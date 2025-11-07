HOYSuscripcion LR Focus

Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Sociedad

Tacna: funcionario de Universidad Jorge Basadre es detenido por presunta corrupción

Trabajador es investigado por presunto peculado de combustible destinado a vehículos oficiales. Efectivos de la PNP lo sorprendieron en un grifo del centro de Tacna.

Funcionario detenido era coordinador de Transportes y Logística de la UNJGB. Foto: Liz Ferrer - La República.
Funcionario detenido era coordinador de Transportes y Logística de la UNJGB. Foto: Liz Ferrer - La República.

La Policía Anticorrupción detuvo la tarde del jueves 6 de diciembre al coordinador de Transportes y Logística de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna (UNJBG), por el presunto delito de peculado. El funcionario es investigado de apropiación indebida de combustible.

El detenido fue identificado como José Ticona Castro y su intervención se realizó en un grifo ubicado en la avenida Jorge Basadre en el Cercado de Tacna. Este recinto abastece de combustible a entidades públicas a modo de concesión.

El investigado habría llegado para abastecerse de combustible para un vehículo de la universidad, sin embargo recibió 5 galones de combustible en envases, lo cual está prohibido. Todo el combustible debe ser llenado en los tanques de los vehículos.

Trabajador fue sorprendido por agentes PNP

Al ser sorprendido por los policías, el funcionario rompió las boletas sin embargo el combustible estaba en galones. La trabajadora del grifo también fue intervenida en un primer momento, pero fue dejada en libertad en calidad de citada.

Ticona se negó a firmar las actas policiales y tras ser llevado a la sede de la Policía Anticorrupción, negó los hechos. Los agentes policiales que participaron del operativo llegaron desde Lima, pues la denuncia se hizo en absoluta reserva para lograr la detención en flagrancia.

