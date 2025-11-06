Fiscal José Domingo Pérez no envió proyecto ley para que Keiko Fujimori devuelva "dinero robado" al Perú

LO FALSO:

José Domingo Pérez presentó proyecto de ley contra Keiko Fujimori par que devuelva todo el dinero que robó al pueblo.

LO VERDADERO:

El fiscal José Domingo Pérez no presentó ningún proyecto ley. Según el propio servidor público, no tiene competencia para poder elaborar estos tipos de propuestas para el Congreso.

El caso “Cócteles” cayó por una decisión del Tribunal Constitucional que ordena su archivamiento. Sin embargo, el 28 de octubre de 2025, el juez que estuvo a cargo de la investigación, Wilson Verástegui Gálvez, se apartó del caso por sus presuntos vínculos con César Acuña, el líder del partido político Alianza para el Progreso (APP). Debido a esta controversia, las diligencias que acusan a Keiko Fujimori de presuntamente haber obtenido dinero no bancarizado por parte de Odebrecht para sus campañas políticas hasta el 2016, deberá ser enviado a otro juez para que este pueda decidir el futuro de las indagaciones recopiladas por el fiscal José Domingo Pérez y Rafael Vela.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que, supuestamente, el fiscal José Domingo Pérez habría enviado un proyecto ley al Congreso para que obligue a la lideresa del partido político, Fuerza Popular, pague el presunto dinero robado. No obstante, se trata de una falsa narrativa.

Publicaciones desinformativas por las red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, y ha logrado recopilar 9.900 reacciones, 2.400 comentarios y fue 1.200 veces compartido por distintos usuarios.

Fiscal Domingo Pérez no envió ningún proyecto ley al Congreso

Para identificar si realmente existe este proyecto ley, realizamos una búsqueda con palabras clave del enunciado sobre el buscador de estas propuestas en el portal del Congreso. No obstante, no hallamos registro alguno, mucho menos con el nombre del fiscal Domingo Pérez.

En ese sentido, este verificador de La República, se comunicó con él para abordar las consultas. El servidor público respondió que, como fiscal provincial, no tiene la iniciativa (competencia) para presentar este tipo de documentos al parlamento peruano, este acto solo lo puede ejercer el Fiscal de la Nación. Actualmente, esta última figura se encuentra en un lío legal donde se ha pedido la restitución de Delia Espinoza, quien denuncia intromisión por quien lidera el cargo: Tomás Aladino Gálvez.

Conclusión

El fiscal José Domingo Pérez no presentó ningún proyecto ley que busque que la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, devuelva el supuesto "dinero que robó al Perú". Este bulo se viraliza en el contexto del posible archivamiento del caso "Cócteles", que criminaliza a la hija del dictador Alberto Fujimori. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

