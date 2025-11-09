“La corrupción frena el desarrollo del país”, advierte presidente de ADEX en el Día del Exportador

Perú es hoy el primer exportador mundial de uvas, espárragos, quinua y arándanos | Adex

Perú es hoy el primer exportador mundial de uvas, espárragos, quinua y arándanos | Adex

En un llamado directo a la clase política y a la ciudadanía, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, afirmó que “la corrupción es uno de los principales problemas que frena el desarrollo” del país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Durante su discurso por el Día del Exportador, exhortó a fortalecer la ética pública y la integridad en todos los niveles del Estado.

TE RECOMENDAMOS LAS CONTRADICCIONES DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN EL CADE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

“El Perú no puede seguir tolerando funcionarios que usan recursos públicos con fines personales. Necesita autoridades íntegras, que entiendan que el progreso se construye con ética, visión de futuro y trabajo”, enfatizó.

Perú: Llamado a la ética y al consenso político

Tello Ramírez planteó la necesidad de elevar el nivel del debate nacional y construir consensos por el bien común, especialmente de cara a las elecciones generales de 2026, donde hoy se perfila un escenario con cerca de 40 partidos políticos.

“Es indispensable que los partidos presenten candidatos idóneos, éticos y con visión de país, y que la ciudadanía emita un voto informado y responsable”, señaló.

PUEDES VER: Precandidato Alfonso López Chau plantea reforma total de la PNP como propuesta para el 2026

También destacó que la paz social es un bien invaluable, por lo que pidió actuar con decisión, coordinación y firmeza frente a la criminalidad. “Solo recuperando la tranquilidad y el orden podremos construir un país próspero y seguro”, sostuvo.

“Política y economía están profundamente conectadas”

El líder gremial recordó que la política y la economía no van por cuerdas separadas, ya que la incertidumbre institucional afecta la confianza y la inversión.

Precisó que este año las exportaciones peruanas superarán los US$85.000 millones, con un crecimiento de más del 16%, impulsado por los altos precios de los minerales y el dinamismo de algunos productos agrícolas.

Sin embargo, alertó retrocesos en joyería, industria forestal y minería no metálica, sectores que requieren políticas más competitivas y sostenibles.

Competitividad y tipo de cambio

Tello Ramírez subrayó que el tipo de cambio es clave en la competitividad.

Recordó que en los últimos 24 años, la variación acumulada del tipo de cambio fue 75% en Chile, 95% en Colombia y 94% en México, mientras que en el Perú solo alcanzó 7,6%, reflejo de una moneda fuerte y una estabilidad macroeconómica destacable.

En ese mismo periodo, la inflación acumulada en Perú (111%) fue la más baja frente a Chile (151%), Colombia (268%) y México (219%).

No obstante, advirtió que esta fortaleza plantea un desafío: “Mientras la inflación subió 111% y el salario mínimo vital 150%, el tipo de cambio apenas varió, afectando la competitividad de los exportadores. Hoy, el sol se ha apreciado 10% frente al dólar”.

Brecha de productividad y deuda estructural

El presidente de ADEX también alertó sobre la brecha de productividad laboral.

Según datos de la OIT, lo que un trabajador estadounidense produce en una hora, un peruano tarda 6,2 horas en lograrlo.

“Esta brecha no se explica solo por tecnología o capital, sino por deficiencias estructurales en educación, formación técnica, infraestructura e informalidad. Aquí el Estado tiene una deuda con el país”, afirmó.

Aun así, destacó los avances del sector: las exportaciones no tradicionales pasaron de 2.678 partidas arancelarias en el 2000 a 4.118 en 2024; los destinos crecieron de 154 a 177 países, y las empresas exportadoras, de 3.436 a 7.495.

Exportar es desarrollo: el impacto en el empleo

Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, las exportaciones generaron más de 3,9 millones de empleos en 2024, de los cuales 1,36 millones fueron directos, casi cinco veces más que en el 2000.

“Exportar es sinónimo de desarrollo. Cada contenedor que sale del país representa trabajo, innovación y bienestar”, recalcó Tello Ramírez.

Compromiso del Estado y del sector privado

Durante la ceremonia, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, felicitó a los exportadores, a quienes consideró “los verdaderos protagonistas del desarrollo”.

Resaltó que el Perú es hoy el primer exportador mundial de uvas, espárragos, quinua y arándanos, y el segundo en palta fresca, jengibre y castañas.

Asimismo, anunció la prepublicación de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, que busca fortalecer capacidades, mejorar la competitividad y sumar más mipymes regionales al comercio internacional.

Reconocimiento a la Excelencia Exportadora

En el marco del Día del Exportador, ADEX entregó los Premios a la Excelencia Exportadora 2024, que reconocen a las empresas más destacadas por su sostenibilidad, innovación y apertura de nuevos mercados.