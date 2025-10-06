HOYSuscripcion LR Focus

🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
Economía

Exportaciones peruanas rompen récord: US$8.729 millones en agosto y 16 meses de crecimiento continuo

El impulso exportador se explica por los altos precios del cobre y el oro. Entre enero y agosto, las exportaciones sumaron US$55.640 millones, con China y Estados Unidos como principales destinos.

El crecimiento se atribuye al alza de precios de minerales. Foto: Adex
Las exportaciones peruanas alcanzaron US$8.729 millones en agosto, mostrando un incremento de 28,6% respecto al mismo mes de 2024, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX). Con este resultado, el país suma 16 meses consecutivos de crecimiento exportador.

El gremio destacó que el impulso se debe principalmente a los altos precios de los minerales, especialmente del cobre y el oro, que aumentaron 62,6% y 10,9%, respectivamente. Agosto registró el mayor monto mensual de la historia y la segunda tasa de crecimiento más alta del año, solo superada por enero (33,3%).

A pesar del desempeño general, algunos subsectores registraron caídas, como joyería (-77,1%), maderas (-26,7%), minería no metálica (-23,7%), pesca primaria (-19,5%) y confecciones (-4%).

Principales sectores

Entre enero y agosto, las exportaciones peruanas sumaron US$55.640 millones, con un crecimiento de 18,8% respecto al mismo periodo de 2024 (US$46.842 millones). El sector tradicional alcanzó US$41.313 millones (74,3% del total), liderado por la minería (US$36.117 millones), gracias al cobre y oro en bruto, que representaron el 65,2% de la demanda.

Otros sectores destacaron el agro primario (19,8%), mientras que los hidrocarburos (-2,3%) y la pesca tradicional (-1%) registraron leves caídas. En términos de destinos, China concentró el 48% de las exportaciones, seguido por India, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Japón.

El sector con valor agregado sumó US$14.326 millones, creciendo 18,1% respecto al mismo periodo del 2024. Entre los productos más destacados figuran la palta (US$1.232 millones, +4,9%), pota congelada, arándanos, uvas frescas, cacao, alambre de cobre refinado, fosfatos de calcio, mangos, chapas y tiras de cobre, y espárragos.

Principales países destino

En cuanto a mercados, Estados Unidos lideró con 27,8% del total, seguido por Países Bajos (8,6%), Chile (6,2%), China (6,1%) y España (5,8%). Completan el top ten Ecuador, Colombia, México, Brasil y Corea del Sur.

Según el reporte, 7.835 empresas exportaron 3.856 productos a 164 países, con un aumento de 345 empresas y 13 productos respecto al año anterior. Respecto al transporte, 74% se realizó por vía marítima, 22,5% por aérea y 3,2% por carretera.

La balanza comercial cerró con un superávit de US$16.151 millones, con exportaciones por US$55.640 millones frente a importaciones por US$39.489 millones.

