diario al verificar el Registro de Entidades Liquidadoras de Indecopi.

Pago a extrabajadores de Doe Run sigue esperando

El último hito en la liquidación de Doe Run Perú será la liberación del fideicomiso de US$19,4 millones, que se encuentra en una cuenta bancaria en Scotiabank. Según la Ley General del Sistema Concursal, el pago de las deudas laborales tiene prioridad en el marco del proceso ordinario. 

No obstante, el proceso no ha estado exento de disputas. Los trabajadores reclaman el pago de una deuda laboral superior a S/151 millones, mientras que Depósitos Químicos Mineros (DQM), asociada al grupo Odfjell Terminals, exige S/55 millones. A esa cantidad se le suman obligaciones fiscales que superan los S/52 millones, así como deudas con las administradoras de fondos de pensiones.

Ahora bien, también existen conflictos internos entre los propios acreedores laborales. Un grupo acusa a los dirigentes reconocidos por el Ministerio de Trabajo y vinculados a Consultores A-1 de no haber sido elegidos de forma democrática y de buscar beneficiar a un segmento reducido de los trabajadores.

A contraparte, Luis Cuadrado y Elvis Yupanqui aclararon que ellos son los representantes debidamente acreditados y alertaron haber tomado conocimiento de que existe una facción que busca sorprender a las autoridades. Precisan que, la participación en la Junta y la votación de los acreedores se realizará a través de sus delegados formalizados, cuyas facultades se encuentran vigentes.

“También hemos tomado conocimiento que el congresista Waldemar Cerrón estaría convocando a una mesa técnica sin los representantes legales de los trabajadores. Denunciamos que no hemos sido notificados para participar en dicha mesa técnica y cualquier otra representación carece de valor y no representa la voluntad de los más de 3500 acreedores. Estaremos a la espera de la convocatoria”, enfatizó Luis Cuadrado.

La convocatoria para la sesión de la Junta de Acreedores de este 12 de noviembre resulta importante, ya que se abordarán tres puntos de agenda: la salida de Consultores A-1, la elección de un nuevo liquidador y la aprobación del convenio respectivo.


