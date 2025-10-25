El turrón peruano sigue ganando terreno en el extranjero. Sus despachos crecieron 20,2% entre enero y agosto de este año. Foto: Andina

Se avecina la última semana de octubre y miles de peruanos aún buscan disfrutar de deliciosos turrones, cuya demanda está vinculada a las celebraciones del Señor de los Milagros. De acuerdo con datos de la Asociación de Exportadores (Adex), los envíos de este tradicional dulce alcanzaron los US$243.900 entre enero y agosto de este año, lo que significó un crecimiento del 20,2% respecto al mismo periodo del 2024.

Estados Unidos se mantiene como el líder del ranking de los 13 destinos al concentrar el 58% de los despachos, lo cual se traduce en US$141.700 por concepto de ventas y un crecimiento del 11%. Le siguen Italia con US$29.700, Chile con US$27.100 y Países Bajos con US$26.200, naciones que en conjunto sumaron el 92%.

Otros mercados fueron Canadá, España, Australia, Suiza, Reino Unido, Alemania, Singapur, Aruba y Japón. Italia, Países Bajos y Chile, con 111%, 84% y 50%, respectivamente, quienes además resaltaron por su mejor comportamiento en el periodo referido. A partir de estas cifras, se confirma que las nuevas presentaciones y sabores del turrón ganan espacio en el exterior.

Turrón: innovación y empresas destacadas

El gremio empresarial destaca que este dulce ha venido evolucionando con el paso de los años dando lugar una gran diversidad de variedades. Ya no se limita a la receta tradicional de miel y frutas confitadas, puesto que ahora, las empresas han incorporado nuevos ingredientes como almendras, castañas y pistachos.

De igual forma, sus presentaciones ya no son solo las clásicas de 1 kilo y 500 gramos, sino que se sirven para consumo personal. Dichas versiones mezclan la herencia del turrón con insumos de alta calidad y técnicas modernas de elaboración, reflejando el esfuerzo del sector por diversificar sus productos para atender la demanda de los consumidores extranjeros que buscan alternativas más saludables y prácticas.

A nivel de empresas exportadoras, Barletta S.A. lideró las exportaciones al sumar US$ 29.900. En segundo orden, aparecen Industria Panificadora San José S.A. con US$29.800 y Peruvian Collcas Foods S.A.C. con US$26.200. Además, resaltaron Olla de Barro Food S.R.L., Sama Food Perú E.I.R.L., Belmont Foods Perú S.A.C., Gerald & Camila Export E.I.R.L., Agro Mi Perú Foods S.A.C., entre otras.

Delivery de turrones crece 800% en octubre

Según datos de Rappi, los pedidos de turrones registraron un crecimiento de 800%, durante octubre en comparación con los meses anteriores. En el top de las 4 marcas más solicitadas resaltan Tanta, Pastelería San Antonio, Alessandr Penny y la Casa del Alfajor. Llama la atención las nuevas versiones de este dulce como helados, cheesecakes y cuchareables.

“El consumo de turrones durante octubre refleja cómo las tradiciones gastronómicas siguen marcando la pauta en los hábitos de consumo de los peruanos. Este comportamiento estacional impulsa la creación y consolidación de nuevos emprendimientos que encuentran en esta fecha una oportunidad para innovar y crecer”, sostuvo Stefano Delfino, Head de Restaurantes de Rappi Perú.

Aunque el turrón continúa siendo el preferido del mes, la creatividad de los emprendedores peruanos ha dado lugar a diversas presentaciones que le otorgan un aire moderno. Entre las más notables, se encuentran formatos innovadores que están ganando la preferencia de los usuarios del servicio de entrega a domicilio.