Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Sociedad

Imputan a 3 policías de Ayacucho por pedir coima de S/13.000 a un requisitoriado

Nuevo escándalo en a PNP. Detenidos pertenecen a la Sección de Investigación de Delitos y Faltas y simularon operativo en una cevichería de Huamanga. Jansy Aranya, Litman Lapa y Aldair Sunción son investigados por delito de cohecho pasivo propio.

Un nuevo escándalo sacude ahora a la Policía en Ayacucho tres suboficiales de la Sección de Investigación de Delitos y Faltas fueron detenidos, acusados de pedir una coima a un ciudadano que tenía una requisitoria. Se los acusa de cohecho por pedir dinero a un hombre que debía ser investigado.

Como suele ocurrir en situaciones como éstas, el asunto salió a la luz cuando los familiares del intervenido no aceptaron más la extorsión.

Los policías fueron detenidos en sus viviendas y en la comisaría ubicada en el jirón 28 de Julio, en el distrito de Ayacucho. Se trata de Jansy Davis Aranya Cconislla, Litman Lapa López y Aldair Víctor Hugo Sunción Farfán.

Esto ocurrió el 26 de setiembre del 2025 cuando le solicitaron al agraviado que denunciara las presiones policiales que ocurrían durante una sorpresiva intervención en una cevichería allanada en la provincia de Huamanga.

PUEDES VER: Más de 1.300 policías han sido denunciados por diversas faltas y delitos, según Inspectoría General

lr.pe

Pero ya en forma paralela a esa denuncia personal policial especializado de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) había iniciado una investigación al sospechar la posibilidad de irregularidades en esa dependencia policial.

Al parecer, los policías no pedían un monto fijo, sino que operaban de acuerdo a la magnitud de los hechos. Esta vez solicitaron la suma de S/ 13.000.

Este es un nuevo traspié para una policía, sacudida ya por varios episodios de los que no escaparon oficiales.

Solo a modo de ejemplo, entre los casos más recientes figura la detención de nueve policías acusados de integrar banda criminal Los Incorregibles o de otros seis efectivos acusados de pedir 3 mil soles a detenidos en Independencia. Ambos casos ocurrieron en agosto

A inicios de octubre tres efectivos fueron condenados en Huánuco a 7 años y medio de prisión, mientras que, en Piura, un Juez dicta 9 meses de prisión preventiva contra un mayor y otros dos subalternos. Es un paso importante en la lucha contra la corrupción policial, pues “ningún funcionario está por encima de la ley”.

En el caso de Ayacucho el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios efectuó el allanamiento de domicilios y oficinas policiales, y logró la detención preliminar judicial de los tres policías.

PUEDES VER: Policías sirviendo al crimen, el otro enemigo que el Estado debe vencer

lr.pe

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Rosa Huañac Inga, bajo la dirección de la fiscal provincial Elsi Chaupín Bautista, y contó con el apoyo de personal policial de la Dircocor.

Los efectivos investigados habrían simulado una intervención policial regular en una cevichería de Huamanga, y trasladado luego al ciudadano a la sede policial, donde lo habrían presionado para que entregue dinero, a fin de evitar su detención. La entrega de la coima habría sido realizada por la pareja del intervenido, con conocimiento y participación de los policías ahora investigados.

La Fiscalía anticorrupción realizó las diligencias de registro, incautación y detención correspondientes, a fin de recolectar mayores elementos de convicción que permitan sustentar la acusación penal de los investigados por el delito de cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 393° del Código Penal.

