Política

Precandidato Alfonso López Chau plantea reforma total de la PNP como propuesta para el 2026

Si bien el precandidato de Ahora Nación no profundizó en medidas concretas, mencionó la imperiosa necesidad de reformar la Policía, la justicia, la salud y la educación. 

Precandidato López Chau plantea reforma total de la PNP como propuesta para el 2026. Foto: La República
Precandidato López Chau plantea reforma total de la PNP como propuesta para el 2026. Foto: La República

Durante el Bloque Electoral del CADE 2025, el economista Alfonso López Chau dio luces sobre sus principales propuestas políticas como precandidato a la presidencia 2026 con el partido Ahora Nación. Si bien no profundizó en medidas concretas, mencionó la imperiosa necesidad de reformar la Policía, la justicia, la salud y la educación.

Recuperación moral para combatir la inseguridad

López Chau conceptualiza, en su discurso, la inseguridad como "el principal impuesto informal del Perú". Uno de los elementos en los que se basa para ello es la "normalización de la extorsión" e hizo referencia al retirado proyecto de ley presentado por el congresista Luis Cordero Jon Tay (Alianza para el Progreso), que buscaba permitir la deducción de impuestos a las empresas que hayan sido víctimas del delito de extorsión. "Es como si nos resignáramos a vivir con miedo", dijo tras citar dicha iniciativa.

También mencionó el impacto del crimen organizado y cómo se ha introducido, según su observación, en diferentes sectores. "Ya no toca la puerta: ha entrado a los municipios, a los puertos, a las licitaciones, a las empresas y al Congreso", lamentó. En ese sentido, agregó que cada empresario extorsionado, cada familia que paga “protección”, es una derrota del Estado y de todos nosotros".

Para lograr vencer la inseguridad ciudadana, López Chau propone la "recuperación moral" de las principales instituciones.

"No es posible vencer la inseguridad ciudadana si quienes gobiernan obedecen a las economías ilegales y si el Congreso legisla al servicio del crimen organizado. Lo que hemos vivido en los últimos años es la captura del Estado por intereses que solo buscan perpetuar sus privilegios. Los corruptos han tomado las instituciones y harán todo lo necesario para no soltar el poder", menciona.

Además, de la recuperación moral, el representante de Ahora Nación resaltó la carencia de recursos en las comisarías, por lo que se podrían esperar medidas en torno a ello en su candidatura.

Mejora de la gestión pública para reformar el sector salud

López Chau también alertó, durante su presentación, sobre el "deterioro de la gestión pública". Ejemplo de ello es que los hospitales carecen de medicamentos y citas médicas.

En este segmento, adicionó la problemática de la anemia infantil como un tema pendiente. "El 46% de nuestros niños y niñas padece anemia: eso no es una estadística, es una condena moral. Y esa responsabilidad es nuestra, de todos. Porque un país que permite que sus niños crezcan sin oportunidades, es un país que se está negando a sí mismo su futuro", anotó.

Educación de alta calidad

Finalmente, resaltó la necesidad del apoyo de la economía para la educación para formar "talento y liderazgo desde las regiones". "Apoyaremos la visión de un empresariado moderno, emprendedor y comprometido que apuesta decididamente por la educación de alta calidad e invierte en innovación investigación, ciencia y tecnología para competir en la nueva sociedad del conocimiento", dijo.

De esa forma, el precandidato presidencial integró sus propuestas apoyándose en la "reconstrucción del alma nacional". "Por eso hemos señalado que no hay salida para un país como el Perú si no dialogan: la empresa, el Estado, la academia, la sociedad civil y los líderes que defienden el medioambiente, a esta propuesta se le conoce como la estrategia de cinco hélices para el desarrollo, la hemos promovido en diferentes regiones del Perú, con resultados extraordinarios", refirió.

