Economía

Exportaciones de turrón peruano sumaron US$243.900 y conquistaron 13 mercados internacionales

El principal destino del turrón nacional sigue siendo Estados Unidos, según Adex. Sus nuevas presentaciones atraen el interés de los consumidores extranjeros.

El turrón peruano sigue ganando terreno en el extranjero. Sus despachos crecieron 20,2% entre enero y agosto de este año. Foto: Andina
El turrón peruano sigue ganando terreno en el extranjero. Sus despachos crecieron 20,2% entre enero y agosto de este año. Foto: Andina

Se avecina la última semana de octubre y miles de peruanos aún buscan disfrutar de deliciosos turrones, cuya demanda está vinculada a las celebraciones del Señor de los Milagros. De acuerdo con datos de la Asociación de Exportadores (Adex), los envíos de este tradicional dulce alcanzaron los US$243.900 entre enero y agosto de este año, lo que significó un crecimiento del 20,2% respecto al mismo periodo del 2024.

Estados Unidos se mantiene como el líder del ranking de los 13 destinos al concentrar el 58% de los despachos, lo cual se traduce en US$141.700 por concepto de ventas y un crecimiento del 11%. Le siguen Italia con US$29.700, Chile con US$27.100 y Países Bajos con US$26.200, naciones que en conjunto sumaron el 92%.

Otros mercados fueron Canadá, España, Australia, Suiza, Reino Unido, Alemania, Singapur, Aruba y Japón. Italia, Países Bajos y Chile, con 111%, 84% y 50%, respectivamente, quienes además resaltaron por su mejor comportamiento en el periodo referido. A partir de estas cifras, se confirma que las nuevas presentaciones y sabores del turrón ganan espacio en el exterior.

Turrón: innovación y empresas destacadas

El gremio empresarial destaca que este dulce ha venido evolucionando con el paso de los años dando lugar una gran diversidad de variedades. Ya no se limita a la receta tradicional de miel y frutas confitadas, puesto que ahora, las empresas han incorporado nuevos ingredientes como almendras, castañas y pistachos.

De igual forma, sus presentaciones ya no son solo las clásicas de 1 kilo y 500 gramos, sino que se sirven para consumo personal. Dichas versiones mezclan la herencia del turrón con insumos de alta calidad y técnicas modernas de elaboración, reflejando el esfuerzo del sector por diversificar sus productos para atender la demanda de los consumidores extranjeros que buscan alternativas más saludables y prácticas.

A nivel de empresas exportadoras, Barletta S.A. lideró las exportaciones al sumar US$ 29.900. En segundo orden, aparecen Industria Panificadora San José S.A. con US$29.800 y Peruvian Collcas Foods S.A.C. con US$26.200. Además, resaltaron Olla de Barro Food S.R.L., Sama Food Perú E.I.R.L., Belmont Foods Perú S.A.C., Gerald & Camila Export E.I.R.L., Agro Mi Perú Foods S.A.C., entre otras.

Delivery de turrones crece 800% en octubre

Según datos de Rappi, los pedidos de turrones registraron un crecimiento de 800%, durante octubre en comparación con los meses anteriores. En el top de las 4 marcas más solicitadas resaltan Tanta, Pastelería San Antonio, Alessandr Penny y la Casa del Alfajor. Llama la atención las nuevas versiones de este dulce como helados, cheesecakes y cuchareables.

“El consumo de turrones durante octubre refleja cómo las tradiciones gastronómicas siguen marcando la pauta en los hábitos de consumo de los peruanos. Este comportamiento estacional impulsa la creación y consolidación de nuevos emprendimientos que encuentran en esta fecha una oportunidad para innovar y crecer”, sostuvo Stefano Delfino, Head de Restaurantes de Rappi Perú. 

Aunque el turrón continúa siendo el preferido del mes, la creatividad de los emprendedores peruanos ha dado lugar a diversas presentaciones que le otorgan un aire moderno. Entre las más notables, se encuentran formatos innovadores que están ganando la preferencia de los usuarios del servicio de entrega a domicilio.

